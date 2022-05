Para salvarse, Netflix podría tener que jugar bien con una industria que luchó durante años

¿Cómo piensa recuperarse Netflix tras perder suscriptores? 1:03

(CNN Business) -- Netflix todavía se recupera de la caída de sus acciones el mes pasado después de perder suscriptores por primera vez en más de una década.

Para cambiar la narrativa a su favor, los analistas han sugerido agregar anuncios y tomar medidas drásticas contra el uso compartido de contraseñas. Pero una forma en que Netflix puede ayudarse a sí misma es aliándose con una industria con la que alguna vez estuvo en desacuerdo: las salas de cine.

Aunque Netflix ha lanzado muchas películas en los cines, e incluso ha comprado algunos cines para arrancar, la mayoría de sus estrenos en las salas se han limitado a propósito. Con la plataforma de streaming lamiéndose las heridas y las salas de cine recuperándose lentamente de la pandemia, ahora podría ser el momento de que ambas partes finalmente se unan.

Netflix necesita franquicias, los cines necesitan películas

Al estrenar más películas en los cines, Netflix podría generar nuevos ingresos de las ventas de taquilla, expandir su marca a más suscriptores potenciales y ayudar a que sus películas sean más memorables, algo que la compañía ha luchado por hacer.

A pesar de ser el líder del streaming con 221 millones de suscriptores globales, ganar múltiples premios Oscar y trabajar con algunos de los nombres más importantes de Hollywood, Netflix no ha visto muchas de sus películas convertirse en marcas queridas en la forma en que lo han hecho algunas de sus series, como "Stranger Things", cuya nueva temporada se estrena a finales de este mes.

publicidad

"Red Notice", por ejemplo. La película protagonizada por Dwayne "The Rock" Johnson y Gal Gadot fue la película más vista de Netflix, según la compañía, pero podría decirse que no logró hacer ningún tipo de desviación en la cultura pop.

“Básicamente, sigue siendo imposible construir una gran franquicia cinematográfica sin estrenos en cines”, dijo a CNN Business Andrew Hare, vicepresidente senior de investigación de Magid.

Hare agregó que a medida que la compañía expande sus ofertas, "es probable que una serie de títulos requieran cine".

“No solo por la temporada de premios, sino por el alboroto que se requiere para ser un jugador importante en un momento híbrido en el que todavía hay un pie en lo físico y otro en lo digital”, señaló.

Llevarse bien con Netflix también sería una buena idea para los cines.

"Los cines necesitan contenido, ahora más que nunca", dijo Jeff Bock, analista senior de la firma de investigación de entretenimiento Exhibitor Relations. "Muchos lanzamientos de Netflix están asociados con grandes nombres, por lo que sin duda los ayudaría a pasar por los torniquetes".

Incluso la Asociación Nacional de Propietarios de Teatros (NATO, por sus siglas en inglés) está abierta a la idea.

“Nuestras puertas están abiertas para dar un juego más amplio a las películas de Netflix”, dijo el mes pasado John Fithian, director ejecutivo de la NATO. "Nos encantaría reproducir más de sus películas".

¿Cuál es la demora?

Uno de los mayores obstáculos para Netflix y los cines es que ambas partes se han peleado por cuánto tiempo debe proyectarse una película en los cines.

El negocio de Netflix se basa en las suscripciones, por lo que no quiere que los suscriptores esperen películas, mientras que los propietarios de cines cuyo negocio se basa en el tráfico peatonal quieren exclusividad el mayor tiempo posible.

Este debate llegó a un punto álgido en 2019 cuando las dos partes no pudieron ponerse de acuerdo sobre cuánto tiempo "The Irishman", la épica criminal de Martin Scorsese, debería jugar en los cines antes de dirigirse al streaming. Los cines querían una ventana exclusiva de 70 días y Netflix no superaría los 45 días, según el New York Times.

Pero la pandemia cambió todo al reducir la industria de las ventanas teatrales en toda su extensión. Incluso los estudios tradicionales como Warner Bros. y Universal Pictures ahora están lanzando películas cinematográficas en streaming después de unas pocas semanas o, a veces, simultáneamente.

Más allá de la ventana de los cines, hay otros problemas considerando que el negocio de los cines conlleva costos adicionales a los que Netflix no está acostumbrado.

"Definitivamente no es tan fácil como tomar el control de una página de inicio", dijo Hare. "Se está moviendo del mundo digital al físico. Se necesita dinero para el marketing y la promoción... Es una serie de decisiones tácticas y estratégicas enormes que deben tomarse".

Y poner más películas en los cines podría dañar el modelo mismo de Netflix. Si puedes ir a ver la película de Netflix que estás ansioso por ver en los cines, ¿eso te da menos incentivos para suscribirte?

En última instancia, existen ventajas y desventajas para Netflix cuando se trata de trabajar más con los cines. Sin embargo, la compañía necesita enderezar su nave y los cines están volviendo a la normalidad constantemente, por lo que ahora podría ser el momento para que la plataforma de streaming ponga más de sus películas en una marquesina.

“Creo que Netflix continúa en modo experimental”, dijo Hare. "No puede darse el lujo de no experimentar en este momento".