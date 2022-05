Amber Heard retoma su testimonio contra Johnny Depp: "Nada de lo que hice logró que dejara de pegarme"

Resumen del juicio Depp contra Heard: día 14 4:22

(CNN) –– Amber Heard retomó su testimonio este jueves en el juicio por difamación que la enfrenta con su exesposo Johnny Depp y relató una serie de abusos físicos a manos del actor que, según ella, se intensificaron hasta que la pareja se maltrató mutuamente.

"Nada de lo que hice logró que dejara de pegarme. Nada. Traté durante más de un año, tal vez dos, de simplemente no responder físicamente, no responder verbalmente, solo mirarlo fijamente, traté de congelarme, traté de irme a un lugar diferente. Trataría luego agredirlo verbalmente, intentaría amenazarlo con que si me golpeaba de nuevo llamaría a la policía.

Este jueves fue el segundo día en que Heard subió al estrado para testificar en el juicio por difamación, que se desprende de la demanda por US$ 50 millones que Depp presentó en su contra debido a un artículo de opinión que ella escribió en 2018 para el diario The Washington Post, y en el que se describió a sí misma como una "figura pública que representa abuso doméstico". Aunque el nombre de Depp no aparece en la publicación, el actor afirma que esto le costó lucrativos papeles en su carrera.

Dra. Hughes dice que Heard tiene trastorno de estrés postraumático por Depp 3:24

Heard testificó que en 2014, mientras filmaba una película con James Franco, Johnny Depp le arrojó objetos y luego la pateó en la espalda durante una pelea acerca de las escenas románticas con Franco.

"Siento esta bota en mi espalda. Simplemente me pateó en la espalda. Caí al suelo y me agarré. Nadie dijo nada, nadie hizo nada", testificó Heard. "Me sentí tan avergonzada de que él pudiera patearla al suelo frente a la gente".

publicidad

Por su parte, Depp ha negado haber golpeado a Heard. En su testimonio, habló de sufrir abusos verbales y físicos de parte de ella, incluida la descripción detallada de un incidente que dejó su dedo parcialmente cortado.

Heard testificó que poco después del incidente, Depp se disculpó por su comportamiento y luego contrató a un equipo médico para que lo ayudara a alejarse de las drogas.

"Esto es típico de las disculpas que él me daba cuando se excedía físicamente", testificó Heard sobre un mensaje de texto de disculpa. "Me alentó porque pensé que significaba que él entendía que realmente podía lastimarme. A veces pensaba que no entendía cuánto podía lastimarme físicamente", añadió.

Amber Heard detalla la supuesta conducta agresiva de Johnny Depp 2:52

Heard testificó que Depp le pidió que lo acompañara a su isla privada mientras se desintoxicaba de las drogas. Un período que ella describió como "un infierno", pero dijo que en un momento del proceso decidió irse.

"Simplemente era más de lo que podía manejar. No sé cómo desintoxicar a alguien", testificó Heard.

Depp abordó previamente este el período de desintoxicación cuando subió al estrado al principio del juicio.

"Había una gran parte de mí que estaba muy incómoda con la señora Heard acompañándome para esa desintoxicación", testificó Depp.

Antes de que el tribunal tomara un descanso para almorzar, Heard testificó que la relación de la pareja comenzó a decaer.

"En este punto de nuestra relación, ambos nos decíamos cosas terribles. Nos gritábamos. Desafortunadamente, cuando Johnny comenzaba a golpearme, él simplemente ganaba".

Se espera que Heard continúe testificando este jueves, y probablemente no vuelva a subir al estrado hasta el 16 de mayo, mientras la corte entra en un receso.