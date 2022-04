Guerra de Rusia en Ucrania: última hora y noticias de la invasión

Trevor Reed regresó a EE.UU., confirma su madre

La madre de Trevor Reed, Paula Reed, tuiteó en las primeras horas de este jueves que su hijo está de vuelta en Estados Unidos.

"Ha sido un día muy emocionante para la familia Reed", tuiteó Paula. "Trevor está de vuelta en Estados Unidos".

Trevor Reed, ciudadano estadounidense y exmilitar que estaba detenido en Rusia desde 2019, fue liberado en un canje de prisioneros este miércoles.

En su tuit, Paula también abogó por la liberación de Paul Whelan, ciudadano estadounidense y ex infante de marina que fue detenido en un hotel de Moscú en diciembre de 2018 y arrestado por cargos de espionaje, que ha negado sistemáticamente y con vehemencia.

"Ha sido un día de alegría para nosotros, pero no para #PaulWhelan y su familia. Sé que es un día duro para ellos. Pls keep them (and the MANY others) in your prayers)", tuiteó.