Si los países de la Unión Europea prescinden del petróleo de Rusia, ¿quién podría suministrarles?

¿Se acabarán las reservas de petróleo antes de lo previsto? 0:41

(CNN Español) -- Las relaciones comerciales entre los países de la Unión Europea (UE) y Rusia, especialmente en lo referido a la compra de gas y petróleo rusos, han estado en la mirada de todo el mundo desde el inicio de la invasión de Ucrania a finales de febrero.

La UE es una de las principales compradoras de combustible de Rusia, del que depende en gran medida. Por esta razón, y a diferencia de Estados Unidos, no dejó de comprarlo a pesar de condenar la invasión, implementar duras sanciones contra Moscú y prestar un decidido apoyo militar a Ucrania.

Pero ahora que la UE finalmente anunció que dejará de comprar petróleo a Rusia en un plazo de entre seis y ocho meses, una medida que golpeará fuertemente a la economía rusa –Europa seguirá, sin embargo, comprando gas–, la pregunta es cómo podrán los países del bloque reemplazar ese suministro para no sufrir ellos mismos las consecuencias.

Las compras de petróleo ruso de Europa

Según datos de 2020 de la Administración de Información de Energía (EIA, por sus siglas en inglés) de EE.UU., Rusia exportó el 48% de su producción total de petróleo a países europeos, particularmente a Alemania (11%), Países Bajos (11%) y Polonia (7%). Otros compradores importantes del petróleo ruso en la región son Finlandia (4%), Eslovaquia (2%), Italia (2%), Lituania (2%) y Hungría (2%).

¿Cuánto combustible importa la Unión Europea de Rusia?

Esto constituye, a su vez, el 27% del total de importaciones de petróleo de los países de la Unión Europea, un porcentaje importante que deberá reemplazar con otros productores.

publicidad

Rusia es el segundo mayor productor de petróleo del mundo, superado solo por Estados Unidos y ubicándose apenas por encima de Arabia Saudita: produce unos 9,7 millones de barriles al día, de los cuales exporta unos 5 millones, según la EIA.

Posibles reemplazos al suministro de Rusia

En comparación, Estados Unidos produce unos 10,2 millones de barriles al día, Arabia Saudita unos 9,3 millones, Canadá cerca de 4,3 millones e Iraq llega a 4,2 millones, por hablar de los cinco principales productores.

En el caso de Arabia Saudita, el país cuenta además con la segunda mayor reserva de petróleo –después de Venezuela– entre los países de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), que concentran casi el 80% del total mundial.

La medida anunciada por la Unión Europea forzará cambios en el mercado internacional del petróleo: no solo los europeos deberán buscar nuevos proveedores, Rusia también deberá encontrar nuevos compradores.

Pero pocos productores se han mostrado dispuesto o capaces de aumentar la producción para dar cuenta de los recortes globales a las compras de petróleo ruso, aunque Emiratos Árabes Unidos recientemente sugirió que podría intentarlo.

Además, tanto la OPEP como Rusia estaban desde antes de la guerra poniendo frenos a la producción con el objetivo de mantener los precios altos en un mercado presionado.

Mientras tanto el precio del barril de petróleo se mantiene alto en US$ 106 para el barril WTI (estándar en EE.UU.) y US$ 109 para el Brent (estándar en Europa). En diciembre de 2021, cuando comenzó la escalada de tensiones entre Rusia y Ucrania que culminaría con la invasión, el WTI se encontraba en US$ 67 y comenzó entonces a subir apresuradamente.