Conoce el caso de la ejecución de Melissa Lucio en Texas 1:40

(CNN) -- Apenas dos días antes de que se llevara a cabo la ejecución de Melissa Lucio, un tribunal de Texas la suspendió este lunes y devolvió su caso para su revisión.

Lucio, madre de 14 hijos, ha estado en el corredor de la muerte de Texas desde 2008, cuando fue condenada por la muerte de su hija de 2 años el año anterior. Pero ella, su familia y sus abogados dicen que es inocente y que fue condenada injustamente por homicidio calificado.

Los fiscales en el juicio argumentaron que Lucio, que ahora tiene 53 años, era una madre abusiva que causó las lesiones que llevaron a la muerte de su hija Mariah. Los abogados de Lucio dicen que esas lesiones en realidad fueron el resultado de una caída por las escaleras fuera del apartamento de la familia.

Esto es lo que sabemos de su caso y qué viene ahora:

publicidad

Lo que sucedió esta semana en el caso

Este lunes, la Corte de Apelaciones en lo Penal de Texas emitió una suspensión de la ejecución de Lucio, la retrasó indefinidamente y ordenó a su tribunal de primera instancia que revisara varios reclamos de alivio que su equipo había destacado, incluida su afirmación de que ella es inocente.

La noticia fue celebrada por Lucio, sus abogados y su familia, incluido su hijo Bobby Alvarez, quien dijo a los periodistas que él y sus hermanos estaban tratando de decidir qué hacer para el Día de la Madre.

Lucio se enteró de la suspensión por medio del representante estatal de Texas, Jeff Leach, quien, junto con una mayoría bipartidista de la legislatura estatal, ha defendido su caso, pidiendo clemencia o un nuevo juicio.

Lucio sollozó este lunes al escuchar la noticia de que no sería ejecutada el miércoles, según una grabación de audio obtenida por CNN.

“Estoy agradecida de que la Corte me haya dado la oportunidad de vivir y probar mi inocencia”, dijo Lucio en un comunicado. "Mariah está en mi corazón hoy y siempre".

Por otra parte, este lunes todas las miradas estaban puestas en la Junta de Indultos y Libertad Condicional de Texas, que se esperaba que votara sobre una recomendación de clemencia en el caso de Lucio. Pero minutos antes de que se anticipara la decisión de la junta, la Corte de Apelaciones en lo Penal de Texas emitió su fallo.

La Junta luego anunció que no votaría en ese momento.

El fallo de este lunes siguió a meses de trabajo de los abogados de Lucio, incluidos los del Proyecto Inocencia, y crecientes pedidos de clemencia. Aparte de los legisladores de Texas y la celebridad Kim Kardashian, los argumentos de Lucio también fueron suficientes para convencer al menos a cinco de los miembros del jurado para que se presentaran públicamente para pedir que se detuviera su ejecución y que se celebrara un nuevo juicio basado en pruebas que nunca escucharon.

Así reaccionó la familia de Melissa Lucio al suspenderse su ejecución 1:27

¿Qué pasará después de esto con Melissa Lucio?

La orden de la corte de apelaciones envía el caso de Melissa Lucio de vuelta a su corte de primera instancia en el Distrito Judicial 138 en el condado de Cameron, a lo largo de la frontera con México en el extremo sur de Texas.

El tribunal de apelaciones retornó, o devolvió, varios reclamos que Lucio planteó en una solicitud de recurso de hábeas corpus —que exige que un funcionario público demuestre una razón válida para la detención de una persona— y ordenó al tribunal de primera instancia que realice una "evaluación de fondo"

El tribunal de primera instancia en Brownsville llevará a cabo procedimientos para escuchar la evidencia de la inocencia de Lucio, dijo este lunes en una conferencia de prensa Tivon Schardl, uno de los abogados de Lucio y jefe de la unidad de hábeas de los defensores públicos federales en el Distrito Oeste de Texas.

Después de revisar sus reclamos y la evidencia, la corte haría una recomendación a la Corte de Apelaciones Penales de Texas, que finalmente decidiría si Lucio tendrá un nuevo juicio.

No está claro cuánto tiempo podría tomar el proceso. "Ciertamente queremos que Melissa obtenga su audiencia lo más rápido posible", dijo Schardl. "No podemos decir exactamente cuánto tiempo, pero ciertamente no queremos que pase un día más de lo absolutamente necesario en prisión".

Mientras se desarrolla el proceso, ella permanecerá en el corredor de la muerte, dijo su equipo legal.

La Iglesia católica se opone a ejecución de Melissa Lucio 2:07

Los reclamos que revisará el tribunal

Lucio y su equipo habían presentado nueve reclamos ante el tribunal de apelaciones, cuatro de los cuales fueron devueltos al tribunal de primera instancia. Los otros reclamos de Lucio no cumplieron con los requisitos legales, determinó el tribunal de apelaciones, y no serán revisados.

Los cuatro reclamos aceptados:

El primer reclamo argumenta que ningún miembro del jurado habría condenado a Lucio si los fiscales no hubieran presentado testimonios falsos, engañosos y científicamente inválidos de expertos . Eso incluye al médico forense que, según la solicitud de Lucio, realizó la autopsia de Mariah, "ignoró las indicaciones de que la condición fatal de Mariah tenía otra causa" y testificó que las lesiones solo podrían haber sido causadas por abuso, sin que se explorara la caída por las escaleras dos días antes.

. Eso incluye al médico forense que, según la solicitud de Lucio, realizó la autopsia de Mariah, "ignoró las indicaciones de que la condición fatal de Mariah tenía otra causa" y testificó que las lesiones solo podrían haber sido causadas por abuso, sin que se explorara la caída por las escaleras dos días antes. La segunda afirmación dice que nueva evidencia científica evitaría la condena de Lucio. Entre sus argumentos está que Lucio era particularmente propensa a proporcionar una confesión falsa como sobreviviente de abuso sexual y violencia doméstica en su vida.

Entre sus argumentos está que Lucio era particularmente propensa a proporcionar una confesión falsa como sobreviviente de abuso sexual y violencia doméstica en su vida. La tercera afirmación de los abogados de Lucio dice que la evidencia científica muestra que Mariah no fue asesinada. Como resultado, argumentan, en parte, ejecutarla violaría las garantías constitucionales del derecho a la protección contra castigos crueles e inusuales.

Como resultado, argumentan, en parte, ejecutarla violaría las garantías constitucionales del derecho a la protección contra castigos crueles e inusuales. La cuarta alegación asegura que el Estado suprimió pruebas favorables a su defensa, violando sus derechos al debido proceso. Entre las pruebas suprimidas, dicen sus abogados, hay indicios de que la policía y los fiscales sabían que otros miembros de la familia estaban al tanto de la caída de Mariah por las escaleras y que nadie había descrito el abuso que supuestamente sufrió Mariah.

CNN se ha comunicado con los fiscales para obtener comentarios.

Lucio podría ser ejecutada todavía

La sentencia de la corte de apelaciones no modifica la sentencia de Lucio. Y a pesar de la suspensión de la ejecución este lunes, ella aún permanece en el corredor de la muerte, dijo Vanessa Potkin, directora de litigios especiales en Innocence Project, en una conferencia de prensa este lunes.

El fallo, sin embargo, retrasa la ejecución de Lucio "indefinidamente", dijo Potkin, mientras que Lucio tiene su primera oportunidad de presentar nuevas pruebas de su inocencia en la corte.

"El resultado final podría ser que pudiera obtener un nuevo juicio", dijo Potkin, "Y estamos seguros... si Melissa fuera juzgada nuevamente hoy, sería absuelta".