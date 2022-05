¿Qué ha pasado hasta ahora en el juicio entre Johnny Depp y Amber Heard?

Amber Heard describe el consumo problemático de Johnny Depp 2:28

(CNN Español) -- Las acusaciones cruzadas de violencia entre Johnny Depp y Amber Heard estuvieron en el centro del juicio por difamación que cumple su cuarta semana, en el que desfiló una larga lista de testigos convocados por los actores. Aquí, un resumen de lo que sucedió hasta ahora y lo que se espera para las próximas semanas.

Depp, que conoció a Heard en 2009 y estuvo casado con ella entre 2015 y 2016, presentó una demanda por difamación por US$ 50 millones por un artículo de opinión que escribió la actriz en 2018, en el que se describió como una "figura pública que representa el abuso doméstico".

Aunque Depp no fue nombrado en el artículo, el actor afirma que le costó lucrativos papeles.

El juicio, que se está llevando adelante en Fairfax, Virginia, ha estado marcado por acusaciones mutuas entre los protagonistas de "Piratas del Caribe" y "Aquaman", con referencia al consumo abusivo de alcohol y drogas por parte del actor, y donde ambos niegan haber ejercido violencia física, si bien han reconocido las discusiones y el deterioro de su relación.

Las acusaciones cruzadas entre Depp y Heard

Depp fue el primero de la expareja en subir al estrado, donde testificó durante cuatro días.

publicidad

Una de sus declaraciones más relevantes fue luego de que se reprodujera la grabación de una conversación de ambos en 2016. Allí Heard expresaba preocupación por recuperar su reputación, tras los informes de prensa sobre abusos en su relación, y en un momento se escuchaba que le decía a Depp: "Dile al mundo, Johnny, diles: 'Yo, Johnny Depp, un hombre, también soy una víctima de violencia doméstica'". Cuando la grabación terminó, la abogada de Depp le preguntó cuál fue su respuesta y él respondió: "Digo que sí, lo soy".

Al ser consultado sobre las consecuencias de su abuso del alcohol, Depp afirmó que la "única persona" de la que había abusado en su vida era él mismo. "Señor, si alguien tuvo un problema con mi forma de beber, en algún momento de mi vida, fui yo", dijo.

"Nunca llegué al punto de golpear a la señora Heard de ninguna manera ni he golpeado a ninguna mujer en mi vida", afirmó Depp, quien también abordó el impacto que tuvieron en su carrera las acusaciones de abuso: "Un día eres Cenicienta, por así decirlo, y luego en 0,6 segundos eres Quasimodo".

Johnny Depp: Soy víctima de abuso doméstico 4:19

Heard, por su parte, subió al estrado esta semana y brindó testimonio durante dos días.

"Me cuesta encontrar las palabras para describir lo doloroso que es esto. Es horrible para mí sentarme aquí durante semanas y revivir todo", dijo al iniciar sus declaraciones en el día 14 del juicio, en el que relató varias ocasiones en las que supuestamente el actor la golpeó y hasta abusó sexualmente de ella.

Uno de los incidentes, según la actriz, fue cuando le preguntó sobre un tatuaje que él tenía en el brazo y él le contestó que decía "Wino". "Me reí porque pensé que estaba bromeando. Y me abofeteó", afirmó. Luego del supuesto golpe del que habla Heard, ella dijo que Depp se arrodilló, lloró y se disculpó diciendo: "Pensé que había apartado al monstruo".

"Sabía que estaba mal y sabía que tenía que dejarlo. Y eso es lo que me rompió el corazón. Porque no quería dejarlo", dijo Heard, quien también afirmó durante el primer día: "Él era el amor de mi vida. Pero también él también era esta otra cosa. Y la otra cosa era algo horrible".

En su segundo día de testimonio, Heard testificó sobre otros supuestos actos de violencia física, y afirmó: "Nada de lo que hice logró que dejara de pegarme. Nada. Traté durante más de un año, tal vez dos, de simplemente no responder físicamente, no responder verbalmente, solo mirarlo fijamente, traté de congelarme, traté de irme a un lugar diferente. Luego traté de agredirlo verbalmente, intenté amenazarlo con que si me golpeaba de nuevo llamaría a la policía".

Resumen del juicio Depp contra Heard: día 14 4:22

Las acusaciones sobre el dedo cortado y la escritura con sangre

Depp testificó que, en 2015, su dedo fue cortado por vidrios rotos después de que Heard supuestamente le lanzara una botella de vodka. Buscó atención médica, pero dijo a otras personas que se había lesionado al golpearse con una puerta para no "meterla en problemas", según su testimonio.

La actriz, por su parte, alegó que Depp la agredió sexualmente con una botella de vidrio, diciendo que no sabía si la botella que usó estaba rota o no. Heard testificó que Depp le dijo que la "mataría" durante el transcurso del ataque y que luego sintió dolor en el área, sangró y que también tenía cortes en la planta de los pies, entre otras lesiones.

Heard testificó que en algún momento poco después de la pelea, ella cree que Depp usó su dedo ensangrentado para escribir y dibujar por toda la mansión en la que se alojaban. "Estaba claro que estaba loco. Escribió con sangre en una almohada", afirmó.

El impacto "catastrófico" en la carrera de Depp

En el centro del juicio, además, estuvieron los impactos en la carrera de Depp. Jack Whigham, manager para acuerdos cinematográficos del actor, testificó que Depp comenzó a perder trabajo después del artículo de opinión de Heard.

Whigham testificó que Depp había cerrado un trato por US$ 22,5 millones por "Piratas del Caribe 6" de Disney, pero que después de que se publicó el artículo, Depp hizo "cero" películas de estudio.

"Con respecto a Johnny, (el artículo de opinión) fue catastrófico porque provenía de un relato en primera persona, no era de un periodista o de alguien que observaba, era de alguien que decía: 'Esto me pasó a mí'", dijo Whigham.

Batalla de expertos

El juicio también implicó una "batalla de los expertos" que convocaron ambas partes, tal como explicó a CNN la abogada criminalista Sara Azari, "lo cual es típico en un caso de violencia doméstica".

Por un lado, la Dra. Curry, contratado por el equipo de Depp para evaluar psicológicamente a Heard, afirmó que la actriz no padecía un trastorno de estrés postraumático sino un desorden de personalidad. Luego, la Dra. Hughes, convocada por la defensa de Heard, afirmó que sí sufre PTSD relacionado con el abuso que denuncia.

"Esto en última instancia se convierte en un tema de credibilidad, el jurado tiene que mirar a estos dos expertos y decidir quién tiene la mejor ciencia, quién tiene más sentido, quién es creíble en la totalidad de la evidencia que han escuchado", explicó Azari.

La lista de testigos incluyó, además de profesionales de la salud, a personas que manejaban las propiedades de Depp, por ejemplo su isla privada en Las Bahamas, a varios agentes de la Policía de Los Ángeles que respondieron a llamados, guardias de seguridad personal del actor y al consejero general de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, Terence Dougherty, entre otros.

Dra. Hughes dice que Heard tiene trastorno de estrés postraumático por Depp 3:24

¿Cómo sigue el juicio?

Este jueves, la jueza Penny Azcarate instruyó al jurado que retorne el 16 de mayo. Se espera que los argumentos de cierre tengan lugar el 27 de mayo y luego comiencen las deliberaciones.

El jurado está conformado por siete personas en total, cuatro hombres y tres mujeres, y hay cuatro suplentes.

En este punto, Heard todavía está en la fase de prestar testimonio.

Esta semana, además, la jueza rechazó una solicitud hecha por los abogados de la actriz para que se anulara el caso.