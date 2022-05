El meme "It's Gonna Be May" cumple 10 años

Hace una década, Kianna Davis creó el meme 'It's Gonna Be May', que desde entonces se ha convertido en un pilar de las redes sociales. Aquí, muestra su calendario de abril de 2012, cuando nació el meme.

(CNN) -- "It's Gonna Be May" (será mayo, en español), por décimo año consecutivo.

El icónico meme de Justin Timberlake "It's going to be May", un juego de palabras con la pronunciación del cantante en la canción de *NSYNC "It's Gonna Be Me", existe oficialmente desde hace una década.

El meme, que muestra a un Timberlake de rostro joven, de la era de las bandas de chicos, lo creó Kianna Davis cuando estudiaba en la Universidad de Mary Washington en Virginia.

"Había estado planeando mi ocupado calendario de abril y lo publiqué como una broma para mis amigos", dijo Davis en una entrevista con su alma mater.

Davis, que ahora trabaja para una empresa de software educativo, era fanática de *NSYNC desde 1998.

"Nunca pude verlos en concierto, pero le rogué a mi madre por cualquier recuerdo que viera en las tiendas", dijo a la universidad. "Todavía tengo una manta *NSYNC que me regaló en Navidad hace 20 años".

publicidad

Ella dijo que "no tenía idea de en qué se convertiría el meme".

Una década después, la imagen aún circula en las redes sociales a fines de abril. El año pasado, Davis recibió un impulso adicional de atención en Internet cuando Timberlake la etiquetó en sus cuentas de redes sociales y dijo: "Tengo que dar apoyo donde se debe".

"Estaba en shock", dijo. "Recibí tantas llamadas y mensajes de texto que tuve que mantener mi teléfono en el cargador todo el día".