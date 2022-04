Kim Kardashian llora cuando Kanye West recupera el resto del video sexual

Kanye West le pide disculpas a Kim Kardashian después de aludirla en Instagram 0:48

(CNN) -- Ahora tenemos más información sobre cómo Kanye West ayudó a Kim Kardashian a obtener las imágenes restantes de su infame video sexual.

En el episodio más reciente de la nueva serie de reality de Hulu de su familia, "The Kardashians", la magnate rompió a llorar después de que West, que ahora se hace llamar Ye, se reuniera con su exnovio, el cantante y empresario Ray J, para comprar la computadora que contiene el disco duro que tenía el metraje.

La cinta de 2007, grabada cuando Kardashian y Ray J salían por aquel entonces, dio pie a lo que sería el reality show de su familia en E!, "Keeping Up With the Kardashians".

Kardashian dijo que West recuperó las imágenes no solo para ella, sino también para los cuatro niños pequeños que comparten.

"Quiero protegerlos de todo lo que pueda", dijo. "Y si tuviera el poder o si Kanye tuviera el poder, eso es lo más importante para mí. Y estoy tan emocionada por eso".

Todo esto sucedió el año pasado, antes de que Kardashian presentara "Saturday Night Live", donde apareció con su actual novio, el miembro del elenco Pete Davidson.

Su relación aparentemente motivó a West a compartir durante una entrevista con "Hollywood Unlocked" en enero que había obtenido el resto de las imágenes grabadas de Kardashian, quien solicitó el divorcio de West en febrero de 2021.

"¿Cómo vas a llevarme a 'SNL' y besar al tío con el que sales delante de mí?" dijo West durante esa entrevista. "Y todo el mundo es como, 'Oh, eso es, eso es genial'. Después de ir [y] coger el portátil de Ray J yo mismo esa noche, ¿verdad?"

Kardashian fue declarada legalmente soltera en marzo.

En el episodio del programa del reality show, West dijo que no pagó nada por el resto de la cinta, que Kardashian dijo que no contenía escenas adicionales sobre la intimidad, solo imágenes de ella y Ray J en un club y un restaurante.