Las 5 cosas que debes saber este 4 de mayo: Putin podría hacer un anuncio crucial sobre la guerra

¿Cómo se filtró el borrador de la Corte Suprema de EE.UU. sobre una decisión que anularía el derecho al aborto? Anciano vivo iba a la morgue de Shanghái en una bolsa para cadáveres. ¿Cómo jubilarte antes de los 60 años? Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

1

Putin podría declarar pronto oficialmente la guerra a Ucrania, según EE.UU.

El presidente Vladimir Putin podría declarar formalmente la guerra a Ucrania tan pronto como el 9 de mayo, una medida que permitiría la plena movilización de las fuerzas de reserva de Rusia, ya que los esfuerzos de invasión continúan vacilando, creen los funcionarios estadounidenses y occidentales.

2

Investigarán filtraciones de borrador que anularía caso Roe vs. Wade

El presidente de la Corte Suprema, John Roberts, dice que el tribunal investigará la publicación de un borrador de opinión que anularía el caso Roe vs. Wade, y calificó el episodio como "una singular y atroz violación" de la confianza.

3

Anciano vivo iba a la morgue de Shanghái en una bolsa para cadáveres

Un anciano residente de Shanghái fue declarado muerto por error y llevado a la morgue en una bolsa para cadáveres, en la última señal de disfunción en la ciudad azotada por el covid-19, donde millones de personas permanecen bajo confinamiento forzado por el Gobierno.

Envían a un anciano vivo a la morgue por error en Shanghái, China 1:12

4

Más de 200 marineros fueron reubicados de un portaaviones tras múltiples suicidios

Más de 200 marineros fueron reubicados del portaaviones USS George Washington tras múltiples muertes por suicidio entre la tripulación, incluyendo tres en menos de una semana en abril, según la Marina de Estados Unidos.

5

El cóctel mortal de factores para la sequía y los incendios en California

No, las sequías y los incendios no son novedad en California. Sin embargo, la situación que ha atravesado el oeste de Estados Unidos durante los últimos tiempos es de una gravedad excepcional y no para de encender alarmas. El cambio climático, por supuesto, está detrás del recrudecimiento de las condiciones. ¿Pero cómo es que interviene específicamente? ¿Y qué otros factores entran en juego? Te lo explicamos.

publicidad

¿Serán suficientes las medidas de racionamiento de agua en California? 1:53

A la hora del café

¿Cuál es el mejor lugar para ver la lluvia de meteoros eta acuáridas?

Si bien el brillo de la Luna oscureció la lluvia de meteoros de las líridas en abril, los astrónomos tendrán una nueva oportunidad para disfrutar con la lluvia de meteoros eta acuáridas que llegará a su punto máximo alrededor de las 12 a.m., hora de Miami, el 5 de mayo, según las predicciones de la Sociedad Estadounidense de Meteoros.

El mánager de Johnny Depp testifica que el artículo de opinión de Amber Heard fue "catastrófico" para la carrera del actor

Jack Whigham, quien comenzó a representar a Johnny Depp como mánager para acuerdos cinematográficos, testificó que el actor comenzó a perder el trabajo después del artículo de opinión de Amber Heard de 2018.

Una historia de CNN ayudó a una exrefugiada a encontrar a la mujer misteriosa que le dio US$ 100 en un avión hace décadas

Hasta que leyó un artículo de CNN este sábado, Tracy Peck dice que no tenía idea de que una de las hermanas que ayudó, Ayda Zugay, la había estado buscando durante casi una década.

Liverpool, primer finalista de la Champions

Liverpool sufrió en el primer tiempo pero dio vuelta al partido, le ganó 3-2 al Villarreal y ratificó su favoritismo: es el primer finalista de la Champions League.

Champions League: el Liverpool está en la final con Luis Díaz a la cabeza 1:47

¿Cómo jubilarte antes de los 60 años?

Aquí te mostramos cómo comenzar a trabajar hacia tu independencia financiera.

La cifra del día

4,5 millones

Un récord de 4,5 millones de estadounidenses dejaron su trabajo en marzo.

La cita del día

"Creo que el derecho de una mujer a elegir es fundamental”

El presidente Biden dice que el "derecho de una mujer a elegir es fundamental" tras el borrador de la Corte Suprema que anularía el derecho al aborto.

Biden abordaría posible anulación de un borrador de la Corte Suprema al derecho al aborto 0:59

Y para terminar...

Pixy, la cámara voladora que sigue a los usuarios de Snapchat

Snap presentó a Pixy, un dron autónomo que se lanza para conseguir fotos y videos creativos para Snapchat. Mira en el video cómo funciona.