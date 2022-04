¿Qué es el litio, cuáles son sus usos medicinales y por qué hay debate en México?

Los hispanos tienen más riesgo de sufrir demencia 3:28

(CNN Español) -- Después de que la reforma eléctrica fue rechazada en el Congreso de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió una iniciativa de reforma a la Ley Minera, que tiene como tema central el litio; un mineral importante para la fabricación de baterías eléctricas, que también es clave para el tratamiento de algunos trastornos mentales.

La reforma a Ley Minera recibió la aprobación de 298 diputados y ahora, está a la espera de la aprobación de la Cámara de Senadores.

Durante la sesión ordinaria de la Cámara de Senadores del 19 de abril, la senadora por Guanajuato Martha Lucía Mícher Camarena dijo que la primera vez que escuchó hablar del litio había sido hace "aproximadamente 30 años" cuando una madre "empezó a tener una depresión terrible" por una supuesta "baja producción de litio".

Pero ¿qué papel juega el litio en la salud y por qué es un tema de conversación en México?

El litio y la salud

El litio es un metal alcalino natural que está presente en el cuerpo en cantidades mínimas y que es utilizado para el tratamiento de ciertos trastornos psiquiátricos.

"El litio está aprobado para el tratamiento del trastorno bipolar en su fase de manía, algunas psicosis y pacientes que tienen intentos suicidas constantemente y que no logramos estabilizar el estado de ánimo. El litio lo que tiene es un efecto estabilizador del ánimo", dijo a CNN la Dra. Alejandra Solís Flores, especialista en Psiquiatría con alta especialidad en Trastornos del Sueño.

"No es que sea una deficiencia de litio. Es decir, ningún paciente tiene deficiencia de litio y por eso está deprimido. No, eso es falso. Realmente nuestro cuerpo no produce litio. Es uno de los mitos", añadió.

De acuerdo con el Servicio Nacional de Salud de Reino Unido (NHS, por sus siglas en inglés), el litio es un tipo de medicamento conocido como un estabilizador del estado de ánimo que se utiliza para tratar trastornos como:

Manía

Hipomanía

Periodos regulares de depresión (cuando otros medicamentos no han funcionado)

También se puede administrar para reducir comportamientos agresivos o autodestructivos, según indica el NHS.

Solis Flores indicó que una vez que se empieza el tratamiento con litio en un paciente es necesario realizar un estudio cuidadoso de la salud previa del paciente. Esto incluye estudios de sangre, perfil tiroideo y un perfil nefrológico.

"Iniciamos el tratamiento y para nosotros dar un seguimiento y ver que están adecuados los niveles o el tratamiento. Y ahora sí, ya se le pide niveles de litio al paciente", indicó Solis Flores.

El consumo de litio debe ser recomendado por un especialista en salud, quien deberá pedirle al paciente que proporcione periódicamente una muestra de sangre para asegurarse del consumo de un nivel adecuado de medicamento, así como para evaluar efectos secundarios, como pueden ser cambios en los recuentos de células sanguíneas o en la función renal.

La Alianza Nacional sobre Enfermedades Mentales (NAMI, por sus siglas en inglés) indica que lo más importante para las personas sobre el consumo del litio para el tratamiento bipolar es que se trata de un tratamiento a largo plazo.

"No dejes de tomar litio, incluso cuando te sientas mejor... Omitir dosis de litio puede aumentar el riesgo de una recaída en los síntomas del estado de ánimo", indica la NAMI. "Para que el litio funcione correctamente, debe tomarse todos los días según las indicaciones de su proveedor de atención médica", añade.

El litio para su uso medicinal se puede administrar en tabletas, cápsulas y tabletas de liberación prolongada (acción prolongada) o como una solución líquida de administración oral.

¿Cómo se obtiene el litio?

Armando Ernesto Alatorre Campos, presidente del Colegio de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (CIMMGM), explicó a CNN que con la reducción del uso de motores de combustible interna se tiene la expectativa del crecimiento de las batería de litio utilizadas por los automóviles eléctricos.

"El día de hoy hay un pequeño desbalance entre la oferta y la demanda en el mundo y eso ha provoca precios muy altos en los últimos meses", dijo Alatorre Campos. Sin embargo, se espera que a medida que el mercado de ajuste, el precio del litio se reduzca.

En cuando a la producción del litio, el presidente del CIMMGM indicó que el 90% de su producción a nivel mundial viene de cuatro países: Australia, que produce casi el 50% del litio, seguido por Chile, China y Argentina.

"El litio tiene la particularidad de que lo podemos encontrar en más de una presencia geológica", explicó Alatorre Campos. Por ejemplo, los australianos lo extraen de un tipo de roca llamada pegmatita que requiere de una mina tradicional y luego un tratamiento químico. Por su parte, Chile y Argentina extraen el litio de la salmuera.

La extracción de litio en México

A diferencia de otros países, México cuenta con litio en arcillas o litio en sedimentos, pero por el momento, según indicó Alatorre Campos a CNN "no hay ninguna explotación comercial funcional en el mundo a escala industrial".

"Actualmente, en realidad, solamente tenemos un yacimiento conocido, dimensionado, que eventualmente pudiera entrar a producción", explicó Alatorre Campos. Sin embargo, el director del CIMMGM dijo que va a ser necesario realizar una serie de trabajos, exploración e investigación que requieren de entre 5 a 10 años, así como inversiones de cientos de millones de dólares para localizar un segundo yacimiento.

Por otro lado, la Asociación de Ingenieros de Minas Metalurgistas y Geólogos de México, A.C, indicó en un documento que los tipos de yacimiento de litio en arcilla "pueden ser muy grandes, pero para extraer el litio es necesario calcinar las arcillas para hacer soluble en agua el litio y otros elementos, lo que implica un alto costo".