Guerra de Rusia en Ucrania, última hora: Planta de acero de Azovstal bajo "fuego constante"

(CNN Español) -- Los combatientes ucranianos esperan evacuar a los 100 adultos y 20 niños que siguen atrapados en la planta siderúrgica de Azovstal, ubicada cerca de la ciudad de Mariúpol, en el sur de Ucrania.

En una entrevista con Reuters este lunes, el subcomandante del regimiento de Azov, Sviataslav Palamar, describió sus sentimientos encontrados cuando civiles fueron evacuados de forma segura de la acería el domingo, tras semanas atrapados allí.

Palamar dijo que sintió “alegría entre lágrimas” al ver a los civiles salir de la acería, y destacó que mientras estuvieron atrapados “miles de personas murieron”.

“Espero que haya otras evacuaciones y que puedan sacar a los civiles que todavía están aquí en esta planta. Estamos hablando de 20 niños. Eso es lo que hemos contado, y 100 civiles, mujeres, ancianos”, dijo Palamar.

Las autoridades ucranianas tenían planes para rescatar a las personas atrapadas bajo los escombros este lunes, pero no pudieron hacerlo debido al fuego de artillería continuo de los soldados rusos, dijo Palamar.

Aquí hay más de los últimos titulares de la guerra entre Rusia y Ucrania:

Planta de acero de Azovstal bajo "fuego constante" el lunes, dijo un policía:

Un comandante entre los soldados ucranianos en la planta de acero sitiada de Azovstal dice que el complejo estuvo bajo "fuego constante" desde la madrugada del lunes. Mykhailo Vershynin, jefe de la Policía de Patrulla de Mariúpol, dijo a CNN que “después de que se fue la misión de la Cruz Roja, hemos estado bajo fuego constante desde la madrugada. La artillería y la artillería naval disparan sin pausa. Los ataques aéreos caen constantemente”. El domingo evacuaron a unos 100 civiles de la planta, pero no otra evacuación planificada para este lunes no se concretó.

Habrá evacuaciones civiles de Mariúpol el martes, dice el ayuntamiento:

Habrá una evacuación civil el martes en Mariupol, según el canal Telegram del ayuntamiento. El acuerdo, según el Ayuntamiento de Mariúpol, se acordó oficialmente con la asistencia de las Naciones Unidas y la Cruz Roja. Aunque evacuará a los ciudadanos de Mariúpol, el convoy partirá de una rotonda cerca de Berdiansk, una ciudad ocupada por Rusia al oeste de Mariúpol, a las 7 am hora local.

5 rusos murieron en la planta siderúrgica Azovstal de Mariúpol, dicen soldados ucranianos:

El Regimiento Azov, cuyos soldados aun resisten a las fuerzas rusas en la planta siderúrgica Azovstal en Mariupol, dice que cinco soldados rusos murieron este lunes por la noche durante un intento de asalto a la planta. "Después de la evacuación parcial de civiles del territorio de Azovstal en Mariúpol, el enemigo sigue disparando en la superficie de la planta, incluidos los edificios donde los civiles se esconden del peligro, y llevan a cabo ataques aéreos, disparos con artillería naval y tanques". afirmó en su canal Telegram, y agregó que cinco "ocupantes enemigos fueron destruidos" durante un asalto al complejo.

Estados Unidos acoge con satisfacción los informes de que algunos civiles pudieron evacuar Mariúpol:

Estados Unidos acoge con satisfacción los informes de que "algunos civiles pudieron evacuar Mariúpol" y alienta los "esfuerzos continuos" para permitir que los civiles abandonen la ciudad portuaria del sur y otras ciudades sitiadas. El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, dijo el lunes: "Queremos asegurarnos de que el acceso humanitario limitado que hemos visto en las últimas horas no sea fugaz. Hacerlo demostraría que puede haber una intención humanitaria genuina detrás de esta evacuación y no solo otro cobarde intento por parte del Kremlin de cambiar la narrativa, para lograr una victoria de relaciones públicas”, dijo Price durante una conferencia informativa del Departamento de Estado.

Por ahora no hay planes para que Biden viaje a Ucrania, dice la Casa Blanca:

Actualmente no hay planes para que el presidente de Estados Unidos Joe Biden viaje a Ucrania, a pesar de los viajes a la región del secretario de Estado Tony Blinken, el secretario de Defensa Lloyd Austin y la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, en las últimas semanas, dijo la Casa Blanca a CNN este lunes. “Bueno, no hay planes en curso en este momento y, obviamente, continuaremos evaluando”, dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, a Kaitlan Collins de CNN en la rueda de prensa de la Casa Blanca del lunes. “Y como saben, nuestro objetivo es reabrir la embajada, tener a nuestros diplomáticos allí, no solo viajando de un lado a otro, sino presentes en el país, y sé que al presidente le encantaría visitar Ucrania, pero no, no hay planes en curso en este momento”. Antes del "Día de la Victoria" de Rusia, un feriado relevante que marca la rendición nazi en la Segunda Guerra Mundial, Psaki insinuó que Estados Unidos tendría más para transmitir y "marcar nuestro apoyo a los ucranianos y los europeos de alguna manera" en los próximos días. Ella se negó a dar detalles. Los funcionarios le dijeron a CNN que el presidente ruso, Vladimir Putin, quiere poder celebrar una victoria, de algún tipo, en su guerra ese día.

La inteligencia de EE. UU. informa que Rusia intentará anexar las regiones de Donetsk y Luhansk para "mediados de mayo", dice el embajador:

Estados Unidos tiene informes de inteligencia "altamente creíbles" de que Rusia intentará anexar las regiones ocupadas por los separatistas de Donetsk y Luhansk "en algún momento en mediados de mayo”, y que hay planes para crear una llamada “república popular” similar en Jersón para ser anexada también, dijo el embajador de Estados Unidos ante la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. “Los informes indican que Rusia tiene planes de montar referéndums para unirse a Rusia en algún momento a mediados de mayo, y que Moscú está considerando un plan similar para Jersón”, dijo el embajador Michael Carpenter en una rueda de prensa en el Departamento de Estado.

Víctimas de un ataque con misiles contra Odesa:

Este lunes dispararon un misil contra "una de las instalaciones de infraestructura de Odesa", dijo Maksym Marchenko, jefe de la administración militar de la región de Odesa. "Lamentablemente hay muertos y heridos", dijo. Por su parte, el Comando Sur del ejército ucraniano informó: "Otro ataque con misiles en la región de Odesa. Hubo impactos en la infraestructura de la ciudad. En particular, un edificio religioso resultó dañado. Se está esclareciendo la información sobre las víctimas". Un periodista en Odesa le dijo a CNN que una iglesia ortodoxa había sido atacada cerca del aeropuerto civil.

Ucrania afirma tener más éxito en la toma de territorio alrededor de Járkiv:

Los militares ucranianos confirmaron que sus fuerzas recuperaron el control de varios asentamientos al norte y al este de Járkiv, lo que podría dificultar que los rusos lancen misiles y ataques de artillería contra el noreste de la ciudad. Ruska Lozova, un pueblo al norte de Járkiv, "volvió a nuestro control a pesar de las dificultades y las pérdidas", dijeron las fuerzas armadas el lunes. Los militares también dijeron que la aldea de Verkhnya Rohanka en el este de Járkiv estaba nuevamente en manos ucranianas y que la operación había sido dirigida por el coronel general Oleksandr Syrsky, comandante de las fuerzas terrestres. En las últimas dos semanas, Ucrania ha reclamado alrededor de media docena de aldeas en el área, acercando un poco sus fuerzas a las líneas rusas de suministro que van desde la frontera hasta Izium.