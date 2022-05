El secretario de Seguridad Nacional de EE.UU. reitera su petición a migrantes en la frontera sur: "No vengan"

Juez de EE.UU. impide temporalmente derogar el Título 42 2:06

Washington (CNN) -- El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, reiteró este domingo su petición a los migrantes para que no intenten entrar a Estados Unidos por la frontera sur, y dijo que su mensaje para ellos es claro: "No vengan".



"Porque nuestra frontera sur no está abierta", dijo Mayorkas a Dana Bash de CNN en "State of the Union". "Lo que sucede ahora es que los individuos son expulsados por la autoridad del Título 42 o son puestos bajo procedimientos de la ley de inmigración y se les expulsa si no tienen una petición válida bajo nuestra ley para quedarse".

"Así que, solo para ser claros, si alguien está viendo esto desde otro país y está considerando venir, ¿cuál es su mensaje?", preguntó Bash.

"No vengan", respondió el secretario.

Mayorkas dijo que si en la frontera entre Estados Unidos y México diariamente se llega al récord de 18.000 migrantes, un escenario potencial planteado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), podría una "tensión en el sistema".

El DHS se prepara para múltiples escenarios posibles cuando se levante la restricción de entrada por pandemia de la era Trump conocida como Título 42. La disposición, que invoca el principio de la pandemia de coronavirus, permite a los funcionarios fronterizos rechazar a los inmigrantes en la frontera debido a la crisis de salud pública.

El secretario sostuvo que el gobierno de Biden se prepara activamente para cuando quede derogada esa disposición. "Lo que hacemos es prepararnos y planificar, y lo hemos hecho durante meses", dijo el domingo. "Es nuestra responsabilidad estar preparados para diferentes escenarios y eso es lo que estamos haciendo".

Cuando se le preguntó sobre los legisladores demócratas que argumentan que el departamento no está preparado para una oleada de migrantes en la frontera, Mayorkas dijo: "Con todo respeto, no estoy de acuerdo".

Mayorkas subrayó que los preparativos están en marcha y citó un memorando de 20 páginas publicado la semana pasada en el que se describen los planes en detalle.

Sabemos dónde están

Mayorkas también confirmó el domingo que encontraron en la frontera entre EE.UU. y México a 42 individuos que están en la base de datos de detección de terroristas, y dijo a Fox que la administración tiene "control sobre ello".

El representante de Ohio Jim Jordan, el principal republicano del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, interrogó a Mayorkas la semana pasada sobre las personas encontradas en la frontera sur que estaban en la lista de vigilancia terrorista, y acusó al secretario de no saber dónde estaban. Mayorkas proporcionó más información durante su entrevista con la cadena Fox, diciendo que no quería "desacertar" en respuesta a la pregunta de Jordan.

"Sabemos dónde están esos 42 individuos en la lista, la base de datos de detección de terroristas", dijo.

"Permítanme compartir con ustedes lo que sucede: pueden ser retirados, pueden ser puestos bajo custodia para su procesamiento penal, pueden estar cooperando en una investigación policial, y no tengo intención de proporcionar esos datos públicamente si son sensibles para la aplicación de la ley. Pero sabemos dónde están esos 42, y no he querido hablar del destino actual de todos y cada uno de ellos".

Cuando se le preguntó si los estadounidenses debían preocuparse, Mayorkas dijo: "Lo tenemos controlado", refiriéndose a todo el sistema policial y de inteligencia estadounidense, incluido el FBI.

-- Donald Judd y Devan Cole de CNN contribuyeron con este reportaje.