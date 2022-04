Indignación por caso de Debanhi Escobar 3:38

(CNN) -- La familia de una mujer de 24 años que fue vista por última vez en Houston el 15 de abril, pide ayuda para encontrarla después de que se encontrara su teléfono celular ensangrentado cerca de un parque en el oeste de Houston tras su desaparición.



Según el activista comunitario Quanell X, líder de la New Black Panther Nation de Houston, Felicia Marie Johnson viajó a Houston desde California con la esperanza de conseguir un empleo en el club nocturno Cover Girls Night Club. Al parecer, Johnson pidió un Uber después de salir del club, pero como estaba tardando demasiado en llegar, un hombre del club se ofreció a llevarla a su destino, dijo Quanell X.

"No se ha visto a Felicia desde entonces. No hay actividad en el teléfono celular, ni en la tarjeta de crédito, ni en las redes sociales. Desapareció por completo de la faz de la tierra", dijo Quanell X en una conferencia de prensa celebrada el miércoles en Houston.

Quanell X dijo que su organización ha estado investigando la desaparición, junto con un investigador privado contratado por la familia.

El Departamento de Policía de Houston (HPD, por sus siglas en inglés) dice que la desaparición de Johnson se considera un caso de personas desaparecidas, aunque no pudo decir si se sospecha de algún delito. La policía no comentó los detalles sobre la desaparición de Johnson proporcionados por Quanell, pero dijo que han estado en contacto con la familia de Johnson, y se pide a cualquier persona con información sobre su desaparición que se ponga en contacto con la unidad de personas desaparecidas del HPD.

Según Quanell X, el investigador privado contratado por la familia encontró el celular de Johnson cubierto de sangre a un lado de la carretera en el parque Bear Creek en West Houston. Dijo que las pertenencias personales de Johnson fueron encontradas en su habitación de hotel, y su grupo entregó lo que encontraron a HPD.

"Creemos que es víctima de un delito. Creemos que está retenida contra su voluntad", dijo Quanell X. "Pero queremos que quien la tenga retenida sepa que no descansaremos. No dejaremos de buscarla. Seguiremos buscándola. Seguiremos persiguiéndolo. No importa lo que ocurra. Seguiremos persiguiéndote y no olvidaremos a Felicia".

"Estoy intentando mantenerme firme y ser fuerte por la familia y por ti", dijo el padre de Johnson, Kevin Johnson, dirigiéndose a su hija en la rueda de prensa. "Y no voy a descansar ni un día de mi vida hasta que te tenga de vuelta. Es una tragedia que te hayas visto envuelta en esto".

Quanell X pidió que la policía de Houston trate los casos de mujeres negras desaparecidas con la misma urgencia que los de mujeres blancas desaparecidas. "Porque parece que cuando las jóvenes negras desaparecen en la ciudad... no es una prioridad", dijo.

El Departamento de Policía de Texas dijo a CNN que se está tomando el caso en serio y que está llevando a cabo una investigación exhaustiva.

Texas EquuSearch, un equipo de búsqueda y recuperación que proporciona caballos voluntarios para la búsqueda de personas perdidas y desaparecidas, también se ha unido a la búsqueda de Johnson, dijo Quanell X. "Hemos seguido varias pistas, pero ninguna de ellas ha dado resultado", añadió.

CNN intentó contactar con el Cover Girls Night Club para obtener comentarios, sin éxito.