(CNN Español) -- Elon Musk lo consiguió. Después de semanas de especulación, finalmente la compañía aceptó la oferta de compra de Twitter por parte del fundador de Tesla y SpaceX.

Desde el pasado lunes 4 de abril, se dio a conocer que Musk había comprado recientemente el 9,2% de las acciones de Twitter, lo que le convertía en el mayor accionista individual de la empresa.

Apenas días antes, el 26 de marzo, Musk había dicho en un tuit que estaba pensando "seriamente" en crear una nueva plataforma de redes sociales.

Tanto el tuit como la posterior compra de acciones se produjeron después de las últimas críticas de Musk a Twitter, en las que afirmaba que la plataforma no permite la libertad de expresión.

Y Musk no se detuvo con la adquisición de acciones. El pasado 14 de abril, se informó que el empresario había hecho una oferta para comprar Twitter: ofreció adquirir todas las acciones de Twitter que no posee por US$ 54,20 por acción en efectivo, valorando la empresa en US$ 43.400 millones.

Musk dijo que la oferta en efectivo era su "mejor y última oferta", según una presentación de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), y agregó que si no se acepta, tendrá que reconsiderar su posición como accionista.

Ante este escenario, te presentamos una breve cronología de cómo surgió Twitter y el desarrollo que tuvo en sus primeros años, los cuales llevaron a la plataforma a ser la red social de las noticias de último momento.

Breve historia de Twitter

Marzo de 2006: Twitter fue fundado por Jack Dorsey, Christopher Isaac Stone, Noah E. Glass, Jeremy LaTrasse y Evan Williams el 21 de marzo de 2006, con sede en San Francisco, California.

Marzo de 2006: El primer tuit fue publicado por el cofundador Jack Dorsey, como parte de un sistema interno de mensajería para Odeo, la compañía de podcasting donde Dorsey, Biz Stone y Evan Williams trabajaban en ese entonces. Simplemente decía lo siguiente: "Solo estoy configurando my twttr".

Julio de 2006: La versión completa de Twitter se presentó públicamente el 15 de julio, aunque Twitter no se convirtió en su propia empresa hasta el año siguiente.

Octubre de 2006: Según la enciclopedia Britannica, Dorsey, Williams y Stone compraron Odeo y crearon Obvious Corp. para seguir desarrollando la versión final de Twitter.

Marzo de 2007: Aunque todavía no era de uso general, Twitter ganó una enorme popularidad entre quienes primero lo conocieron en el festival interactivo South by Southwest (SXSW) en Austin, Texas. En una decisión inteligente, la compañía colocó grandes pantallas en los pasillos de la conferencia que mostraban tuits en vivo acerca del evento SXSW. El interés aumentó rápidamente, y para el final de la semana, el uso diario de Twitter se había triplicado.

Abril de 2007: Tras el éxito en SXSW, dice Britannica, Twitter Inc. se creó como entidad corporativa gracias a una infusión de capital de riesgo, y Dorsey se convirtió en el primer CEO de la empresa.

2008: En 2008, añade la enciclopedia, Williams destituyó a Dorsey como CEO, y dos años después Williams fue sustituido como CEO por el director de operaciones Dick Costolo. Tiempo más tarde, en 2015, Dorsey volvería al puesto de CEO.

Abril de 2008: En uno de los primeros ejemplos del poder de Twitter, un universitario estadounidense usó la plataforma para avisarle a sus amigos que había sido arrestado en una protesta antigobierno en Mahalla, Egipto. Luego de hacer presión, las autoridades lo liberaron de la cárcel al día siguiente.

Enero de 2009: Un avión de US Airways con 155 personas a bordo realizó un milagroso aterrizaje de emergencia en el Río Hudson, luego de chocar contra un ave durante el despegue. Un testigo ocular tuiteó una fotografía que fue compartida por muchos, de los pasajeros que esperaban ser rescatados en el ala del avión. Esto consolidó el estado de Twitter como una herramienta para dar a conocer noticias en tiempo real.

Abril de 2009: El actor Ashton Kutcher y CNN estaban en una carrera por convertirse en la primera cuenta en llegar a 1 millón de seguidores. Por un escaso margen, Kutcher ganó ese título.

Junio de 2009: Después de las conflictivas elecciones en Irán, miles de personas salieron a las calles de Teherán para protestar. El gobierno iraní tomó medidas enérgicas en contra de los informes de los medios de comunicación acerca de las protestas, así que los manifestantes acudieron a Twitter para expresarse, lo que inspiró la frase "Twitter Revolution" (Revolución en Twitter).

Enero de 2010: El astronauta Timothy Creamer envió el primer tuit en vivo desde el espacio con su cuenta, Astro_TJ. Escribió lo siguiente: "¡Hola Twitterverse! Estamos en VIVO tuiteando desde la Estación Espacial Internacional, el primer tuit en vivo desde el espacio. Nos comunicaremos de nuevo más adelante; envíen sus preguntas".

Enero de 2011: Twitter y Facebook juegan un papel importante en los levantamientos de la "Primavera Árabe", cuando las personas en Túnez, Egipto, Siria, Libia y otros países usaron las redes sociales para enviarse mensajes y organizar las protestas.

Marzo de 2011: Sólo minutos después de que noticieros dieran a conocer que una cobra egipcia se había escapado de su recinto en el Zoológico del Bronx, un bromista anónimo creó una ocurrente cuenta en Twitter que imaginaba cómo la serpiente liberada visitaba lugares importantes en la ciudad de Nueva York. La cuenta muy pronto logró tener más de 100.000 seguidores, y fue el inicio de una nueva ola de comentarios de burla en Twitter.

Mayo de 2011: Sohaib Athar, un consultor de tecnología informática en Abbottabad, Pakistán, sin darse cuenta, tuiteó en vivo la redada llevada a cabo por una unidad especial de las fuerzas militares de Estados Unidos, que mató a Osama bin Laden. Lo hizo luego de ver helicópteros sobrevolando su vecindario. Más tarde tuiteó: "Oh no. Ahora soy el sujeto que comentó en vivo la redada contra Osama bin Laden sin saberlo".

2015: Tras su destitución en 2008, Dorsey volvió como CEO de Twitter en 2015, cargo que ocupó hasta noviembre de 2021. En esos años, Jack Dorsey vivió momentos de mucha presión, sobre todo en relación con el presidente Donald Trump y su conflictiva forma de utilizar la red social.

2021: La relación de Trump con Twitter fue tan tóxica que el 8 de enero de 2021 la compañía suspendió de forma permanente la cuenta del todavía presidente de Estados Unidos después de la insurección en el Capitolio.

4 de abril 2022: Elon Musk anuncia que compró el 9,2% de las acciones de Twitter, lo que le convertía en el mayor accionista individual de la empresa.

25 de abril 2022: Twitter acepta la oferta de compra de Elon Musk. El negocio sería de US$ 44.000 millones.



