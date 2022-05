Estas fotos poco vistas de la Met Gala muestran a las celebridades soltándose y sin poses

Lo más destacado de la Met Gala 1:04

(CNN) -- La Met Gala, conocida como la noche más importante de la moda, regresa a su típica programación, el primer lunes de mayo, después de dos años de interrupciones debido a la pandemia de covid-19.

El evento, realizado en el Museo Metropolitano de Arte de la ciudad de Nueva York, coincide con la inauguración de la segunda parte de la exposición, "Estados Unidos: una antología de la moda", organizada por el Instituto del Vestuario del museo. A los invitados se les pidió que se vistan con el código de vestuario "Gilded Glamour and White Tie", en referencia a la lujosa Edad Dorada, un período de tres décadas a fines del siglo XIX que transformó la infraestructura y la vida social estadounidenses.

Pero la documentación de la ostentosa gala ha cambiado en los últimos años, ya que los fotógrafos se han limitado en gran medida a fotografiar las entradas muy posadas de los asistentes; y las imágenes que provienen del área de prensa estrictamente controlada son pulidas y repetitivas. Para ver a las celebridades soltándose (como lo hizo Bella Hadid y Marc Jacobs reunidos en el baño para fumar, por ejemplo), tendrías que recurrir a las fotos posteriores a la fiesta o a sus feeds de Instagram.

Las imágenes de las galas de antaño atraen por su factor nostalgia y estilo retro, pero también revelan un ambiente más relajado que no se limita a las llegadas a la alfombra roja.

La fotógrafa Rose Hartman, que fotografió la gala durante décadas hasta principios de la década de 2000, recordó por teléfono una época en la que había más libertad para moverse y relacionarse con los asistentes. En 1986, fotografió a la actriz Lynda Carter y a la socialité Blaine Trump mientras se reían.

“Estaban tan felices hablando entre ellas en lugar de posar”, dijo Hartman a CNN en 2020. “Siempre que sea posible, trato de capturar a las personas que están entretenidas entre sí”.

El fotógrafo Ron Galella, que ha fotografiado la gala desde 1967, tenía un sistema para capturar las mejores tomas, desde la llegada al guardarropa hasta el piso del museo y la cena. "Fue fácil tomar fotos adentro", escribió por correo electrónico en 2020. "Todo lo que necesitaba para ingresar era una tarjeta de New York Press". (Cuando los pases de prensa eventualmente se volvieron limitados, hubo años en los que entró de contrabando a través de la entrada de los empleados).

A lo largo de las décadas, desde la primera iteración del evento en 1948, la gala se ha transformado de una elegante fiesta en lugares externos como el Rainbow Room de Manhattan a un espectáculo de moda. Los miembros de la alta sociedad y los artistas han cedido el protagonismo a las celebridades de la lista A, que aparecen en los titulares por cómo eligen interpretar o burlarse del tema de la noche.

El código de vestir en la Met Gala de 2022

El tema de este año se basa en la nueva exposición del Instituto del Traje, como la muestra de dos partes de este año en honor a los diseñadores estadounidenses. Otros temas han incluido "Camp: Notes on Fashion" de 2019 y "Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination" de 2018.

El cambio en la lista de invitados y la atmósfera se debió en gran parte a un cambio generacional en la visión. En la década de 1970, la editora de Vogue, Diana Vreeland, posicionó la gala como la velada inaugural de las principales exhibiciones del Instituto e invitó a la crème de la crème del mundo de la moda y la sociedad de Nueva York, pero su sucesora, Anna Wintour, ha favorecido a músicos de alto perfil, actores y figuras del entretenimiento, usando boletos de $30.000 para el evento para recaudar millones de dólares cada año.

En 1999, el primer año de Wintour como presidenta del evento, Hartman tomó una fotografía de la editora en jefe de Vogue caminando con el exeditor general André Leon Talley, que falleció a principios de este año. La imagen de ellos es alegre, con ambos editores resplandecientes en sus disfraces y atrapados en el movimiento.

"Me encanta el hecho de que caminan en lugar de estar de pie", dijo Hartman. "Me encanta el gesto de su movimiento".

El vasto archivo de imágenes de Met Gala de Galella, que publicó en un libro en 2019, también muestra los gestos cariñosos entre las celebridades cuando no anticipan el flash de una cámara. En 1983, fotografió a la supermodelo Iman ya la diseñadora Paloma Picasso riéndose mientras el esposo de Picasso se inclinaba para abrazar a la escultural Iman por su cintura. En 1995, atrapó a Christy Turlington aparentemente burlándose de Kate Moss, deslizando un dedo en la espalda peligrosamente escotada del vestido blanco de Moss.

En estos días, la gala puede tomarse a sí misma en serio con su cuidada imagen, pero Galella cree que es un sentimiento universal querer ver a la élite del entretenimiento y la moda bajar la guardia.

"Los vemos en películas, los vemos como superestrellas. Pero quiero verlos como humanos", dijo anteriormente a Forbes. "¿Qué tan hermosos son cuando no están actuando?".