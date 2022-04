Tropas rusas usan la violación como "un instrumento de guerra" en Ucrania, alegan grupos de derechos humanos

Mariúpol, en riesgo de caer ante las tropas rusas 1:51

Lviv, Ucrania (CNN) -- Cuando las tropas rusas invadieron Ucrania y comenzaron a acercarse a su capital, Kyiv, Andrii Dereko le rogó a su hijastra de 22 años, Karina Yershova, que abandonara el suburbio donde vivía.

Pero Yershova insistió en que quería quedarse en Bucha y le dijo: "No digas tonterías, todo estará bien, no habrá guerra".

Con sus tatuajes y su largo cabello castaño, Yershova se destacaba entre la multitud, dijo su padrastro, y agregó que a pesar de vivir con artritis reumatoide, tenía un espíritu ferozmente independiente: "Ella misma decidía cómo vivir".

Yershova trabajaba en un restaurante de sushi en Bucha y esperaba obtener su título universitario en el futuro, Dereko dijo: "Ella quería desarrollarse".

Cuando los soldados rusos rodearon Bucha a principios de marzo, Yershova se escondió en un apartamento con otros dos amigos. En una de las últimas ocasiones en que Dereko y su esposa, Olena, supieron de Yershova, ella les dijo que había salido del apartamento para comprar comida en un supermercado cercano.

"No pensamos que los rusos llegarían a tal punto que dispararían contra civiles", dijo. "Todos esperábamos que al menos no tocaran a mujeres y niños, pero sucedió lo contrario".

Cuando pasaban semanas y ellos no sabían ni una palabra de Yershova, la familia estaba desesperada por tener noticias. Su madre dejó un mensaje en Facebook rogándole a cualquiera que supiera lo que le había pasado que se pusiera en contacto.

Amigos le dijeron que las imágenes de una mujer muerta con tatuajes similares a los de Yershova, que incluían una rosa en el antebrazo, se habían publicado en un grupo de Telegram creado por un detective en Bucha que estaba tratando de identificar cientos de cuerpos encontrados en la ciudad después de que las tropas rusas se retiraran del área hace dos semanas.

Dereko dice que las imágenes, vistas por CNN, muestran el cuerpo mutilado de su hijastra. La policía le dijo a la familia que había sido asesinada por soldados rusos.

Parecía que la habían torturado o que se resistió, dijo. "La mutilaron. Le dispararon en la pierna y luego le hicieron un torniquete para que dejara de sangrar. Y luego le dispararon en la sien".

Dereko también cree que las tropas rusas abusaron sexualmente de Yershova. "El investigador [de la policía] insinuó" que había sido violada, dijo.

CNN no ha podido verificar de forma independiente esta afirmación. Los oficiales que supervisaron el caso se negaron a comentar con CNN debido a la investigación en curso. CNN se ha comunicado con los fiscales de Kyiv para hacer comentarios.

La agonizante espera de respuestas de la familia Dereko refleja la creciente ansiedad en medio de informes de violaciones en tiempos de guerra en el país.

Funcionarios ucranianos dicen que las fuerzas rusas han estado abusando sexualmente de mujeres, niños y hombres desde que comenzó la invasión, utilizando la violación y otros delitos sexuales como armas de guerra.

Grupos de derechos humanos y psicólogos ucranianos con los que habló CNN dicen que han estado trabajando día y noche para lidiar con un número creciente de casos de abuso sexual que presuntamente involucran a soldados rusos.

Un informe de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), publicado el 13 de abril, encontró violaciones del derecho internacional humanitario por parte de las fuerzas rusas en Ucrania, y señaló que "los informes indican casos de violencia de género relacionada con el conflicto, como violación, violencia sexual o acoso sexual”.

"Los soldados rusos están haciendo todo lo posible para demostrar su dominio, y la violación también es una herramienta aquí", dijo la psicóloga Vasylisa Levchenko, quien fundó un servicio que brinda asesoramiento gratuito a los ucranianos que sufren traumas relacionados con la guerra.

Levchenko dice que su red, llamada Psy.For.Peace, ha hablado con aproximadamente 50 mujeres de la región de Kyiv que dicen haber sido agredidas sexualmente por soldados rusos. Ella le dijo a CNN que el grupo está lidiando con casos que incluyen a una niña de 15 años y su madre que fueron abusadas sexualmente por soldados chechenos prorrusos, y la violación en grupo de otra mujer por parte de siete soldados, mientras que los detenidos ucranianos fueron obligados a mirar.

CNN no ha podido verificar la cuenta de las violaciones de forma independiente.

"El arma [la violación] es una demostración de total desprecio por el pueblo [ucraniano]", dijo Levchenko, y agregó que tiene un impacto mucho más allá de las víctimas de los ataques individuales: "Hay personas que se sienten culpables por no ser capaz de hacer cualquier cosa, culpable por sobrevivir, por ver morir a una persona frente a ellos".

Rusia ha negado repetidamente haber atacado a civiles desde que comenzó la guerra, una afirmación refutada por numerosos ataques que han sido verificados por CNN y otras organizaciones de noticias. CNN se ha comunicado con el Ministerio de Defensa de Rusia para hacer comentarios.

Violaciones en Ucrania se usan para quebrar la moral

Alyona Krivulyak, que dirige una línea directa nacional en La Strada-Ucrania, un grupo que hace campaña contra la violencia de género, le dijo a CNN que la línea directa ha recibido nueve denuncias de violaciones de todo el país, la mayoría de ellas ellos violaciones en grupo de mujeres.

"La violación es un instrumento de guerra contra la población civil, un instrumento de destrucción de la nación ucraniana", dijo.

La psicóloga Alexandra Kvitko, que trabaja en una línea directa para víctimas de traumas administrada por el defensor del pueblo de Ucrania con el apoyo de UNICEF, dijo que ha escuchado decenas de relatos de violencia sexual relacionada con el conflicto.

“Esta cantidad de violencia sexual, este tipo de brutalidad nunca había ocurrido antes”, le dijo a CNN.

En los cinco años que ha estado practicando, Kvitko dijo que solo había tratado 10 casos de agresión sexual antes de la invasión. "Ahora, en unas pocas semanas de trabajo tengo 50 casos, y estos no son solo mujeres, son niños, niños y hombres", dijo.

La violación se utiliza para quebrar la moral de los ucranianos, dijo, "para evitar que la gente se resista".

Kvitko dijo que cuando una paciente salió corriendo a la calle para impedir que los soldados violaran a su hermana de 19 años, "se acercó un militar, la agarró y le dijo: '¡No! ¡Mira! Dile a todos que esto les va a pasar a todos. P*** nazi'".

Cualquier acto de violencia sexual relacionada con el conflicto (violación, prostitución forzada, esclavitud sexual, embarazo forzado) se considera un crimen de guerra y una violación de las leyes internacionales de derechos humanos, dijo Charu Lata Hogg, la fundador de la organización de derechos humanos All Survivors Project, que investiga la violencia sexual contra los hombres relacionada con los conflictos.

“Ya sea que se desencadene en el contexto de una masculinidad patriarcal y militarizada, ya sea que se ejerza como un objetivo específico de la guerra o que suceda porque las personas encuentran a una población a su merced y, por lo tanto, deciden infligir más daño”, sigue siendo un crimen de guerra, dijo Lata Hogg a CNN.

Pero incluso cuando los fiscales ucranianos e internacionales de la Corte Penal Internacional (CPI) recopilan evidencia de los crímenes de guerra rusos, muchas víctimas de abuso sexual aún no están listas para hablar con los funcionarios sobre su terrible experiencia, dijo Levchenko.

"Todos nuestros psicólogos deben proporcionar a las mujeres los contactos de la oficina del fiscal para que cuando estén listas, las mujeres puedan buscar asistencia legal", dijo la psicóloga Levchenko, y agregó que hasta ahora ninguno de sus pacientes se ha comunicado con los fiscales ucranianos.

Levchenko dijo que muchas de las víctimas (mujeres, hombres y niños) necesitan tiempo para sanar antes de hablar con las autoridades.

El viernes, Andrii Niebytov, jefe de la fuerza policial de Kyiv, dijo que sus agentes solo habían confirmado un caso sospechoso de violación hasta el momento en la región. "Hemos [escuchado] tales informes de personas externas, pero cuando hablamos con mujeres, se niegan a confirmar o negar tal información", dijo.

Un precedente horrible

Los informes de violencia sexual a menudo surgen en tiempos de conflicto, y Ucrania no ha sido una excepción.

Volodymyr Shcherbachenko, director del Centro de Iniciativas Cívicas de Ucrania Oriental (EUCCI, por sus siglas en inglés), le dijo a CNN que el país había visto casos de violencia sexual utilizada como arma en 2014, cuando separatistas respaldados por Rusia tomaron territorio en el este del país después de protestas generalizadas pedían una mayor integración con Europa.

Un informe conjunto de 2017 de Justice for Peace in Donbas y otros grupos de derechos como EUCCI documentaron casos en ambos lados del conflicto, incluida la violación y el intento de violación, el acoso sexual y la coerción para observar la violencia sexual contra otros. "La forma más extendida de violencia sexual contra las mujeres fue la violación", agregó el informe.

Lata Hogg, de All Survivors Project, dijo que en el último mes su grupo ha tenido múltiples denuncias de violencia sexual, "y el patrón de violencia sexual que surge en este contexto no es diferente a los que se han documentado en otros contextos globalmente", incluso durante el conflicto en Chechenia.

Grozny, la capital de Chechenia, fue arrasada por las fuerzas rusas en una guerra brutal en la década de 1990 y principios de la de 2000. Human Rights Watch informó en ese momento que soldados rusos habían violado a mujeres chechenas en áreas controladas por Rusia.

A la psicóloga Levchenko le preocupa que la verdadera escala de las atrocidades rusas solo salga a la luz cuando se liberen áreas como Mariupol.

En las ciudades y pueblos ocupados, las fuerzas rusas "visitan regularmente los hogares de las mujeres, pueden revisar sus teléfonos, sus fotos, sus redes sociales", lo que hace imposible que las mujeres reciban kits de ayuda ante una violación u otros servicios, dijo Krivulyak de La Strada-Ucrania.

“Este miedo a las personas armadas a veces hace que sea imposible pedir ayuda, y esto a su vez hace que sea muy difícil documentar los hechos, lo que genera problemas para llevar [a los perpetradores] ante la justicia”, dijo.

Más allá del trauma emocional, “también hay un riesgo muy alto de embarazos no deseados y de enfermedades de transmisión sexual”, por eso es tan importante la atención médica, dijo.

Shcherbachenko dijo que los asistentes sociales de EUCCI están ayudando a una trabajadora del gobierno local en un área ocupada del sur de Ucrania que "fue violada específicamente para obligarla a cooperar".

Dijo que los soldados rusos le habían dicho: "Te violaremos de nuevo si no haces lo que tienes que hacer... Para mí, esto demuestra que [las fuerzas rusas están usando] la violencia sexual como [un] arma".

"Esta vez no pude salvarla"

Los grupos de derechos dicen que las víctimas soportarán el trauma del abuso sexual por el resto de sus vidas, mientras que las familias de los que murieron, como Karina Yershova, se quedan buscando respuestas y lidiando con el horror de lo sucedido a sus seres queridos.

El cuerpo de Yershova fue encontrado en una tumba poco profunda en Bucha, junto con los de Natalia Mazokha, de 65 años, y su esposo, Victor, de 64.

CNN reconstruyó los momentos finales de sus vidas.

Los vecinos le dijeron a la hija de los Mazokha, Julia, que los soldados rusos habían arrastrado a una mujer herida, que se creía que era Yershova, al patio de sus padres a mediados de marzo; Natalia trató de ayudarla.

Los soldados regresaron dos minutos después, cuando "mamá estaba junto a ella [y] brindándole ayuda, y ellos [los rusos] le dispararon, le dispararon a mi madre", dijo Julia Mazokha. Su padre fue asesinado en el pasillo de su casa cuando intentaba averiguar qué estaba pasando.

"Estuvieron tirados en el patio durante 10 días, según tengo entendido", dijo. Los vecinos de la pareja la llamaron alrededor del 20 de marzo para informarle que sus padres habían sido asesinados.

Mazhokha dijo que había rogado a sus padres que dejaran Bucha con ella el 12 de marzo. "No querían ir [diciendo]: 'No, no iremos, estaremos aquí. Todo estará bien'", dijo ella.

Andrii Dereko le dijo a CNN que esta es la segunda vez que su familia ha tenido que escapar de una incursión rusa. En 2014, huyeron de su hogar en la región de Donbas cuando estallaron los enfrentamientos entre Ucrania y los separatistas respaldados por Rusia.

Perdieron todo, incluso fotos familiares, pero lograron reconstruir una nueva vida en Irpin, el suburbio vecino a Bucha. Dereko se convirtió en taxista e hizo trabajos ocasionales para mantener a flote a la familia.

Pero ahora se han quedado sin nada otra vez “por culpa de los rusos”, dijo. "Al menos la primera vez salvé a mi hija, esta vez no pude salvarla".

Su esposa está tan cansada que no puede llorar, y todo lo que queda en Dereko es rabia.

"¿A quién se culpa?", le preguntó a CNN.

"¿Tiene la culpa el soldado que abusó de mi hijo? ¿O el que lo trajo aquí en un tanque? ¿O tal vez el general que ordenó la invasión de Ucrania tiene la culpa? O ese apestoso presidente [ruso] Vladimir Putin, que dio la para mutilar al pueblo ucraniano?".

"Culpo a todo el mundo ruso, no solo a su ejército", dijo.