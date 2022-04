Declaran culpables de conspiración a expresidente y exvicepresidente de consejo empresarial de Nicaragua

El gobierno de Nicaragua expulsó a la OEA y a sus diplomáticos del país 3:12

(CNN Español) -- Michael Healy y Álvaro Vargas, expresidente y exvicepresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) respectivamente, fueron declarados culpables este viernes del delito de menoscabo de la integridad nacional en el caso de Healy, y de conspiración en el de Vargas, según informó el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), a través de su cuenta de Twitter.

"Después de 2 días de farsa judicial el Juez 4to Distrito P. de Juicio, Ángel Jean Carlos F. González declaró culpable a @HealyLacayo por cometer menoscabo a la integridad nacional y a Álvaro Vargas por conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional", dice la publicación.

Según el CENIDH, la fiscalía solicitó al juez la pena de 13 años de prisión para Michael Healy Lacayo y de nueve años para Álvaro Vargas. "Desde CENIDH rechazamos y condenamos esta pantomima judicial y exigimos al régimen Ortega Murillo les libere de inmediato", expresó el organismo.

CNN no ha podido obtener información independiente de este caso, que se desarrolló a puertas cerradas en la Dirección de Auxilio Judicial. El poder judicial no responde consultas de medios independientes y la fiscalía no actualiza la información. CNN ha solicitado información, pero no responden a nuestras solicitudes.

Healy Lacayo y Vargas fueron detenidos por la policía el 21 de octubre de 2021, tras haber comparecido ante la fiscalía, bajo investigación por supuestos delitos contra la soberanía nacional.

Healy Lacayo fue nombrado presidente del COSEP en septiembre de 2020. Su antecesor, José Adán Aguerri, también fue condenado a 13 años de cárcel por el delito de menoscabo de la integridad nacional.

Con la condena a Healy Lacayo y Vargas concluyen los juicios en contra de más de 40 dirigentes opositores condenados por conspiración para cometer menoscabo de la integridad nacional o lavado de dinero. Todos ellos han rechazado los cargos.