Una compra de Goodwill de US$ 34,99 resultó ser un antiguo busto romano que tiene casi 2.000 años

(CNN) — Una compra de S$ 34,99 le dio a una mujer de Texas una obra de arte inesperada, al descubrir tiempo después que se trataba de un busto de la época de los antiguos romanos.

En agosto de 2018, Laura Young estaba comprando en un Goodwill del área de Austin cuando se topó con un busto de mármol de 52 libras.

"Estaba buscando algo que pareciera interesante", dijo Young, y cuando lo vio, supo que tenía que tenerlo.

"Era una ganga a US$ 35, no había razón para no comprarlo", dijo Young. Ella le contó a CNN que ha estado revendiendo sus hallazgos antiguos desde 2011.

Después de la transacción, supo que tenía que investigar un poco para ver si la pieza tenía alguna historia. Y la tenía.

Poco sabía ella que la compra tendría vínculos romanos y terminaría en el Museo de Arte de San Antonio (SAMA), cuatro años después.

Se puso en contacto con casas de subastas y expertos para obtener toda la información que pudiera sobre la estructura de mármol.

Eventualmente, Sotheby's confirmó que el busto estaba hecho en la época de los antiguos romanos, y estimaron que tenía unos 2000 años.

Un especialista pudo rastrear el busto en una base de datos digital y encontró fotos de la década de 1930 de la cabeza en Aschaffenburg, Baviera, Alemania.

Lynley McAlpine, becaria curatorial postdoctoral en SAMA, le dijo a CNN que se cree que es el busto de Sextus Pompey, un líder militar romano. Su padre, Pompeyo el Grande, fue una vez aliado de Julio César.

El busto se encontraba en una réplica de una casa de Pompeya, también conocida como Pompejanum, que fue encargada por el rey Luis I de Baviera.

Allí estuvo en exhibición hasta la Segunda Guerra Mundial, que fue la última vez que se lo vio hasta que Young lo compró en 2018.

El busto, junto con otros artefactos de la casa, habían sido trasladados a un almacén antes de que el Pompejanum fuera bombardeado y destruido durante la guerra. En algún momento, la pieza fue robada del almacén.

"Parece que en algún momento entre que se almacenó hasta alrededor de 1950, alguien lo encontró y se lo llevó", dijo McAlpine. "Dado que terminó en EE.UU., parece probable que algún estadounidense que estaba allí lo tuviera en sus manos".

Young dice que todavía se pregunta cómo terminó la pieza en Goodwill en Austin, Texas.

Dijo que trató de encontrar a la persona que donó la estatua a través de Craigslist, pero no tuvo suerte.

"Realmente me encantaría que quien lo haya donado se presente", dijo Young. "Lo más probable es que no sea la persona original que se lo llevó, pero aun así me gustaría saber la historia".

Actualmente, la pieza se presta por contrato a SAMA durante un año, pero McAlpine explica que técnicamente aún es propiedad de Alemania, ya que fue saqueada del almacenamiento.

Young se enorgullece de ver su hallazgo único en exhibición para que otros conozcan su historia, pero después de mayo de 2023, el busto será enviado de regreso a Alemania, donde volverá a exhibirse, una vez más, en el Pompejanum.