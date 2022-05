Bill Murray habla sobre la suspensión de la película "Being Mortal" y dice: Hice algo que pensé que era divertido, y no fue tomado de esa forma

El actor y comediante Bill Murray camina por el piso de la convención en la reunión anual de accionistas de Berkshire Hathaway el 30 de abril en Omaha, Nebraska.

(CNN) -- El actor y comediante Bill Murray se refirió a la suspensión de la producción de su última película, “Being Mortal”, a raíz de informes de una denuncia en su contra.Fox Searchlight informó mediante un correo electrónico al equipo de filmación el mes pasado que la película se finalizaría debido a una queja no especificada, pero no confirmó que Murray estuviera involucrado, informó Deadline por primera vez el 20 de abril.

El sábado, Murray asistió a la reunión anual de accionistas de Berkshire Hathaway en Omaha, Nebraska. El actor, que es accionista, le dijo a CNBC que tenía una "diferencia de opinión" con una mujer en el set de "Being Mortal". Pero Murray dijo que estaba optimista de que él y la mujer, a quien no nombró, podrían "hacer las paces".

"Tuvimos una diferencia de opinión; tuve una diferencia de opinión con una mujer con la que trabajé. Hice algo que pensé que era divertido y no fue tomado de esa manera", dijo Murray. "La compañía, el estudio de cine quería hacer lo correcto. Entonces, querían verificarlo todo e investigarlo, por lo que detuvieron la producción. Pero a partir de ahora estamos hablando y tratamos de hacer las paces."

La naturaleza de la denuncia no se ha hecho pública, pero Murray dijo que estuvo pensando mucho sobre lo que sucedió y que ha sido "bastante educativo" para él, según la entrevista que le dio a CNBC.

"Sabes, lo que siempre pensé que era divertido cuando era un niño no es necesariamente lo mismo ahora. Las cosas cambian y los tiempos cambian, por lo que es importante para mí descubrirlo", dijo Murray. "Creo que lo más importante es que sea lo mejor para la otra persona. Pensé que no es lo mejor para la otra persona, no importa lo que me pase a mí. Y eso me dio mucha tranquilidad y relajación porque tu cerebro no funciona bien cuando estás en la incertidumbre, cuando piensas, 'bueno, ¿cómo puedo ser tan... cómo puedo percibir mal? Cómo puedo ser tan inexacto e insensible cuando crees que estás siendo abierto a alguna sensibilidad que has tenido durante mucho tiempo".

El actor también le dijo a CNBC que espera resolver sus diferencias con la mujer y reiniciar la producción de "Being Mortal".

"Lo que me haría feliz sería ponerme las botas y que ambos volviéramos al trabajo y pudiéramos confiar el uno en el otro, y trabajar en la tarea en la que ambos pasamos mucho tiempo desarrollando nuestra habilidad". Murray le dijo a CNBC. "Y, con suerte, hacer algo que sea bueno no solo para nosotros dos, sino también para todo un equipo de personas que son cineastas y el estudio de cine".

La película, con Bill Murray, Seth Rogen y Keke Palmer, y dirigida por Aziz Ansari, está basada en el libro de no ficción de Atul Gawande "Being Mortal: Medicine and What Matters in the End", según The Hollywood Reporter.

Ansari escribió el guión y también se esperaba que interpretara un papel en la película.

Searchlight Pictures no respondió a varias solicitudes de comentarios de CNN.