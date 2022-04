Guerra de Rusia en Ucrania: última hora y noticias de la invasión

El alcalde de Melitopol dice que Putin quiere "matar a toda la nación ucraniana"

El alcalde de Melitopol, Ivan Fedorov, quien fue detenido por las fuerzas rusas durante cinco días en marzo, le dijo a CNN este domingo que su ciudad se encuentra en una “situación muy difícil y peligrosa”.

Las fuerzas rusas ocuparon Melitopol, en el sureste de Ucrania, a los pocos días del comienzo de la invasión, pero la ciudad ha sido testigo de protestas esporádicas desde entonces.

Se instaló un nuevo alcalde en la ciudad, que está bajo control militar ruso, después del secuestro de Fedorov. Fedorov fue liberado más tarde como parte de un intercambio de prisioneros.

Le dijo a Boris Sánchez de CNN New Day que el objetivo del presidente de Rusia, Vladimir Putin, era “matar a toda la nación ucraniana”, comenzando por ocupar sus ciudades.

El alcalde agregó que los ciudadanos de Melitopol no pueden recibir ayuda:

"No podemos entregar ayuda humanitaria. No podemos entregar farmacia. No podemos entregar servicios de emergencia... Por eso es una situación muy peligrosa".

Fedorov habló ante el Parlamento Europeo en Bruselas este miércoles y dijo que los ucranianos "no están pensando en la comodidad. Están pensando en la mera supervivencia" e instó a los legisladores europeos a "ayudar a Ucrania" por todos los medios posibles.

Dijo que el conflicto en Ucrania era "una guerra a gran escala, no solo contra Ucrania, sino contra todo el mundo civilizado", y advirtió que "la guerra llegará a las ciudades y los hogares europeos" sin una respuesta apropiada y oportuna a la "significativa amenaza."