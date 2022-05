Estos son los estados de EE.UU. donde el derecho al aborto estaría bajo amenaza si se anula el fallo de Roe vs. Wade

Biden abordaría posible anulación de un borrador de la Corte Suprema al derecho al aborto 0:59

(CNN) –– Muchos de los estadounidenses que esperaban ansiosamente la decisión de la Corte Suprema sobre el futuro del derecho al aborto en el caso Roe vs. Wade obtuvieron un vistazo de lo que podría venir cuando Politico reveló en la noche de este lunes lo que describe es el borrador de una opinión del alto tribunal que cambiaría el histórico fallo que despenalizó la interrupción voluntaria del embarazo.

Aunque la revelación del borrador no tiene un efecto inmediato sobre el acceso al aborto, la opinión preliminar ––que no ha sido confirmada de forma independiente por CNN–– anularía la decisión de Roe vs. Wade si la mayoría de los jueces decidieran unirse a ella. Lo que, a su vez, dejaría en manos de los legisladores estatales la evaluación de sus propias políticas de aborto.

El fallo de Roe vs. Wade, en 1973, ratificó el derecho a recibir un aborto bajo la Enmienda 14, al dictaminar que los abortos están protegidos constitucionalmente hasta aproximadamente la semana número 23, cuando un feto normalmente puede vivir fuera del útero. El año pasado, la Corte Suprema acordó revisar una objeción contra la ley de Mississippi que prohíbe el aborto después de las 15 semanas. Justamente, un caso que preparó el terreno para que el alto tribunal examinara décadas de precedentes que ha establecido Roe vs. Wade.

Algunas legislaturas estatales han promulgado políticas para aumentar el acceso al aborto. Por ejemplo, California aprobó una ley, en marzo, para eliminar los costos adicionales de los servicios de aborto que cubren los planes de salud. Y en Colorado, los legisladores demócratas codificaron el derecho a recibir un aborto en el estado.

Estados que han limitado el acceso al aborto

Sin embargo, muchas legislaturas estatales lideradas por republicanos ya han tomado medidas para limitar el acceso al aborto. Mientras, otras se preparan para implementar leyes restrictivas que no se han ejecutado desde que se aprobó Roe. En total, según un análisis del Instituto Guttmacher, 23 estados tienen leyes que limitan el acceso al aborto, incluidos varios que cuentan con múltiples disposiciones.

publicidad

Estados como Michigan, Wisconsin y Virginia Occidental tenían restricciones al aborto antes del fallo Roe vs. Wade que nunca se eliminaron. Otros han aprobado prohibiciones casi totales o leyes que penalizan el aborto después de un cierto número de semanas. Pero, los tribunales bloquearon muchas de estas medidas, incluidas las de Alabama, Georgia, Iowa, Ohio y Carolina del Sur.

Corte Suprema anularía Roe v. Wade según filtración a Político 7:02

Legisladores de 13 estados han aprobado leyes sin efecto que prohíben el aborto, pero que se diseñaron para entrar en vigor si se anula el fallo Roe vs. Wade. En algunos casos, la legislación exige que un funcionario, como un secretario de Justicia, certifique que Roe vs. Wade fue abolida antes de que la ley entre en vigor.

Estos son los estados con ese tipo de leyes listas para entrar en vigor casi de inmediato si se anula el Roe vs. Wade.

Arkansas

Arkansas tiene una ley registrada que prohibiría casi todos los abortos si el fallo Roe vs. Wade llega a revocarse, salvo en el caso de una emergencia médica que represente un peligro para la vida. Un profesional de la salud que infrinja la ley podría enfrentar hasta 10 años de prisión, una multa de hasta US$ 100.000 o ambas.

El año pasado, un juez federal bloqueó otro proyecto de ley ––ya aprobado en legislación estatal–– que busca prohibir casi todos los abortos y no hace excepciones por violación ni por incesto.

Idaho

En Idaho, la ley que entraría en vigor al anularse Roe vs. Wade establece que proporcionar abortos constituye un delito punible con hasta cinco años de prisión. La medida incluye excepciones para evitar la muerte de la persona embarazada o en caso de violación o incesto.

La Corte Suprema anularía el derecho al aborto en EE.UU. 0:54

En marzo, los legisladores de Idaho aprobaron otra normativa que se inspira en la ley restrictiva de Texas contra el aborto, la cual prohíbe el procedimiento una vez que se puede detectar alguna actividad cardíaca fetal. Lo que puede ocurrir tan pronto como a las seis semanas. La ley también permite que los familiares del feto demanden al proveedor médico que realizó la interrupción del embarazo.

La Corte Suprema del estado bloqueó esta prohibición el mes pasado, después de que los proveedores de servicios de aborto impugnaran la ley en una demanda.

Kentucky

La legislatura de Kentucky aprobó un proyecto de ley en 2019 que prohibiría los abortos y penalizaría su realización como un delito grave si la Corte Suprema anula Roe vs. Wade. Se considerarían excepciones muy limitadas para evitar la muerte o lesiones graves de la persona embarazada.

Louisiana

Louisiana tiene una ley que prohibiría a los proveedores médicos realizar un procedimiento de aborto o proporcionar medicamentos que lo induzcan, en caso de que se revoque Roe vs. Wade. La prohibición quedaría sin efecto en el caso de emergencias médicas graves o que pongan en peligro la vida. Pero exige que el profesional de salud haga "esfuerzos médicos razonables" para preservar la vida del adulto y el feto.

Mississippi

La ley de Mississippi establece que dentro de los 10 días posteriores a que el secretario de Justicia del estado confirme que Roe vs. Wade fue revocada, los abortos están prohibidos en el estado. Se consideran excepciones limitadas en casos de violación o cuando el procedimiento preserve la vida de la madre.

Mississippi aprobó otra prohibición al aborto después de las 15 semanas en 2018, que es la fuente del caso que actualmente se encuentra en la Corte Suprema. Se espera que el alto tribunal anuncie su decisión en junio, pero el borrador de opinión que reveló Politico sugiere que la mayoría de los jueces pueden estar preparados para anular Roe vs. Wade.

Missouri

Missouri aprobó en 2019 una ley que penalizaría que los proveedores médicos realicen o induzcan un aborto, excepto en casos de emergencias médicas si Roe vs. Wade se anula.

Dakota del Norte

Una ley que aprobó la legislatura de Dakota del Norte en 2007 prohibiría el aborto y haría que el procedimiento fuera un delito, excepto en los casos en que se salve la vida de la madre. La ley entraría en vigor "como resultado de nuevas decisiones de la Corte Suprema de Estados Unidos" que harían constitucional la disposición.

Oklahoma

El gobernador de Oklahoma, Kevin Stitt, firmó un proyecto de ley el mes pasado que declara ilegales los abortos en el estado y solo permite excepciones para salvar la vida de la persona embarazada. La medida también establece que realizar un aborto o intentar hacerlo representa un delito con una multa máxima de US$ 100.000 o un máximo de 10 años en una prisión estatal, o ambos.

Un segundo proyecto de ley que se promulgó la semana pasada establece un cronograma para que las disposiciones entren en vigencia, dependiendo de la decisión la Corte Suprema.

Dakota del Sur

Dakota del Sur ha tenido una prohibición lista para entrar en vigencia desde 2005, cuando se aprobó una ley que penaliza absolutamente casi todos los abortos en caso de que se revoque Roe vs. Wade. La ley haría que sea ilegal realizar una interrupción voluntaria del embarazo, excepto en emergencias médicas que pongan en peligro la vida. Además, entraría en vigencia "en la fecha en que la Corte Suprema de Estados Unidos reconozca la autoridad de los estados para prohibir el aborto en todas las etapas del embarazo".

Tennesse

La ley de Tennessee contiene una disposición que prohibiría todos los abortos excepto aquellos que evitarían la muerte de la madre y entraría en vigor 30 días después de que el fallo Roe vs. Wade sea anulado.

Los proveedores médicos podrían ser acusados ​​de un delito grave por violar la ley.

Texas

La ley de Texas se promulgó en junio de 2021 y haría que los abortos fueran ilegale, a menos que la vida de la persona embarazada esté en peligro o corra el riesgo de sufrir lesiones graves. La ley entraría en vigencia 30 días después de que la Corte Suprema emita una sentencia que invalide Roe vs. Wade.

Utah

Utah aprobó una ley en mayo de 2020 que prohíbe casi todos los abortos si se anula Roe vs. Wade. Las excepciones incluyen casos de violación o incesto, detección de defectos congénitos graves o prevención de la muerte o lesiones graves de la persona embarazada. Realizar un aborto en violación de la ley se consideraría un delito grave.

Wyoming

Promulgado como ley el mes pasado, el proyecto de ley de Wyoming agregó una disposición que haría ilegal realizar un aborto si se anula Roe, con excepciones extremadamente limitadas para casos de agresión sexual, incesto o riesgo de muerte o lesiones graves para la persona que da a luz.

Tierney Sneed, Ariane de Vogue, Joan Biskupic, Veronica Stracqualursi, Shawna Mizelle, Paradise Afshar, Caroline Kelly y Rebekah Reiss, todos de CNN, contribuyeron a este informe.