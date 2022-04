(CNN) -- Todos hemos sentido esa ansiedad cuando estás en la zona de recogida de equipajes, esperando a que llegue tu maleta, y todo el mundo parece recibir la suya primero. Normalmente, estás prediciendo algo que no va a ocurrir: tu maleta sale justo cuando crees que se ha perdido para siempre. Pero los peores temores de algunos desafortunados se hacen realidad, y a veces eso significa perder objetos preciosos de gran valor sentimental.



Elliot Sharod fue uno de los desafortunados el 17 de abril. Él y su nueva esposa, Helen, volaban de vuelta de su boda en Sudáfrica, donde Sharod solía vivir, a su casa en el Reino Unido.

Hi @AerLingus - perhaps a PowerPoint presentation on the journey you’ve sent my lost/stolen bag on will help?

I’ve told you multiple times where it is and you’re doing nothing about it.

This has been a shocking experience with you pic.twitter.com/105BdEM7MU

— AirTag Adventurer 🇬🇧🇿🇦🇹🇷🇰🇭 (@aviosAdventurer) April 22, 2022