La Madre Naturaleza prepara una ola de calor histórica para el fin de semana del Día de las Madres

(CNN) -- Una notable ola de calor con temperaturas típicas de agosto asolará a gran parte de Texas, las llanuras y el Medio Oeste desde este fin de semana hasta principios de la semana que viene.



Se prevé que entre el viernes y el martes se igualen o superen 120 récords de temperatura en al menos 13 estados, con índices de calor, que combinan la temperatura y la humedad para pronosticar la sensación de calor, cercanos a los 43,3 °C en algunos casos.

El centro y oeste de Texas presentarán algunas de las temperaturas más altas, incluyendo la ciudad de San Angelo. Texas está habituado a las temperaturas abrasadoras, pero el calor a principios de mayo normalmente significa temperaturas entre 25 y 32 °C, sin superar los 37,7 °C.

"Es bastante raro que haya una ola de calor tan extrema a principios de mayo. Por lo general, este es el tipo de calor que registramos en julio o agosto", dijo Stephen Harrison, un meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional en San Angelo.

Se prevé que las temperaturas máximas en San Angelo se disparen entre los 39,4 °C y los 40,5 °C, casi 11 grados por encima de las medias estacionales y rivalizando con los récords que se mantienen desde la década de 1920.

Si se añade la humedad, se sentirá más cerca de los 43,3 °C por la tarde. La mayor parte del estado se calentará con temperaturas entre 32,2 °C y 37,7 °C y se sentirá aún más caliente este fin de semana.

El meteorólogo del NWS, Matthew Brady, advierte que, dados los índices de calor extremo, limitar la exposición al aire libre es primordial este fin de semana del Día de la Madre.

"El agotamiento por calor y la insolación son posibles durante una ola de calor de este tipo, por lo que mantenerse hidratado, permanecer en la sombra y reducir la exposición al aire libre es una necesidad si planea estar al aire libre este fin de semana", dijo Brady, localizado en Austin, Texas.

"Cuando las olas de calor llegan tan temprano en el año, la gente no suele estar aclimatada, por lo que siempre hay riesgo de enfermedades relacionadas con el calor, especialmente durante un evento tan prolongado", dijo Harrison a CNN.

Históricamente, las olas de calor son la catástrofe meteorológica más mortífera en EE.UU., con casi 150 víctimas mortales al año, más que los huracanes y los tornados juntos.

El carácter generalizado del calor en Texas ya ha llevado a las autoridades a prepararse para una mayor demanda en la red eléctrica.

El Consejo de Fiabilidad Eléctrica de Texas (ERCOT, por sus siglas en inglés) anunció el miércoles que pidió a las centrales eléctricas que pospongan las interrupciones en el servicio y que levanten las interrupciones en curso "para poder servir a los texanos este fin de semana".

Según el comunicado, ERCOT desplegará todas las herramientas disponibles para gestionar la red de forma fiable y prevé que habrá suficiente generación para satisfacer la demanda de electricidad.

El consejo ha sido objeto de escrutinio después de que las temperaturas frías récord de febrero de 2021 hicieran que el estado registrara la mayor demanda de electricidad y que más de 200 personas perdieran la vida durante la crisis eléctrica, siendo la hipotermia la causa de muerte más común.

Texas no es el único estado que se va a sofocar en los próximos días. En algunas zonas del suroeste, las llanuras, el sur y el Medio Oeste también se esperan temperaturas dignas del verano.

El sábado y el domingo se esperan más de 50 récords de temperatura desde el oeste, en Albuquerque, Nuevo México, hasta el este, en Nueva Orleans.

Para el lunes y el martes, el calor récord se expandirá más hacia el norte y el este, afectando a Saint Louis, Memphis, Nashville e Indianápolis. A principios de la próxima semana podrían alcanzarse o batirse otros 70 récords máximos, ya que las temperaturas oscilarán entreentre 25 °C y 32 °C.

Record high temperatures are possible next week as we warm into the upper 80s and low 90s across the region. Here's a look at the high temperature forecast compared to the record highs. #ilwx #mowx #stlwx pic.twitter.com/ndhZ3HENUv

— NWS St. Louis (@NWSStLouis) May 5, 2022