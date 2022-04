El Dr. Gupta reacciona al fin abrupto del uso de mascarillas en el transporte público 2:03

(CNN Español) – Las mascarillas se usan ampliamente en algunas culturas, como la asiática, incluso desde antes de la pandemia. Pero en occidente, esta no es una práctica común. Por ello, cuando algunos gobiernos levantaron sus mandatos de uso obligatorio de tapabocas en, por ejemplo, medios de transporte públicos, algunas personas celebraron la decisión.

Sin embargo, hay un grupo de la sociedad que aún quiere seguir usando las mascarillas por protección. ¿Cómo decidir qué hacer? El Dr. Elmer Huerta nos plantea una pregunta que podría ayudarte a resolver ese debate interno.

Hola, soy el Dr. Elmer Huerta y esta es su dosis de información sobre el nuevo coronavirus. Información que esperamos sea de utilidad para cuidar de su salud y la de su familia.

El levantamiento de los mandatos de usos de mascarillas

Una reciente y súbita decisión de una jueza federal en Estados Unidos, que dejó sin efecto el mandato de las autoridades sanitarias sobre uso de mascarillas en el transporte público en el país ha sido recibido a la vez, con ansiedad y júbilo por diferentes segmentos de la sociedad.

Con cifras favorables relacionadas a la pandemia en la mayor parte del planeta -con la excepción de China- es momento de revisar qué es lo que podría pasar en el futuro con el uso de las mascarillas en las sociedades occidentales.

Y la razón por la que decimos sociedades occidentales, es porque durante la pandemia, el uso de las mascarillas -practicadas por décadas en muchos países asiáticos- se tuvo que adoptar a la carrera por sorprendidos pobladores de países occidentales, que antes de covid-19, nunca hubieran soñado usar una mascarilla en público.

¿Llegó el momento en que las sociedades occidentales adopten el uso de las mascarillas en su vida diaria? O, ¿las abandonarán inmediatamente después de que las autoridades determinen que su uso ya no es recomendado?

¿Adoptarán las sociedades occidentales el uso de mascarillas como lo hacen las sociedades orientales, cuyos miembros se ponen una mascarilla al primer síntoma de enfermedad respiratoria, o volverán al pasado, y no volverán a usarlas jamás?

Es imposible saber qué es lo que traerá el futuro. Pero, mientras este llegue, y aún con una pandemia que no ha terminado, es momento de replantear el uso de las mascarillas en los próximos meses.

Múltiples controversias

En su adopción durante la pandemia, el uso de las mascarillas ha pasado por varias controversias.

La primera, estuvo relacionada a la tardanza con que tanto la Organización Mundial de la Salud, como los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos recomendaron su uso en la población.

La segunda estuvo relacionada al tipo de mascarilla que era necesario usar. ¿Cuál era mejor, de tela, quirúrgica, respirador N95, doble mascarilla?

La tercera controversia estuvo relacionada al ambiente en que debía usarse la mascarilla. ¿Sólo en un ambiente cerrado o también al aire libre?

No fue sino hasta comienzos de 2021, cuando se empezó a reconocer que la principal ruta de contagio del virus era por microscópicos aerosoles que se esparcían al respirar, hablar, cantar o gritar, que se recomendó que las mascarillas que daban mayor protección eran los respiradores N95 o KN95 y que su uso debía ser obligatorio en ambientes cerrados sin ventilación.

Sin embargo, pensamos que la controversia más grande en relación con el uso de las mascarillas es la obligatoriedad de uso.

Percibido como un atropello a la libertad individual por unos, o como una necesidad de salud pública para otros, el uso de las mascarillas se politizó muy rápidamente, enfrentando a miembros de la sociedad en muchos países del mundo.

¿Qué es lo que debemos hacer?

En primer lugar, es muy importante entender que la pandemia aún no ha terminado.

Al momento de escribir este episodio, por ejemplo, en Estados Unidos, cada día se diagnostican más de 32.000 casos, unas 14.500 personas están hospitalizadas, y 447 personas pierden la vida, números que sin duda son aún de cuidado.

Y si bien, es cierto que la situación de la pandemia en América Latina muestra números muy favorables, tampoco se puede asegurar qué es lo que pasará en el futuro.

De acuerdo con las estadísticas, la mayor parte de hospitalizaciones y muertes causadas por las variantes actuales, ómicron y su subvariante, BA.2, ocurren en:

Personas no vacunadas,

Parcialmente vacunadas

O en personas -incluso completamente vacunadas- que son muy ancianas o sufren de enfermedades que disminuyen su inmunidad.

Es muy importante entonces entender que, a pesar de que se levanten las restricciones, ese tipo de personas vulnerables debe seguir protegiéndose con una mascarilla en espacios cerrados para evitar el contagio.

Al respecto, cabe notar que, aunque las personas en un cierto lugar no estén usando una mascarilla, la persona que la usa sí está protegida de la infección dependiendo del tipo de mascarilla y su uso correcto. Es decir, el comportamiento individual es el que interesa para estar protegido; si yo me quiero proteger, nada me lo impide.

La pregunta clave para saber si quieres o no seguir usando la mascarilla

Al respecto, queda abierta una pregunta fundamental: ¿Qué debe hacer una persona que aún desee protegerse así se hayan levantado las restricciones en el lugar en que vive?

Pensamos que la respuesta a esa pregunta se encuentra en la respuesta a otra más importante: ¿Por qué he usado una mascarilla durante la pandemia?, ¿por la obligación de cumplir un mandato o porque he querido protegerme del contagio?

Si la razón por la que he usado una mascarilla es para cumplir una disposición del gobierno, es muy probable que al levantarse la restricción, dejaré de usarla y -al igual que muchas personas en los aviones al anunciarse que ya no eran obligatorias- reaccionaré con júbilo y alegría.

Pero si la razón por la que estuve usando una mascarilla durante la pandemia fue porque entendí que me era útil para prevenir la infección, es muy probable que la seguiré usando en situaciones que puedan causar un contagio, por ejemplo en vehículos de transporte público y en otros espacios cerrados.

Será una decisión personal, basada en el cuidado de mi salud.

Al respecto, cuando se le preguntó cómo tomaba la disposición de la jueza que suspendió el mandato de uso de mascarillas, el presidente Joe Biden dijo que los estadounidenses deberían decidir por sí mismos si quieren usar mascarillas en el transporte público.

¿Cuál es su decisión estimado oyente?

