(CNN) -- Phil Metzger voló a California desde Ucrania poco después de que estallara la guerra, devastado por lo que vio.

Había estado ayudando a entregar medicamentos y evacuar familias del peligro, y el pastor evangélico sabía que quería que la iglesia que dirige en los suburbios de San Diego hiciera aún más para ayudar a los necesitados.

Nunca esperó que la crisis terminaría llegando a ellos.

"¿Quién hubiera imaginado que se abriría una vía hacia Estados Unidos (para los ucranianos) a través de México?" Metzger dice. "Eso nos tomó a todos completamente desprevenidos".

Calvary San Diego está en Chula Vista, California, a unos 12 kilómetros al norte de la frontera entre EE.UU. y México. Y a medida que un número creciente de ucranianos cruzaba la frontera desde Tijuana para buscar refugio en EE.UU., Metzger lo vio como una oportunidad para convertir las creencias de la iglesia en acción.

"Jesús dijo que ames a tu prójimo como a ti mismo. En este momento, estos son nuestros prójimos", dice Metzger. "Literalmente están apareciendo en nuestro patio trasero".

Durante las últimas seis semanas, Metzger dice que miles de ucranianos que cruzaron la frontera pasaron al menos una noche dentro de su iglesia, y cientos más se quedaron en las casas de los miembros de la iglesia.

Alrededor de 100 personas conectadas con Calvary, incluidos miembros y sus familias, abrieron sus hogares para brindarles a los recién llegados un lugar cómodo para quedarse una o dos noches. Muchos también se ofrecieron como voluntarios para hacer recorridos por el aeropuerto, dejando a familias que continuaban su viaje para reunirse con parientes en EE.UU.

Metzger ya sentía una conexión personal con el conflicto de Ucrania. Vivió en Budapest durante 20 años, hizo muchos amigos en Ucrania y todavía ayuda a supervisar iglesias en la región para la red más amplia de Calvary. Pero esta experiencia, dice, ha creado lazos aún más profundos para su comunidad.

"Ha sido un cambio de vida", dice Metzger, describiendo lo que sucedió cuando los ucranianos comenzaron a dormir en su iglesia, a asistir a los servicios y, en última instancia, a cambiar la perspectiva de su iglesia sobre el mundo.

Un fin de semana, Metzger dice que había tantos ucranianos en la iglesia que celebraron el servicio en ruso. Muchos han orado junto con sus familias anfitrionas. Algunos se bautizaron recientemente.

El torbellino de llegadas que pasan por su iglesia parece estar a punto de terminar, dice Metzger, ya que la administración de Biden está aconsejando a los ucranianos que dejen de viajar a México para llegar a EE.UU.. Los funcionarios federales ahora están implementando un programa que crea un proceso de solicitud en línea más simplificado para aquellos que buscan refugio temporal en EE.UU.

A medida que surgen detalles sobre ese nuevo esfuerzo, Metzger y los miembros de su congregación dicen que están ansiosos por compartir lo que han presenciado en un rincón de California.

"Están sucediendo tantas cosas en el mundo, y no podemos estar al tanto de todo. Pero esto", dice, "es un área que Dios nos abrió las puertas para ver".

Las familias comparten historias de viajes largos y seres queridos que quedaron atrás

Todavía es desgarrador para Ana Casillas pensar en una de las primeras familias ucranianas que cruzaron la puerta de su casa. Había un niño de 2 años, de la misma edad que la hija de Casillas. El niño estaba luchando, dice Casillas. "Solo llorando y llorando".

Se enteró de que habían dejado a su madre en Ucrania porque no tenía pasaporte y no tenía forma de viajar.

Casillas, bioquímica, imaginó cómo se sentiría si una guerra la obligara a ella ya su hija a separarse.

Fue una de las muchas historias desgarradoras que dice haber escuchado de las familias ucranianas que ha hospedado.

Otra familia le dijo que sus padres estaban atrapados en territorio ocupado por Rusia, temiendo por sus vidas pero sin poder huir.

Otros describieron largos viajes a través de varios países europeos, vuelos a México y largas esperas en la frontera con EE.UU.. Una familia dijo que habían perdido el poco equipaje que tenían en el camino.

"Efectivamente perdieron todo lo que tenían", dice Casillas.

Envió un mensaje a sus amigos contando la historia de la familia, compartiendo sus tallas de ropa y pidiendo donaciones.

Cuando la familia salió de su casa, sus maletas nuevas estaban llenas.

Google Translate ha ayudado a las familias a conectarse

Nick Roach no estaba seguro de qué esperar cuando su familia de ocho se inscribió para recibir a las familias ucranianas en su hogar.

No estaba preocupado por encontrar espacio para ellos. Él y su esposa, Anna-Marie, no tuvieron ningún problema en dejar su dormitorio y mudarse a la sala de estar. Ambos habían crecido en familias numerosas y no se intimidaron ante la perspectiva de una casa aún más llena. Sus cinco hijos mayores también podían dormir en la sala de estar y su bebé de 9 meses podía dormir en la oficina.

Pero el linebacker, retirado de la NFL, que jugó para los Chicago Bears y los Oakland Raiders, sabía que muchos de los recién llegados estarían conmocionados, molestos y deprimidos.

"Justo cuando llegaron aquí", dice, "sus pueblos y ciudades natales estaban siendo destruidos".

¿Qué necesitarían? ¿Su familia podría hacer lo suficiente para ayudar? ¿Y cómo se conectarían entre sí?

Pronto aprendió que una forma clave de desbloquear las respuestas era Google Translate.

Si bien había intérpretes disponibles para ayudar a las familias con los arreglos de viaje y otros planes en la iglesia, las familias anfitrionas recurrieron a la tecnología para superar la brecha del idioma.

E incluso con solo Google Translate como intermediario, las familias se han abierto y han encontrado puntos en común.

La familia de 10 integrantes de Merridith Cho ha hospedado a varias familias ucranianas en las últimas semanas, y Cho dice que se ha sorprendido con todos los momentos inesperados de conexión. Dice que nunca olvidará a la mujer que le contó sobre la tienda que dejó en Ucrania. Cho, una ama de casa, se enteró de que la mujer ha estado haciendo vestidos durante más de 20 años.

Le mostró a Cho una foto de un elegante vestido cosido a mano.

"Estuve haciendo eso hasta que nuestro mundo se detuvo", le dijo la mujer. "Tuvimos que alejarnos de todo".

Emma, la hija de 12 años de Cho, subió corriendo las escaleras para buscar una mochila acolchada que acababa de hacer y mostrársela a su invitado.

Aunque no hablaban el mismo idioma, compartían el amor por la costura.

Sus hijos no han necesitado ninguna ayuda de traducción

Después de recibir a una docena de familias en su hogar, los hijos de Nick y Anna-Marie Roach ahora pueden recitar algunas palabras en ruso y ucraniano. Pero la traducción no ha sido necesaria para ellos.

"Todos los niños jugaban juntos", dice Anna-Marie Roach. "Los juguetes y correr son un lenguaje común".

Las familias anfitrionas de Calvary San Diego han tomado fotos de sus hijos uniéndose a niños ucranianos para compartir juguetes, pelear en batallas con pistolas Nerf y caminar descalzos por la playa. Casillas grabó un video que muestra a un grupo de niños en su patio trasero, amontonándose en un columpio, girándolo y gritando de alegría mientras giran juntos.

Pero a pesar de lo fácil que es para los niños conectarse, a algunos de estos padres estadounidenses les ha resultado difícil explicarles a sus hijos por qué los ucranianos están huyendo en primer lugar.

Casillas dice que trató de desglosar los problemas en términos que su hijo de 5 años pudiera entender.

"Le expliqué que hay un tipo malo que está destruyendo las casas de las personas, por lo que necesitan encontrar un nuevo hogar. Así que se quedarán con nosotros por uno o dos días hasta que puedan ir a su nuevo hogar", dice ella.

Su hijo respondió con una pregunta que a Casillas le cuesta responder: "Es tan malo. ¿Por qué está destruyendo las casas de la gente?".

Ven esto como otro capítulo en la historia estadounidense

Casillas ve las luchas de su propia familia reflejadas en los rostros de los invitados ucranianos que llegan a su casa.

Recuerda haber venido a Estados Unidos con sus padres en 1996, dejando atrás todo lo que conocían en México.

"No hablaba ni una pizca de inglés. Vinimos con dos bolsas de cosas. Nunca miramos hacia atrás", dice ella. "Sé lo que es venir sin nada, perder a todos tus amigos y tu hogar".

Ella no ha estado compartiendo la historia con todos sus invitados; ella quiere mantener la atención en ellos, no en ella. Pero un día, se encontró mencionándoselo a una mujer ucraniana que acababa de llegar con su hija. La mamá dijo que soñaba con llevar a su hija a Disneylandia algún día. Le preguntó a Casillas si eso sería posible, si su familia alguna vez encontraría su equilibrio.

El padre de Casillas trabajaba para una empresa de fabricación de armarios cuando llegaron por primera vez a EE.UU. y ahora es dueño de su propio negocio. Su mamá había sido entrenada como farmacéutica en México pero limpiaba casas en Estados Unidos para mantener a su familia. "Puedo decirte que la oportunidad está ahí si trabajas duro por ella, si realmente te aplicas", afirmó Casillas. "Solo asegúrate de mantener ese espíritu de lucha de hacer esto por tu hija".

Otros voluntarios de Calvary también dicen que hospedar les hace pensar en las historias de inmigrantes en sus propias familias también.

Merridith Cho piensa en conversaciones con sus suegros coreanos. Anna-Marie Roach piensa en el viaje de su familia desde Filipinas a Estados Unidos. Nick Roach piensa en su padre, quien llegó a EE.UU. cuando era adolescente desde Barbados.

Y mientras ve llegar a los ucranianos, piensa en las historias de inmigración familiar contadas por generaciones de estadounidenses.

“Todos en algún momento de nuestras vidas hemos conocido a alguien que tiene alguna historia de cuando su familia llegó por primera vez a Estados Unidos, como que su abuelo vino aquí y no tenía nada y se fue por esta situación de su país”, dice.

Es posible que algunos de los niños ucranianos que llegan hoy a EE.UU. no hablen nada de inglés, dice, pero en 5 o 10 años serán ellos los que cuenten historias de inmigración sobre resiliencia y supervivencia.

Los anfitriones sienten que son ellos los que reciben un regalo

Pronto podrían comenzar a llegar más ucranianos a otras partes de Estados Unidos. La administración Biden se ha comprometido a admitir a unas 100.000 personas que huyen de la violencia. Y el nuevo programa estadounidense permitirá que individuos y organizaciones sin fines de lucro patrocinen a miles de ucranianos más que buscan refugio en EE.UU.

Metzger dice que está esperando conocer más detalles sobre cómo funcionará el programa de patrocinio. Pero no hay duda de que al abrir sus puertas para ayudar a las familias que llegan, los miembros de su congregación han recibido innumerables bendiciones.

"Nuestra iglesia ve esto como un gran privilegio", dice. "Nos estamos beneficiando de los increíbles seres humanos que vienen a nuestro país con los que podemos conectarnos".

La familia de Casillas terminó recibiendo ayuda inesperada para construir una cocina al aire libre. Cuando dos hermanos ucranianos que su familia hospedaba escucharon que su esposo se dirigía a Home Depot, le preguntaron si podían acompañarlo. Resultó que eran trabajadores de la construcción en Ucrania y, durante su estadía, se ofrecieron a ayudarlo con el proyecto del patio trasero.

"Estaban tan felices de ayudar", dice ella.

Cho dice que ha sido un regalo para sus hijos aprender la importancia de compartir lo que tienen y "el tesoro que son las personas, incluso en medio de circunstancias horribles". No deja de pensar en un día en que llevaron a una familia ucraniana a ver el océano por primera vez.

Más temprano ese día, la madre estaba llorando y "simplemente rota", dice Cho. Se quedó en la habitación de invitados de la familia y lloró. Cho le ofreció té y trató de dejarla descansar. Pero cuando supo por otro miembro de la familia que nunca habían visto el océano, Cho sugirió cargar la camioneta para un viaje.

"Creo que era exactamente lo que la madre necesitaba. Ella se rió y sonrió. Fue un respiro realmente increíble por un tiempo de su realidad", asegura Cho.

Esa noche, como agradecimiento, la mamá ucraniana y su hija le enseñaron a Cho y a sus hijas a hacer pierogis. Cho nunca antes había preparado las dumplings de Europa del Este. Ahora tiene dos recipientes llenos de pierogis en su congelador.

"Mi vida se ha enriquecido mucho y estoy muy agradecida", dice Cho. "No sé si alguna vez he tenido la oportunidad de ver la primera vez de alguien en el océano antes, y su reacción, y eso se quedará conmigo. Y compartir esa experiencia culinaria con nuestros nuevos amigos y también con mis hijas, simplemente era un tesoro".

Ella ve ecos de una historia bíblica en la experiencia. Ha leído una y otra vez acerca de cómo los discípulos de Jesús juntaron lo poco que tenían, luego lo vieron multiplicado y entregado a una gran multitud de personas necesitadas.

Es una lección que Cho dice que ella y otros están poniendo en práctica hoy: tratar de dar lo poco que tienen con la esperanza de que, con la ayuda de Dios, pueda hacer una diferencia mayor.