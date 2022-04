Guerra de Rusia en Ucrania: última hora y noticias de la invasión

El presidente del gobierno de España y la primera ministra de Dinamarca llegaron este jueves a Kyiv para reunirse con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, según informaron sus respectivas oficinas.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, aparecieron juntos, tras llegar a Kyiv, en un breve video tuiteado por la cuenta oficial de Sánchez, en el que se decía que "Ucrania cuenta con el apoyo, la solidaridad y el compromiso de España".

Just arrived to Kyiv.

Ukraine has the support, solidarity and commitment of Spain. pic.twitter.com/QyXMEA7vcY

