¿Quién es Samuel Alito? Datos personales y posturas del juez conservador de la Corte Suprema de Justicia

(CNN) -- Dale un vistazo a la vida del juez de la Corte Suprema de EE.UU. Samuel Alito.

Datos personales

Fecha de nacimiento: 1 de abril de 1950.

Lugar de nacimiento: Trenton, New Jersey.

Nombre de nacimiento: Samuel Anthony Alito Jr.

Padre: Samuel Alito Profesión: maestro.

Madre: Rose (Fradusco) Alito. Profesión: maestra.

Matrimonio: Martha-Ann (Bomgardner) Alito (Desde 1985-presente)

Hijos: Philip y Laura.

Educación: Universidad de Princeton, 1972; Universidad de Yale, JD, 1975

Otros hechos sobre Samuel Alito

Lo han apodado "Scalito" porque sus puntos de vista se asemejan a los del difunto juez conservador de la Corte Suprema, Antonin Scalia.

Ha presentado 12 casos ante la Corte Suprema, el primero en 1982.

Cronología

1976-1977 - Asistente legal de Leonard I. Garth, juez de la Corte de Apelaciones del Tercer Circuito de Estados Unidos.

1977-1981 - Asistente del fiscal federal para el Distrito de Nueva Jersey.

1981-1985 - Asistente del procurador general de Estados Unidos.

1985-1987 - Asistente adjunto del secretario de Justicia de Estados Unidos.

1987-1990 - Fue nombrado por el presidente Ronald Reagan como fiscal federal para el Distrito de Nueva Jersey.

20 de febrero de 1990 - Nominado por el presidente George H.W. Bush a la Corte de Apelaciones del Tercer Circuito de Estados Unidos.

27 de abril de 1990 - Fue confirmado por unanimidad por el Senado en voto de voz.

30 de abril de 1990-2006 - Fue nombrado juez de la Corte de Apelaciones del Tercer Circuito de Estados Unidos en Newark, Nueva Jersey.

1991 - Es la única voz disidente en un fallo del Tercer Circuito que derogó una ley de Pensilvania que requería que las mujeres notificaran a sus esposos si planeaban abortar.

1993 - Está de acuerdo con la mayoría en que una mujer iraní que buscaba asilo podría establecer la elegibilidad al demostrar que tiene aversión a las "leyes específicas de género y las normas sociales represivas" de su país, o por creer en el feminismo o ser miembro de un grupo feminista.

1999 - Escribe la opinión en un caso que dice que una exhibición de Navidad en una propiedad de la ciudad no viola las doctrinas de separación de la iglesia y el Estado porque incluía un gran Papá Noel de plástico, así como una menorá y una pancarta que saludaba la diversidad.

2001 - Está de acuerdo con la mayoría que anula la política contra el acoso de un distrito escolar público y dice que la política —que incluía un discurso no vulgar y no patrocinado por la escuela— violaba la Primera Enmienda.

31 de octubre de 2005 - El presidente George W. Bush nomina a Alito para reemplazar a la jueza Sandra Day O'Connor en la Corte Suprema.

31 de enero de 2006 - Confirman a Alito como juez asociado de la Corte Suprema. El Senado de Estados Unidos vota 58-42. Inmediatamente es juramentado por el presidente del Tribunal Supremo John Roberts.

1 de febrero de 2006 - Toma juramento como juez de la Corte Suprema por segunda vez en una ceremonia en la Casa Blanca.

29 de mayo de 2007 - En un fallo de 5 a 4, el tribunal desestima una demanda por discriminación salarial y Alito escribe a favor de la mayoría. La demanda original fue presentada por una trabajadora, Lilly Ledbetter, contra su empleador, Goodyear Tire & Rubber Co. Ella afirmó que le estaban pagando mal debido a la discriminación de género. En su opinión, Alito escribe que Ledbetter presentó el reclamo después de la ventana de tiempo de 180 días exigida por el gobierno federal, y concluyó que "la fecha límite de presentación protege a los empleadores de la carga de defender los reclamos que surgen de decisiones laborales pasadas".

28 de enero de 2010 - Durante un discurso sobre el Estado de la Unión del presidente Barack Obama, se ve a Alito pronunciando las palabras "no es cierto" en respuesta a las críticas del presidente al fallo de la corte de 5-4 en Citizens United v. la Comisión Federal de Elecciones, que eliminó los límites legales establecidos desde hace mucho tiempo sobre los gastos de campaña de las corporaciones y los sindicatos.

2 de marzo de 2011 - Alito es el único disidente en el caso de libertad de expresión que involucra a la Iglesia Bautista de Westboro. En una decisión de 8-1, el tribunal dictamina que la Primera Enmienda permite que la iglesia lleve a cabo protestas contra los homosexuales, incluso en funerales militares. La Iglesia Bautista de Westboro había sido demandada por la familia de un infante de marina caído cuyo funeral fue interrumpido por manifestantes de la iglesia. En su disidencia, Alito escribe: "Nuestro profundo compromiso nacional con el debate libre y abierto no es una licencia para el vicioso ataque verbal que ocurrió en este caso".

25 de junio de 2013 - Escribe la opinión de la mayoría en el caso de Pareja adoptiva vs. Niña, donde la pregunta es si un padre soltero sin custodia puede bloquear una adopción utilizando la Ley Federal de Bienestar Infantil Indígena (ICWA por sus siglas en inglés). El tribunal falló, 5-4, a favor de los padres adoptivos y dictaminó que la ICWA no se aplicaba cuando el padre nunca había tenido la custodia física o legal de la niña.

30 de junio de 2014 - Escribe la opinión mayoritaria en el caso Burwell vs. Hobby Lobby, y el tribunal dictaminó 5-4 que las corporaciones familiares pueden estar exentas de un mandato federal que requiere la inclusión de cobertura de anticoncepción en los planes de salud de los empleados con base en objeciones religiosas.

27 de junio de 2018 - El tribunal emite un fallo de 5 a 4 que anula una ley de Illinois que exige que los trabajadores del sector público no sindicalizados paguen multas por negociación colectiva. La opinión, escrita por Alito, dice: "Es difícil estimar cuántos miles de millones de dólares se le han quitado a los no miembros y se han transferido a sindicatos del sector público en violación de la Primera Enmienda. No se puede permitir que esas exacciones inconstitucionales continúen indefinidamente".

1 de febrero de 2019 - Alito bloquea temporalmente la entrada en vigor de una ley de aborto en Luisiana y presenta una orden que dice que los jueces necesitan más tiempo para revisar los documentos presentados en el caso contra una medida que restringe el acceso a las clínicas.

25 de noviembre de 2019 - Escribe el único desacuerdo en la denegación del tribunal de la petición en una demanda por difamación de la National Review. El climatólogo Michael Mann demandó a la revista conservadora en 2012 después de que dos columnistas escribieran sobre su trabajo y el gráfico de curva conocido como "Hockey Stick" que ilustra el aumento de las temperaturas globales promedio. Los columnistas lo acusaron de "mala conducta" y "manipulación" de datos. Alito escribió que el caso trae a colación las preocupaciones de la Primera Enmienda "que van directamente al corazón de la garantía constitucional de la libertad de expresión y la libertad de prensa: la protección otorgada a los periodistas y otras personas que utilizan un lenguaje duro para criticar la defensa opuesta a uno de los asuntos públicos más importantes del día. Si la Corte se toma en serio la protección de la libertad de expresión, deberíamos otorgar una revisión".

Mayo de 2022 - El juez Samuel Alito escribe un borrador para derogar la ley del aborto. El texto supone el fin al precedente legal de 49 años que protege el derecho al aborto en todo el país. El borrador del texto, informado primero por Político, cambiaría radicalmente el acceso al aborto al dar a los estados la capacidad de decidir qué tan agresivamente pueden restringir el acceso al procedimiento. La revelación del borrador no tiene un efecto inmediato sobre el acceso al aborto. Si la aparente mayoría dispuesta a anular el histórico fallo Roe v. Wade se mantiene en firme, el precedente no se anulará sino hasta la publicación formal del fallo del tribunal, que probablemente se produzca en junio de 2022.