Elon Musk dice que ya tiene financiación para la compra de Twitter 0:52

Nueva York (CNN Business) -- La junta directiva de Twitter se reunió este domingo para un diálogo sobre la oferta de adquisición de Elon Musk, un posible preludio sobre los próximos pasos a seguir en las negociaciones con el presidente ejecutivo de Tesla.

Una persona familiarizada con el asunto confirmó que se llevó a cabo una reunión de la junta este domingo y dijo que las discusiones sobre la oferta de Musk se han vuelto serias.

La fuente habló después de que The Wall Street Journal diera la noticia de que "las dos partes se están reuniendo", lo que indica que "la compañía de redes sociales podría ser más receptiva a un acuerdo".

Musk asegura que obtuvo financiamiento para comprar Twitter 0:48

"Twitter reevalúa la oferta de Musk, puede estar más abierta a negociar", fue el titular principal del Journal durante gran parte de la tarde y la noche del domingo, lo que provocó nuevas especulaciones sobre el futuro de Twitter.

The New York Times adelantó la historia unas horas después de The Wall Street Journal informara que la junta de Twitter se reunió inicialmente "el domingo por la mañana para discutir" la oferta de Musk, y agregó que "la junta de Twitter planeó reunirse con el lado de Musk más tarde, el domingo, para discutir otros contornos en torno a un posible acuerdo".

publicidad

Ninguna de las personas involucradas ha comentado sobre las reuniones. Pero la presentación de Musk ante la SEC, el jueves pasado, diciendo que ha conseguido US$ 46.500 millones en financiamiento para el acuerdo, parece ser el factor impulsor.

La reportera de The Wall Street Journal, Cara Lombardo, escribió que "Twitter está revisando la oferta y es más probable que antes busque negociar", y agregó que "la situación avanza rápidamente".

Una gran incógnita: ¿Cuál es la estimación de la junta directiva de Twitter sobre el valor de la empresa? ¿Está en el mismo estadio que Musk?

Dan Ives de Wedbush Securities dijo el domingo que "The [Wall] Street [Journal] dará esta noticia hoy como el principio del fin de Twitter como una empresa pública con Musk probablemente ahora en camino de adquirir la empresa a menos que un segundo postor entre en la mezcla. La junta podría rechazar oficialmente la oferta de Musk y luego comenzará una licitación hostil".

Twitter, que actualmente se cotiza a alrededor de US$ 49 por acción, menos que la oferta de US$ 54,20 por acción de Musk, debe informar las ganancias del primer trimestre el jueves por la tarde. La empresa tendrá que abordar la oferta de Musk para entonces, si no antes.

El domingo por la noche, la única declaración de la compañía fue la siguiente: "Como se anunció anteriormente, la Junta continúa realizando una revisión cuidadosa, integral y deliberada para determinar el curso de acción en el mejor interés de la Compañía y todos los accionistas de Twitter".