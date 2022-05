Las descendientes más nuevas de la variante ómicron comienzan a impulsar sus propias ondas de coronavirus

¿Qué distingue a la subvariante de covid-19 BA.2 de la ómicron? 0:54

(CNN) -- No se pueden negar los números: incluso con informes irregulares, los casos y las hospitalizaciones por covid-19 están aumentando nuevamente en Estados Unidos.

Los casos de covid-19 tienen una tendencia al alza en la mayoría de los estados y han aumentado en más del 50% en comparación con la semana anterior en Washington, Mississippi, Georgia, Maine, Hawai, Dakota del Sur, Nevada y Montana. En Nueva York, más de una cuarta parte de la población del estado se encuentra en un condado con un nivel comunitario de covid-19 "alto", donde los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés) recomiendan el uso de mascarillas en lugares cerrados.

El promedio de hospitalizaciones diarias aumentó un 10% desde la semana pasada, según datos recopilados por los Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU., (HHS, por sus siglas en inglés).

El culpable esta vez parece ser un derivado de la subvariante de ómicron BA.2, llamada BA.2,12.1, que fue señalado por primera vez por los funcionarios de salud del estado de Nueva York, en abril.

La subvariante BA.2,12.1, que está creciendo un 25 % más rápido que su virus principal, el BA.2, representa casi el 37% de todos los casos de covid-19 en EE.UU., según nuevas estimaciones de los CDC.

La subvariante BA.2 causó aproximadamente el 62% de todos los casos de covid-19 la semana pasada, frente al 70 % de la semana anterior.

Estados Unidos y Sudáfrica se enfrentan a nuevas variantes de coronavirus más rápidas

La BA.2,12.1 no es la única rama de la ómicron que los científicos están observando.

Después de semanas de caída en los casos, las cifras de covid-19 en Sudáfrica aumentaron abruptamente en las últimas dos semanas. La positividad de la prueba y las hospitalizaciones también han surgido a medida que los científicos han observado que dos subvariantes relativamente nuevas, BA.4 y BA.5, dominan la transmisión en ese país. En conjunto, representaron casi el 60% de todos los nuevos casos de covid-19 a fines de abril, según el Instituto Nacional de Enfermedades Transmisibles de Sudáfrica.

Estas nuevas subvariantes de ómicron se están extendiendo por todo el mundo. Se han informado secuencias BA.4 en 15 países y 10 estados de EE.UU., mientras que BA.5 se ha detectado en 13 países y cinco estados de EE.UU., según el sitio web Outbreak.info, que mantiene una coalición de centros de investigación académica y es financiado por los Institutos Nacionales de Salud.

Al igual que la BA.2,12.1, la BA.4 y la BA.5 tienen una ventaja de crecimiento sobre BA.2.

Las subvariantes de la ómicron escapan a la inmunidad

Un nuevo estudio preliminar, publicado antes de la revisión por pares, señala por qué la BA.4 y la BA.5 están ganando terreno. Estas variantes, dice el estudio, pueden escapar de los anticuerpos generados por infecciones previas causadas por el primer virus ómicron, BA.1, la variante responsable de la enorme ola de contagios que azotó a muchos países en diciembre y enero. También pueden escapar de los anticuerpos en personas que han sido vacunadas y tuvieron infecciones avanzadas de BA.1, aunque esto sucedió en menor grado que en personas que solo se infectaron.

Investigadores en Sudáfrica probaron la capacidad de los anticuerpos en la sangre para desactivar los virus BA.4 y BA.5 en un laboratorio. En las personas que no estaban vacunadas, pero que se recuperaron recientemente de una infección por la subvariante BA.1, observaron una disminución de más de siete veces en la capacidad de sus anticuerpos para neutralizar los virus BA.4 y BA.5. En las personas que habían sido vacunadas, pero que recientemente tuvieron una infección avanzada causada por BA.1, la caída fue menor, unas tres veces menos.

A modo de comparación, la Organización Mundial de la Salud utiliza una reducción de ocho veces en la neutralización como el umbral para la pérdida de protección que requiere una actualización de las vacunas contra la influenza estacional.

Los resultados del estudio llevaron a los investigadores a escribir que "BA.4 y BA.5 tienen el potencial de provocar una nueva ola de infección", lo que hace que las vacunas contra el covid-19 y las dosis de refuerzo sean cruciales para detener la próxima ola.

"Nuestras conclusiones de esto son, en primer lugar, que ómicron por sí solo no es una gran 'vacuna', ¿verdad?", dijo Alex Sigal, virólogo del Instituto de Investigación de Salud de África que dirigió el estudio. "El hecho de que estuvieras infectado no significa que tengas mucha protección contra lo que vendrá después".

El Dr. Eric Topol, cardiólogo, fundador y director del Scripps Research Translational Institute, elogió la investigación y señaló que este laboratorio también fue el primero en caracterizar la primera variante de ómicron: "Han sido de primer nivel todo el camino a través de la pandemia".

Dijo que, en general, el hallazgo no era una buena noticia. Incluso las personas que se recuperaron de una infección por covid-19 en diciembre o enero pueden volver a infectarse con estas nuevas subvariantes.

"Esa disminución del escape inmunitario o la evasión inmunitaria se pronunció en personas que no estaban vacunadas", dijo Topol, y señaló que solo 1 de cada 3 personas en Sudáfrica ha sido vacunada contra el covid-19.

Para los que están vacunados, “esas personas tampoco están tan mal, pero también tienen que enfrentarse a la BA.4 y la BA.5 con una respuesta de anticuerpos neutralizantes menos sólida”, dijo. "Las mutaciones en BA.4 y BA.5 se están convirtiendo en un desafío para nuestra respuesta inmunológica".

Solo se han informado unas pocas docenas de secuencias de estos virus en EE.UU. y Canadá. Los investigadores dicen que es demasiado pronto para saber si BA.4 o BA.5 despegarán en Estados Unidos.

No sería sorprendente que el virus despegara en Estados Unidos, dijo Andy Pekosz, virólogo y profesor de Microbiología Molecular e Inmunología en la Universidad Johns Hopkins.

"Hemos visto esto una y otra vez. Cuando una variante se vuelve dominante en otro país, finalmente termina aquí en EE.UU. y se propaga a nivel mundial", dijo Pekosz.

Mientras tanto, dijo Topol, tenemos que tratar con nuestro propio sublinaje: BA.2,12.1.

"Puedes simular los problemas de BA.4 y BA.5", dijo Topol. "Todavía no lo sabemos porque no hay un estudio como este del laboratorio Sigal".

Mutación compartida entre variantes

Los virus BA.4 y BA.5 y BA.2,12.1 tienen mutaciones en la ubicación 452 de sus genomas. Esta región codifica una parte del dominio de unión del receptor del virus, la parte del virus que se acopla a una puerta en el exterior de nuestras células. La variante delta y algunas otras han detectado mutaciones en esta ubicación. Los investigadores creen que los cambios allí ayudan a que el virus se adhiera más estrechamente a nuestras células y se le oculte a los defensores inmunitarios de primera línea llamados anticuerpos que intentan impedir que el virus invada nuestras células.

"Eso puede hacer que se transmita mejor quizás también entre nuestras células", dijo Sigal.

Las variantes BA.4 y BA.5 también tienen cambios en la ubicación 486, lo cual es un poco desconcertante porque los virus anteriores que cambiaron en esta ubicación no funcionaron bien. Se esfumaron.

"De repente, este tipo de variante lo logra. Así que no sabemos qué hace eso", dijo Sigal. "Sospecho que se trata de una gran mutación de escape", lo que significa que ayuda al virus a esconderse de nuestro sistema inmunitario".

Los científicos han comenzado a trabajar para tratar de comprender mejor la subvariante BA.2,12.1, que se ha detectado en 22 países, aunque la mayoría de las secuencias provienen de Estados Unidos.

Pekosz dijo que ha estado cultivando copias de BA.2,12.1 en su laboratorio y recientemente envió muestras del virus a otros grupos de investigación para su estudio. Dijo que los científicos acaban de comenzar a hablar sobre los experimentos que quieren hacer para tratar de responder dos preguntas clave: ¿Cuán rápido se copia a sí mismo y cuán bien escapa a nuestra inmunidad?

Antes del virus SARS-CoV-2, los científicos pensaban que los coronavirus no cambiaban mucho. Pekosz dijo que, mirando hacia atrás, no sabíamos que no lo sabíamos.

Mientras el virus siga encontrando huéspedes para infectar, seguirá evolucionando.

"Este virus ha demostrado que muta lentamente, pero cuando comenzó a tener buenas mutaciones, siguieron viniendo y viniendo y viniendo", dijo.