Después de un impresionante viaje, una ucraniana huérfana se reencuentra con su abuelo

Historias desgarradoras de la guerra: ¿qué será de estas personas? 4:38

(CNN) -- Cuando Kira Obedinsky, de 12 años, que quedó huérfana a causa de la guerra, fue trasladada de su ciudad natal de Mariúpol a un hospital en un área controlada por Rusia en el este de Ucrania a principios de marzo, no estaba segura de si alguna vez se reuniría con los miembros restantes de su familia.

Ahora en Kyiv, contra todo pronóstico, se sienta en una cama de hospital con su abuelo Oleksander Obedinsky, y el miércoles habló con CNN por primera vez sobre su terrible experiencia. Continúa recuperándose de las lesiones que, según las enfermeras, incluyen fragmentos de proyectiles en la cara, el cuello y las piernas. Su rostro lleno de cicatrices y su actitud introvertida son signos del trauma físico y psicológico que ha sufrido.

La familia Obedinsky ha sido destrozada por esta guerra. El padre de Kira, Yevhen Obedinsky, excapitán de la selección nacional de waterpolo de Ucrania, murió el 17 de marzo cuando las fuerzas rusas bombardearon la ciudad. En ese momento, Kira quedó huérfana, su madre murió cuando Kira tenía dos semanas de edad.

Días después de la muerte de su padre, Kira fue llevada a un hospital en la región de Donetsk por soldados de habla rusa tras sufrir heridas por una mina terrestre mientras intentaba huir de Mariúpol con la novia de su padre.

"El ejército [ruso] vino corriendo, detuvieron dos autos y nos llevaron a Manhush, a un hospital porque estábamos sangrando. Luego nos llevaron de Manhush a otro hospital de Donetsk", dijo Kira.

Hablando con CNN a principios de este mes desde Kyiv, Oleksander le dijo a CNN que temía no volver a ver a su nieta porque era casi imposible viajar por el país devastado por la guerra para recuperarla. Dijo que había hablado con el hospital donde Kira estaba siendo tratada y le dijeron que eventualmente la enviarían a un orfanato en Rusia.

Su agradecido reencuentro, más de un mes después de la última vez que se vieron, fue orquestado por negociadores de Ucrania y Rusia, e implicó un viaje internacional épico.

El martes, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, visitó a Kira en el hospital para celebrar su regreso y también le entregó un iPad para entretenerla mientras se recupera.

Oleksander dijo que le había dicho a Zelensky que Kira estaba "cansada pero feliz" y le agradeció por el regreso seguro de su nieta. “Nadie creía [que sería posible]. Pero gracias a Dios lo logramos”, dijo a CNN.

Recuperar a Kira del territorio controlado por los separatistas respaldados por Moscú no fue tarea fácil. Tras la cobertura mediática de su difícil situación, el gobierno ucraniano le dijo a su abuelo que habían llegado a un acuerdo que le permitiría viajar a Donetsk para recoger a su nieta, pero que no sería una tarea fácil.

Sin inmutarse, Oleksander se embarcó de inmediato según las instrucciones en lo que iba a ser un viaje agotador de cuatro días, tomando un tren a Polonia, un vuelo a Turquía, un segundo vuelo a Moscú, seguido de un viaje en tren a la ciudad de Rostov, en el sur de Rusia, antes de finalmente llegar a Kira después de otro viaje en automóvil a Donetsk, dijo.

Después de una emotiva reunión, con innumerables abrazos apretados, dijeron, ambos se fueron a casa, tomando la misma ruta prolongada en el tramo de regreso a Kyiv.

"Lo extrañé"

En el Hospital Okhmatdyt de Kyiv, Kira aprecia la única posesión de su padre que logró conservar después de su muerte: su teléfono celular. Fue su único vínculo con su familia mientras estuvo en Donetsk.

Se había puesto en contacto con Oleksander, el único pariente consanguíneo que le quedaba, iniciando sesión en Instagram y enviando mensajes a la novia de su abuelo para explicarle dónde había terminado, dijo. Las publicaciones de Instagram de febrero mostraron a Kira posando inocentemente para selfies, felizmente inconsciente de cómo la vida cambiaría en solo unas semanas.

Tener ese vínculo con su vida anterior fue crucial para la joven cuando se encontró en un hospital de Donetsk rodeada de rostros desconocidos y añorando a su abuelo.

"Me alegré de poder llamarlos. No sé cuánto tiempo había pasado", suspira Kira, y agrega: "Esperé mucho tiempo para que me recogiera. Incluso en el segundo hospital, esperé... Lo extrañe."

Se reunieron el 23 de abril, dijo Oleksander, habiéndose visto por última vez el 10 de marzo. Es consciente de que nunca habría podido garantizar su seguridad y la de Kira si hubiera intentado recuperarla solo, sin la ayuda del gobierno ucraniano.

"No me hubiera atrevido a hacerlo yo mismo, por supuesto. Porque esta operación podría haber terminado sin que Kira ni yo fuéramos liberados", afirmó Oleksander.

Mientras estaba en Donetsk, Kira fue entrevistada por un canal de medios estatal ruso que transmitió un video de la niña hablando alegremente sobre cómo a veces se le permitía llamar a su abuelo. La entrevista se usó como "prueba" de que no fue secuestrada, según un presentador de televisión ruso. Sin embargo, Kira pinta una imagen muy diferente de su experiencia.

“Es un mal hospital allí”, le dijo a CNN. "La comida allí es mala, las enfermeras gritan y el hospital no es bueno".

Semanas más tarde, Kira se recuperó de algunas de sus heridas, pero recuerda con dolor cuando le quitaron la metralla del cuerpo.

"Me llevaron a Donetsk en ambulancia por la noche, me sacaron metralla por la noche. De mi oído. Grité y lloré mucho porque sentí su manipulación en mi oído. Aquí estaba en mi cara, en mi cuello, y en mis piernas", dijo.

Escondiéndose en las ruinas de Mariúpol

Ahora, a salvo en Kyiv, Kira también puede revelar exactamente lo que sucedió en Mariúpol y cómo se acabó la suerte de la familia cuando intentaron escapar de la ciudad que rápidamente estaba siendo rodeada por las fuerzas rusas.

Ella recuerda haber vivido entre bombardeos y "fuertes estruendos", escondida con la novia de su padre, Anya, y sus hijos entre las paredes en ruinas de su casa. Los tanques rodaron por la calle, dijo Kira, y recuerda haber visto a hombres con uniforme militar acercándose a su patio.

Kira dice que después de que su casa fuera bombardeada el 16 de marzo, la familia quedó atrapada en el sótano y los vecinos ayudaron a sacarlos de entre los escombros. Su padre nunca salió.

Durante tres días, Kira, junto con la novia de su padre y sus hijos, buscaron refugio en otro sótano antes de intentar su fatídico escape de la ciudad.

Fue el amigo de Kira quien pateó una mina mientras corría, dice ella. Kira recuerda que después le sangraron los oídos y que el perro del amigo de la familia absorbió la mayor parte de la explosión. El grupo sobrevivió pero sufrió heridas de metralla.

Kira contó que ahí fue cuando las fuerzas rusas, alertadas del paradero del grupo por la explosión, recogieron al grupo y los llevaron a la ciudad de Manhush para recibir tratamiento inmediato en un hospital, y luego a otro en Donetsk en una ambulancia, donde el grupo se vio obligado a dividirse, dejando a Kira sola, herida y aterrorizada, mientras que los demás fueron llevados a otra parte.

La terrible experiencia está a un mundo de distancia de Kira ahora que juega en su nuevo iPad mientras habla distraídamente sobre la descarga de más aplicaciones para reproducir música y expresa su entusiasmo por reunirse pronto con la novia de su abuelo.

A medida que la familia comienza el proceso de volver a una apariencia de normalidad, el hecho de que están, para su gran alivio, juntos una vez más no se les escapa.

“Todavía no puedo creer que finalmente sucedió. Porque lo creíamos, pero muchos dijeron que era imposible. Fue un proceso realmente difícil”, afirmó Oleksander.

Dicen que han quedado boquiabiertos por los esfuerzos del presidente en su caso, uno que atrajo la atención mundial.

Pero para Zelensky, Kira es solo uno de los muchos niños ucranianos que, según él, han sido deportados deliberadamente a áreas controladas por Rusia. Mientras tanto, Moscú ha denunciado las afirmaciones de deportaciones forzadas como mentiras, alegando que Ucrania ha obstaculizado sus esfuerzos para "evacuar" a las personas a Rusia.

"Estamos más preocupados por los niños", afirmó Zelensky mientras visitaba a Kira el martes. "Los niños son nuestro futuro. Lucharemos para que todos los niños ucranianos regresen a casa".