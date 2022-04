Expatriados muestran su desencanto por el confinamiento en Shanghái 4:11

(CNN) -- Los gritos de los residentes encerrados exigiendo necesidades básicas, los llantos de los bebés separados de sus padres en cuarentena, las súplicas de un hijo rechazado repetidamente por los hospitales para tratar a su padre gravemente enfermo y los sollozos de una exhausta funcionaria local que admite que "no hay una buena política" de las autoridades superiores para que ella les explique a los residentes lo que está pasando.

Estas voces, cargadas de cruda frustración, agonía y desesperación, se encuentran entre el montaje de grabaciones de audio que aparecen en "Voces de abril", un video que documenta el duro impacto del confinamiento de casi un mes en Shanghái, China.

El confinamiento de toda la ciudad de Shanghái, uno de los más estrictos que ha visto el país, ha hundido al otrora bullicioso centro financiero internacional en un pueblo fantasma virtual, causando escasez de alimentos, necesidades diarias e incluso problemas al acceso médico para muchos de sus 25 millones de residentes confinados a sus hogares.

"Un mes después del brote en Shanghái, vi a muchas personas hablar en línea, pero la mayoría desaparecieron después de un tiempo", publicó el creador del video en WeChat este viernes. "Sin embargo, algunas cosas no deberían haber sucedido y no deberían olvidarse".

Los problemas personales, contados en las propias voces de los residentes y superpuestos con imágenes aéreas en blanco y negro del horizonte silencioso de la ciudad y las calles vacías, tocaron los corazones de millones de usuarios de Internet chinos cuando el video se extendió como pólvora en las plataformas de redes sociales el viernes por la tarde.

Pero para el gobierno chino, el clip de seis minutos que expone caos y el sufrimiento es un recordatorio demasiado poderoso del costo humano de su política de covid cero, que, según las autoridades, está "poniendo a las personas y sus vidas primero".

Los censores intervinieron rápidamente, eliminando el video y cualquier referencia a ella en Internet de China. En el sitio de microblogging Weibo, incluso la palabra "abril" se restringió temporalmente de los resultados de búsqueda.

Protestas por la censura del video sobre el confinamiento

La censura desató una protesta. Muchos se enfurecieron por el intento de las autoridades de eliminar lo que ven como una documentación objetiva de la realidad más oscura del confinamiento, una que rara vez se puede encontrar en los medios estatales.

La decisión de las autoridades chinas sobre el video se produjo tras una reacción violenta en línea, con usuarios que se unieron a una transmisión de redes sociales en desafío, compartiendo el video de cualquier manera que se les ocurriera para evadir a los censores. Algunos publicaron el video al revés, otros lo incrustaron en clips de dibujos animados y algunos lo distribuyeron a través de códigos QR y servicios en la nube. Los censores lucharon por mantenerse al día: tan pronto como bloquearon una versión del video, reapareció otra, y el juego del ratón y el gato continuó hasta la madrugada de este sábado.

Algunos incluso compartieron un clip de la canción "Do You Hear the People Sing", un himno de protesta de la película Les Misérables de 2012.

El estallido de ira recordó a muchos la protesta pública hace dos años tras la muerte de Li Wenliang, un médico de Wuhan que fue castigado por la policía por hacer sonar la alarma del coronavirus y murió de covid-19.

"Todavía están tratando de amordazarnos la boca y taparnos los oídos", escribió un usuario en la sección de comentarios de la página de Weibo de Li poco después de la medianoche del sábado.

Protestas en línea

La protesta en línea es la última señal del creciente descontento hacia las duras medidas de contención del covid entre los residentes de Shanghái, así como entre las personas en otras partes de China que han visto cómo se desarrollaba la crisis con horror en las redes sociales.

Pero en lugar de relajar las medidas de confinamiento, las autoridades de Shanghái han reforzado su determinación de reducir los casos a cero fuera de los sitios de cuarentena designados.

En el distrito de Pudong en Shanghái, las autoridades de prevención de epidemias ordenaron que se instalara una "cuarentena dura" en las comunidades bajo el nivel más estricto de bloqueo, es decir, aquellas que informaron casos de covid durante la semana pasada, antes de este domingo, según una directiva oficial que circula en línea. El sábado, las redes sociales chinas se inundaron con fotos de trabajadores con trajes blancos para materiales peligrosos instalando vallas verdes fuera de edificios de apartamentos en Shanghái.

El confinamiento duro ha provocado más ira. "Este tipo de medidas ignoran por completo la seguridad contra incendios. Si se produce un incendio, el rescate no llegará a tiempo, las consecuencias serán inimaginables. ¿Quién será responsable entonces?", comentó un usuario de Weibo.

Otras ciudades en alerta por el estricto confinamiento

La disfunción y el caos del cierre de Shanghái ha puesto en alerta a los residentes de otras ciudades.

En Beijing, los residentes se apresuraron a comprar comestibles este domingo por la noche en medio de un nuevo brote de coronavirus que las autoridades describieron como "urgente y sombrío". La capital china registró 19 nuevos casos locales este domingo, elevando el total en la ciudad desde el viernes a 60.

Chaoyang, uno de los distritos más grandes de la Beijing, anunció que lanzará tres rondas de pruebas masivas para quienes trabajan y viven en el distrito. Muchos temen que pronto se puedan implementar restricciones más estrictas, como un confinamiento, si se detectan más casos de coronavirus.

Fotos y videos compartidos en línea muestran largas filas y estantes vacíos en los supermercados de Beijing y carteles de "agotado" en las aplicaciones de entrega de comestibles. En Weibo y Wechat, los artículos que brindan consejos sobre qué tipo de alimentos y necesidades diarias deben abastecerse en caso de un bloqueo se volvieron virales.

Compras de pánico tuvieron lugar a pesar de que funcionarios de Beijing aseguraron a los residentes en una conferencia de prensa ese mismo día que "el suministro del mercado de la ciudad para las necesidades diarias es suficiente y el comercio es normal".

"En las fruterías y supermercados de Beijing, todo el mundo está comprando con pánico. La sección que vende fideos instantáneos está completamente vacía", dijo un residente en Weibo el lunes.

"La sombra psicológica que Shanghai nos ha traído puede que no desaparezca durante bastante tiempo", agregó.