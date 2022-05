Las primarias de mayo pondrán a prueba el toque de Trump como líder del Partido Republicano

Departamento de Justicia busca US$ 2,9 millones de Manafort 1:13

(CNN) -- La capacidad del expresidente de Estados Unidos Donald Trump para elegir a los candidatos ganadores se pondrá a prueba a medida que el calendario de las primarias se ponga en marcha este mes con una serie de contiendas polémicas que comenzarán este martes en Ohio.

La mayoría de los candidatos republicanos de este mes han intentado apelar a Trump durante sus campañas, lo que ya es una victoria para el expresidente. Pero despejar el campo y navegar hacia una posible candidatura a la Casa Blanca en 2024 dependerá en parte de su capacidad para demostrar que sigue siendo el líder inigualable del Partido Republicano.

La contienda por el Senado del Partido Republicano de Ohio es un excelente ejemplo de cómo la genuflexión ante el expresidente está impulsando el debate en muchas primarias republicanas en todo el país. Trump puso patas arriba lo que ya era una carrera al revés al respaldar a JD Vance, el autor de "Hillbilly Elegy" y antiguo crítico de Trump, quien desde entonces se ha retractado. Pero incluso después de que Trump apoyó a Vance, describiéndolo como "un guerrero" contra lo que el expresidente llama falsamente "elección presidencial manipulada y robada", varios de los rivales republicanos de Vance han clamado para demostrar que están más alineados con los valores de Trump.

Esa ha sido una dinámica común a lo largo de muchas de las elecciones primarias de este mes. La lealtad a Trump jugará un papel importante en una carrera por la Cámara de Representantes de EE.UU. en Virginia Occidental, la semana siguiente, cuando el candidato respaldado por Trump, el representante Alex Mooney, se enfrentará al representante republicano, David McKinley, en la primera primaria titular contra titular del ciclo. Mooney se ganó el cariño de Trump al objetar el recuento electoral de Pensilvania cuando el Congreso certificaba la victoria de Joe Biden en las elecciones generales. McKinley votó para certificar la victoria de Biden y respaldó la formación de una comisión independiente para investigar el ataque del 6 de enero de 2021 contra el Capitolio de EE.UU., un esfuerzo fallido en el Senado.

Uno de los enfrentamientos senatoriales más caros de este año tendrá lugar en Pensilvania el 17 de mayo. El candidato de Trump, el famoso cirujano Mehmet Oz, está en una acalorada carrera contra, entre otros, David McCormick, exdirector ejecutivo de fondos de cobertura, que ha criticado a Oz por las inconsistencias ideológicas que mostró a lo largo de su carrera televisiva.

publicidad

Finalmente, el 24 de mayo, Trump tendrá la oportunidad de vengar al gobernador republicano de Georgia, Brian Kemp, por rechazar sus esquemas electorales de 2020. El presidente atrajo al exsenador David Perdue a la carrera contra el gobernador en ejercicio, lo que generó una reyerta interna del partido que muchos en el Partido Republicano consideraron inútil.

Las contiendas de mayo resumen la larga sombra que las quejas personales de Trump continúan arrojando sobre su partido y la medida en que ha atrapado a sus leales republicanos en un túnel del tiempo mientras, al mismo tiempo, los alienta a seguir impulsando sus afirmaciones sin fundamento de fraude electoral de 2020, en un momento en el que muchos estadounidenses tienen preocupaciones más apremiantes.

La oportunidad de Trump en las elecciones intermedias

Los votantes están luchando con el aumento de los precios de la gasolina y los comestibles ya que las presiones inflacionarias no muestran signos de disminuir. Hay nuevos indicios de que la economía podría encaminarse hacia una recesión. Y el índice de aprobación del presidente Joe Biden se registró en un 41% en el último promedio de encuestas nacionales recientes de CNN, una situación que históricamente ha llevado a grandes pérdidas en la Cámara de Representantes para el partido en la Casa Blanca.

Pero Trump nunca ha mostrado mucha preocupación por la forma en que sus ambiciones personales han descarrilado las oportunidades de enviar mensajes más efectivamente de su partido, y 2022 le ha dado la oportunidad de elegir a candidatos que son tan implacables como él para seguir sembrando dudas sobre los resultados de 2020, a pesar de que no hay evidencia de fraude electoral generalizado.

El impulso por complacer a Trump y a su base ha contribuido a la atracción gravitatoria de los candidatos primarios republicanos de derecha, una vulnerabilidad que los demócratas planean capitalizar este otoño mientras buscan retener a los votantes suburbanos y moderados que Trump alienó.

"Estas primarias son realmente cruciales porque es la primera prueba que tenemos del respaldo de Trump y ver si algunos candidatos potencialmente más débiles a los que él ha respaldado podrían terminar como los postulados", dijo Jessica Taylor, editora del Senado y gobernadores del Cook Political Report con Amy Walter.

"Él es quien conduce la narrativa. De esa manera, ya ganó. Todos estos candidatos, independientemente de si obtuvieron el respaldo de Trump o no, están tratando febrilmente de convertirse en el molde de Make America Great Agrain" agregó Taylor.

3 de mayo: acaloradas primarias para el Senado de Ohio

El representante demócrata Tim Ryan ha consolidado en gran medida el apoyo de su partido detrás de su búsqueda de la postulación para ocupar el puesto del senador republicano Rob Portman.

Eso ha significado que la mayor parte del drama ha sido en las concurridas primarias republicanas para el Senado, centrándose en los últimos días en si Vance merecía el visto bueno de Trump. Si bien el expresidente estaba dispuesto a mirar más allá de las críticas pasadas de Vance, el brazo político del Club for Growth está utilizando esas declaraciones como un arma en su intento de impulsar al extesorero estatal Josh Mandel, a pesar de que esos movimientos han enojado a Trump.

Un anuncio de Club for Growth Action en la última semana mostraba un clip antiguo de Vance refiriéndose a sí mismo como un "chico que nunca estará con Trump" mientras un espectador incrédulo pregunta: "¿Trump ha visto esto?" y afirma que el expresidente "se está equivocando" con su respaldo. (Vance se ha esforzado por abordar su conversión en la campaña electoral, pidiendo a los votantes que le den crédito por admitir un error).

Antes de que Trump interviniera en la contienda, Mandel, que sirvió en la Reserva del Cuerpo de Marines, y Mike Gibbons, un rico hombre de negocios autofinanciado, parecían estar listos para liderar el campo: su propia rivalidad se volvió tan acalorada que aparecieron al borde de los golpes en un debate. Mandel ha hecho repetidamente la afirmación falsa de que a Trump le robaron las elecciones de 2020 y dijo a los periodistas el viernes que "deberíamos auditar [los resultados electorales de] todos los estados de la nación, incluidos los que ganó Trump".

Pero se está apoyando en otras figuras conservadoras para que lo ayuden a llevar su campaña hasta la meta, incluido el senador de Texas Ted Cruz. En campaña con Mandel en Ohio este fin de semana, Cruz se burló de los candidatos que "tienen a Donald Trump tatuado en el trasero" y dijo que los votantes deberían considerar la consistencia de los registros de los candidatos como conservadores.

En la carrera por la gobernación, el titular Mike DeWine lidera a sus oponentes en las primarias republicanas, según encuestas recientes, a pesar de que ha sido un blanco frecuente del ala pro-Trump de su partido. El enfoque más restrictivo que DeWine adoptó para las precauciones de covid-19, en comparación con otros gobernadores republicanos, provocó que algunos conservadores y Trump criticaran a DeWine en un mitin reciente en el estado como "terrible". Pero Trump no ha respaldado en la carrera.

El exrepresentante Jim Renacci, quien perdió ante el senador demócrata Sherrod Brown en la carrera por el Senado de 2018, y el agricultor Joe Blystone, quien ha criticado los mandatos de mascarillas y vacunación contra el covid, así como lo que considera una extralimitación del Gobierno de DeWine, parecen estar fragmentándose.

10 de mayo: Un controvertido respaldo de Trump en Nebraska

Trump tiene un historial de respaldo a candidatos problemáticos que han causado dolores de cabeza a su partido, una dinámica en juego en las primarias para gobernador de Nebraska el 10 de mayo.

Trump ha respaldado a Charles Herbster, un ranchero y hombre de negocios, y lo ha apoyado incluso después de que el Nebraska Examiner informara, a mediados de abril, que siete mujeres, incluida la senadora estatal republicana Julie Slama, habían acusado a Herbster de manosearlas en eventos políticos o concursos de belleza, con una mujer adicional acusándolo de besarla a la fuerza. En seis casos, al menos un testigo corroboró las acusaciones de las mujeres, informó la publicación. Herbster ha negado las acusaciones, calificándolas de "100% falsas".

El gobernador republicano, Pete Ricketts, que había instado a Trump a mantenerse al margen de la contienda, respaldó a uno de los rivales republicanos de Herbster, Jim Pillen, criador de cerdos y veterinario que forma parte de la Junta de Regentes de la Universidad de Nebraska. Ricketts describió las acusaciones como "más que horribles" y dijo que Herbster debería "buscar tratamiento".

En un mitin a favor de Herbster, el domingo por la noche, Trump afirmó que Herbster estaba siendo "gravemente calumniado".

"Defiendo a las personas cuando sé que son buenas; él es un buen hombre", dijo Trump, siguiendo su antiguo patrón de desestimar las acusaciones de acoso y agresión sexual, incluidas las que se presentaron en su contra en su campaña de 2016 cuando dijo eran "todas cosas falsas" y afirmaba que él era "una víctima".

17 de mayo: las contiendas reñidas para los candidatos de Trump en Pensilvania y Carolina del Norte

La contienda para reemplazar al senador republicano Pat Toomey, en Pensilvania, quien se jubila, está en camino de convertirse en una de las más caras del país, ya que el estatus perenne de estado indeciso hace que ese escaño entre los más propensos a pasar del control republicano al demócrata.

La mayor parte del gasto está del lado del Partido Republicano. Como Oz y McCormick y sus aliados externos han invertido sus recursos en anuncios de televisión, la carrera superó la marca de los 100 millones de dólares a fines de abril. Está previsto que Trump aparezca en nombre de Oz en un mitin el próximo fin de semana. Y en una muestra notable de la esclavitud que ejerce sobre su partido, la mayoría de los candidatos republicanos dijeron en un debate reciente que era demasiado pronto para que su partido superara las elecciones de 2020.

McCormick contrató a una lista de exasesores de Trump y buscó agresivamente su respaldo, prodigando elogios a las políticas de la era Trump, ya que él y sus aliados han retratado a Oz como un RINO, o "republicano solo de nombre". Uno de los anuncios recientes de McCormick argumenta que el expresidente respaldó a la persona equivocada al respaldar a un médico famoso que elogió a figuras vilipendiadas por los conservadores, incluida la exsecretaria de Estado Hillary Clinton y el Dr. Anthony Fauci, uno de los principales asesores médicos de Biden.

Los demócratas tienen una carrera competitiva propia entre el vicegobernador John Fetterman, el representante Conor Lamb y el representante estatal Malcolm Kenyatta. Fetterman se ha convertido en el candidato a vencer en virtud de su recaudación de fondos y el reconocimiento de su nombre en todo el estado. Lamb, un centrista que ha argumentado que sus victorias pasadas en distritos de tendencia republicana demuestran su capacidad para ganar en todo el estado, ha dicho que el perfil más progresista de Fetterman lo convertiría en un riesgo demasiado grande en las elecciones generales. A pesar de esos ataques, Fetterman le dijo a CNN que no ve la necesidad de moderar sus posturas, que incluyen abogar por más control de armas, acceso al aborto y atención médica universal, especialmente en un momento en que los republicanos en el Congreso no han mostrado interés en comprometerse.

La otra competencia principal en el Senado el 17 de mayo es la carrera para reemplazar al senador Richard Burr que se retira en Carolina del Norte, donde Trump respaldó al representante Ted Budd, quien respaldó las maniobras electorales del expresidente en 2020 votando para descartar los resultados electorales en Arizona y Pensilvania, en enero de 2021.

El respaldo de Trump hace casi un año no logró despejar el campo para Budd, quien ha sido impulsado por el Club for Growth Action que publica anuncios que critican al exgobernador Pat McCrory.

McCrory, a su vez, acusó a Budd de ser "imprudente" con sus palabras, publicando un anuncio engañoso centrado en los comentarios de Budd sobre el presidente ruso, Vladimir Putin, e intentando vincularlo en un anuncio digital reciente con el representante republicano Madison Cawthorn, un figura polarizadora en la política de Carolina del Norte.

Cheri Beasley, la primera mujer negra en encabezar la Corte Suprema de Carolina del Norte como presidenta, es muy favorecida por el lado demócrata.

En todo el país, Trump también intervino en la lucha interna del partido del 17 de mayo en la contienda por la gobernación de Idaho, respaldando a la vicegobernadora, Janice McGeachin, en su principal desafío al gobernador Brad Little. Mostrando una inclinación por la teatralidad al estilo Trump, McGeachin captó brevemente la atención nacional el año pasado al usar la ausencia de Little del estado para emitir una orden ejecutiva que prohíbe los mandatos de uso de mascarillas. (Poco más tarde, derogó la orden, calificándola de "truco político egoísta"). En octubre, Little acusó a McGeachin de intentar desplegar la Guardia Nacional estatal en la frontera entre EE.UU. y México mientras estaba en el estado visitando la frontera. A pesar del "respaldo completo y total" de Trump, McGeachin no parece haber ganado mucha fuerza.

24 de mayo: Trump intenta vengar su derrota en Georgia

La derrota de Trump en Georgia ha impulsado su participación en el estado, específicamente su celo por derrocar a Kemp y al secretario de Estado, Brad Raffensperger, quien rechazó la solicitud de Trump de que "encontrara" más de 11.000 votos para anular la victoria de Biden en el estado. Trump ha respaldado a la representante republicana Jody Hice, quien abrazó sus conspiraciones electorales, en su contra.

Georgia se convirtió en el primer estado donde el programa del Comité de Acción Política Make America Great Again, Again!, afiliado a Trump, extendió sus esfuerzos a las ondas de radio, según datos de AdImpact. Su anuncio promocionaba tanto a Perdue, la elección de Trump para gobernador, como a la exestrella de la NFL Herschel Walker, quien cuenta con el respaldo tanto de Trump como del líder republicano en el Senado, Mitch McConnell, para que el Partido Republicano se enfrente al senador demócrata Raphael Warnock.

Si bien el compromiso de Trump con Walker ayudó a mantener a otros importantes republicanos fuera de la carrera por el Senado, no está claro que su respaldo a Perdue haya tenido el efecto deseado. Los esfuerzos del exsenador para animar a los leales a Trump argumentando que Kemp podría haber hecho más para cuestionar los resultados de las elecciones hasta el momento no han demostrado ser una estrategia ganadora.

Kemp, quien obtuvo importantes victorias conservadoras en la legislación que restringe el aborto y legaliza que la mayoría de los georgianos porten un arma de fuego oculta sin licencia, ha sido respaldado por grupos como la Asociación de Gobernadores Republicanos, que emitió anuncios que lo promocionaban como un "líder conservador comprobado". Como exsecretario de Estado, ha refutado los ataques de Perdue argumentando que no tenía la autoridad para alterar los resultados de las elecciones. Kemp señaló en un debate, a fines de abril, que no "será sermoneado por alguien que perdió sus últimas elecciones", refiriéndose a la derrota de Perdue ante el demócrata Jon Ossoff, en la segunda vuelta de enero de 2021.

Los votantes en Alabama también acuden a las urnas el 24 de mayo, pero Trump ya no está directamente involucrado en las primarias republicanas para el Senado allí después de que rescindió su respaldo al representante republicano Mo Brooks, una vez uno de sus lugartenientes más leales en el Capitolio, molesto tanto por la campaña agitada del congresista como por su afirmación de que los votantes deberían dejar atrás las elecciones de 2020.

Dos de los rivales de Brooks para reemplazar al senador republicano por retirarse Richard Shelby, la exasistente de Shelby Katie Britt y Mike Durant, un veterano y ejecutivo aeroespacial, han liderado el campo republicano.

El récord de respaldo de Donald Trump

Muchos de los republicanos que se postulan en las primarias de mayo se han presentado como candidatos de Trump, pero las contiendas de este mes serán la primera prueba de si las apuestas de respaldo de Trump dan sus frutos con victorias.

Pero Scott Jennings, un estratega republicano y colaborador de CNN, dijo que incluso si el expresidente termina con un historial mixto, es probable que adopte lo que llamó la postura tradicional de Trump de que "de todo lo bueno que sucede, yo soy responsable" y todo lo malo que sucede "es culpa de otra persona".

A medida que toman forma las contiendas de las elecciones generales, Jennings predijo que el enfoque en las obsesiones electorales de Trump en 2020 comenzará a desvanecerse a medida que conectarse con las preocupaciones económicas de los votantes se convierta en el objetivo primordial del Partido Republicano.

"Mi opinión personal es que si no estás hablando de la inflación y los precios de la gasolina, la economía, el crimen y las escuelas en el otoño, eres un idiota", dijo. "Es obvio lo que preocupa a la gente... Hacer de la carrera un referéndum sobre Biden sobre esos temas".