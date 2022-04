OPINIÓN | La mano derecha de la reina Isabel: ¿sabes quién es Angela Kelly?

Nota del editor: Mari Rodríguez Ichaso ha sido colaboradora de la revista Vanidades durante varias décadas. Es especialista en moda, viajes, gastronomía, arte, arquitectura y entretenimiento, productora de cine y columnista de estilo de CNN en Español. Las opiniones expresadas en esta columna son exclusivamente suyas. Lee más artículos de opinión en cnne.com/opinion.

(CNN Español) -- Cuando me contaron sobre la gran influencia, y enorme poder, de una señora, de 64 años, llamada Angela Kelly, sobre la reina Isabel II, ¡no podía creerlo y pensé que era una broma!

Y cuando me insistieron que Angela era una de las personas más influyentes de la corte real, yo seguía incrédula. No podía creer que la mejor amiga de la siempre seria y aparentemente poco cariñosa reina fuera esta mujer de orígenes muy humildes que, desde hace 28 años, está a cargo de su ropa, joyas y condecoraciones, teniendo el rimbombante título oficial de “asistenta personal y curadora del vestuario, joyas e insignias de la reina”. Y quien desde hace varios años también diseña su ropa y sus sombreros.



Todo un personaje Angela Kelly, sin duda, además ha escrito dos libros (con permiso total de la soberana), donde cuenta con todo lujo de detalles la vida privada de la reina y su cotidianidad. En sus obras incluye detalles sobre sus rituales en el baño, a la hora del té, sus comidas favoritas, sus aficiones televisivas y mucho más. Y uno de los libros –para coincidir con el cumpleaños 96 de la reina y su 70 aniversario en el trono– ha sido reeditado y puesto al día.

En él explica cómo durante la pandemia se convirtió también en la peluquera de la soberana, lo que la ponía nerviosísima, porque la reina sabe perfectamente cómo quiere su estilismo y Angela terminaba su labor necesitando tomar un trago de gin al llegar a su casa en los jardines del Castillo de Windsor. ¡Ginebra con la que –según ha dicho en otras ocasiones– mezcla con agua y lava los diamantes de la Corona!

Y es que Angela Kelly, quien ha sido condecorada por sus servicios a la Corona en el Palacio de Buckingham, es una de las personas que le resuelve los problemas a la reina, y la soberana en sus años de vejez adora que le hagan la vida fácil. ¡Y, en ello, Angela es una experta!

¿Ejemplos? Conversar muchísimo con la reina, saber escucharla y –¡muy importante!– contarle sobre su vida y su humilde niñez, una forma de vivir con problemas cotidianos que quizás Isabel desconocía y a través de Angela se le han hecho mucho más cercanos.

Y, para mí, aquí está el secreto de su relación, a la reina le encanta conversar con Angela –hija de un trabajador de los muelles de Liverpool– quien trata a la soberana como a una amiga. Esa amistad le proporciona a Angela el poder de decidir sobre muchas cosas como su asistenta personal.

Asistenta que no solo escoge la ropa que la reina va a llevar, sino que en los últimos años le ha “diseñado” un look de conjuntos más modernos y con colores más vivos, que a la reina le encantan. Esos “diseños” después son confeccionados por las muchas modistas que son parte de la plantilla fija del Palacio, supervisados por Angela. Durante ocasiones especiales, jubileos, etc., la reina a veces tiene que cambiarse de ropa cuatro o cinco veces al día, y Angela debe escogerlo todo, incluyendo los vestidos, guantes, zapatos, bolsos, joyas, condecoraciones, sombreros, ¡y hasta la sombrilla transparente con bieses a juego con el vestido!

Muchos de los conjuntos que llevó en los eventos de su Jubileo y el color rosa que llevó en el sketch de los Olímpicos, con el actor Daniel Craig, eran diseño de Angela. Esta ha comentado que una de las reglas del vestir de la soberana es “no llevar sombrero después de las 6 p.m.” –y siempre llevar su bolso– aunque esté en el palacio, que después de todo es su casa. Por supuesto, los zapatos de la reina (los que mandan a arreglar, cambiar la suela, los tacones, etc.,) no cambian desde hace 50 años y siempre le hacen a mano el mismo estilo en la sencilla compañía Anello & Davide. Igual que sucede con sus bolsos, diseño de Lautner desde hace 70 años. También, a partir del 2019, Angela anunció que la reina no volvería a usar pieles y solo llevaría faux fur.

Algunos medios reportan que en una ocasión la reina comentó que era “como si fuéramos hermanas”.

En la entrevista que dio Angela cuando fue condecorada, dijo que ella y la reina hablan absolutamente “de todo y de nada… Somos como dos mujeres normales, cotilleamos, hablamos de moda, de maquillaje y de joyas… cosas que a las dos nos gustan”.

Angela explica, con un fuerte acento escocés, “la reina y yo nos divertimos mucho pues tiene un sentido del humor muy ingenioso y sabe imitar muy bien los acentos de la gente ¡incluyendo el mío!”.

Dicen que la reina se entera por Angela de muchos temas que pasan en el país, incluso los que afectan a la familia real. Y cuando Isabel II viaja al Castillo de Windsor, y Angela se hospeda en una casa de servicio en el jardín, la reina camina allí a tomar el té con su amiga-asistenta. Y ahora que la reina tiene una agenda más ligera, su amistad con Angela, quien, para ella, no hace nada mal, se acentúa. Su hermana, la princesa Margarita, era quien le contaba lo que pasaba y la mantenía entretenida y, con su muerte, la reina se quedó muy sola y muy triste. Y ahora, con la muerte del príncipe Felipe, la compañía de Angela ha sido aún mas beneficiosa. Y, ahora, la señora Kelly –quien con permiso de Isabel II escribió “Dressing The Queen: The Jubilee Wardrobe”, un libro sobre la ropa de la reina y sus costumbres– ha tomado ese importante lugar.

De los libros el que más me gusta es “The Other Side of the Coin: The Queen, the Dresser and the Wardrobe”, donde aparecen testimonios de los hijos y 4 nietos de Angela y revela encantadoras anécdotas de su relación y la de su familia con la reina.

Antes de trabajar para la reina, Angela fue ama de llaves del embajador de Inglaterra en Alemania y chófer del Ejército en el Women’s Royal Army Corps.

En el 1993, comenzó en el palacio –y en el 2001 se convirtió en asistenta personal de la reina y senior dresser. Y su nueva labor de “diseñadora” también ha incluido crear gran parte de la ropa y los sombreros que lleva la reina, que le han valido muchos elogios.

Angela lleva 28 años trabajando para ella y como ha dicho en entrevista: “Espero que la reina y yo podamos envejecer juntas”.