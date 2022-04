Guerra de Rusia en Ucrania: última hora y noticias de la invasión

Reportan explosiones en tres regiones rusas fronterizas con Ucrania

En la madrugada del miércoles se escucharon explosiones en tres regiones rusas fronterizas con Ucrania, informaron las autoridades locales y los medios estatales rusos.

Incendio de un depósito en Belgorod: Una explosión fue seguida por un incendio en el depósito de municiones en el pueblo de Staraya Nelidovka, a unos 16 kilómetros al norte de la frontera con Ucrania, dijo el gobernador regional Vyacheslav Gladkov en Telegram el miércoles. Agregó que “no hubo víctimas entre los civiles”.

Explosiones en Kursk: En la región de Kursk, los residentes “escucharon explosiones” alrededor de las 2:45 am hora local. El gobernador, Roman Starovoyt, dijo que los detalles que rodearon las explosiones aún se están "aclarando", pero que no hubo víctimas ni destrucción.

Las explosiones de Kursk se producen solo dos días después de que dos drones ucranianos fueran derribados por equipos de defensa aérea rusos en el pueblo de Borovskoye, en la región, según Starovoyt.

Explosiones escuchadas al amanecer en Voronezh: Los residentes del barrio de Shilovo de la ciudad rusa de Voronezh escucharon dos fuertes explosiones a las 4:40 am, según el medio estatal ruso TASS, citando a las autoridades.

"Un equipo de respuesta de emergencia y defensa civil y un equipo del Ministerio de Emergencias de Rusia se encuentran actualmente en el lugar del incidente. Un funcionario del Comité de Investigación está a punto de llegar", dijo a TASS un funcionario de emergencia y defensa civil del distrito.

Voronezh se encuentra aproximadamente a 320 kilómetros de la frontera con Ucrania y es un importante centro militar y de transporte.

Los funcionarios rusos han acusado reiteradamente a Ucrania de organizar ataques transfronterizos contra depósitos de combustible e instalaciones militares, afirmaciones que, según las agencias gubernamentales ucranianas, pretenden avivar el "sentimiento antiucraniano".

CNN no pudo confirmar de forma independiente que no hubo daños a los edificios residenciales, o que no hubo víctimas civiles después de las explosiones del miércoles.