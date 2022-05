ANÁLISIS | Lo que Corea del Norte aprendió de Ucrania: ahora es el momento perfecto para un impulso nuclear

EE.UU. cree que Pyongyang retomaría ensayos nucleares 0:42

(CNN) -- Si Corea del Norte estaba buscando otra excusa para seguir adelante con su programa de armas nucleares, acaba de encontrar una en la invasión de Ucrania por parte de Rusia.

El hecho de que uno de los pocos países que ha renunciado voluntariamente a un arsenal nuclear ahora esté bajo ataque del mismo país al que entregó sus ojivas no pasará desapercibido para Pyongyang.

De hecho, dicen los analistas, las acciones de Moscú le han dado a la aislada nación asiática una "tormenta perfecta" de condiciones bajo las cuales impulsar su programa.

Corea del Norte no solo usará la difícil situación de Ucrania para reforzar su narrativa de que necesita armas nucleares para garantizar su supervivencia, sino que el líder Kim Jong Un puede descubrir que, con todos los ojos puestos en la guerra en Europa, puede salirse con la suya más que nunca.

Dividida por Ucrania, la comunidad internacional probablemente tendrá poco apetito por las sanciones contra el reino ermitaño; de hecho, incluso la condena unificada de una prueba reciente de misiles balísticos intercontinentales de Corea del Norte sigue siendo difícil de alcanzar. Además, el boicot al petróleo y el gas rusos podría incluso abrir la puerta a acuerdos energéticos a precios reducidos entre Pyongyang y Moscú, aliados ideológicos cuya amistad se remonta a la Guerra de Corea de la década de 1950.

En el peor de los casos, los expertos incluso se preguntan si este es el comienzo de una cadena de eventos alguna vez impensable que podría terminar con un regreso al conflicto intercoreano, tal vez incluso con el Norte invadiendo el Sur, aunque la mayoría lo ve como altamente improbable.

Como dice el profesor Andrei Lankov de la Universidad Kookmin, la lección que Corea del Norte ha aprendido de la guerra de Rusia en Ucrania es simple:

"Nunca, nunca entregues tus armas nucleares".

Una lección nuclear, de Ucrania a Saddam y Gaddafi

La invasión de Moscú a su vecino ha reforzado un mensaje que ha estado rondando la mente de Pyongyang durante décadas, dijo Lankov.

Cuando Ucrania era parte de la URSS, albergaba miles de ojivas nucleares. Las entregó voluntariamente a Rusia después del colapso de la Unión Soviética en 1991, como parte de un acuerdo de 1994 con Estados Unidos, el Reino Unido y Rusia que garantizaría la seguridad de Ucrania, un acuerdo conocido como el Memorándum de Budapest.

Ucrania ahora se encuentra bajo un ataque brutal del mismo país que firmó el acuerdo para proteger su soberanía, uno que ahora se refiere repetidamente a su arsenal nuclear para advertir a Occidente de que no intervenga.

¿Habría invadido Moscú si Ucrania hubiera conservado sus ojivas?

La mayoría de los expertos, y muy probablemente Pyongyang también, creen que no.

"Ahora (los norcoreanos) tienen otra confirmación (de esta lección) después de Iraq, después de Libia", dijo Lankov.

Pyongyang usa regularmente las experiencias de Saddam Hussein y Moammar Gaddafi, los exlíderes de Iraq y Libia, para justificar su programa nuclear, tanto ante su propio pueblo como ante el mundo. Ambos hombres fuertes perdieron el control del poder, y en última instancia, de sus propias vidas, después de que sus propias ambiciones nucleares se detuvieran.

La invasión rusa reforzará esa narrativa, pero al hacerlo también podría tener un "impacto muy negativo" en la mente del propio líder autoritario de Corea del Norte, según Lee Sang-hyun, presidente e investigador sénior del Instituto Sejong.

Dice que es probable que Kim responda de una sola manera: "obsesionándose aún más con sus armas nucleares y sus capacidades de misiles".

Carta blanca de Pyongyang

Incluso antes de la invasión, Corea del Norte había dado señales de aumentar sus ambiciones nucleares.

El sábado, realizó su decimocuarto lanzamiento de misiles del año, frente a solo cuatro pruebas en 2020 y ocho en 2021. Se cree que uno de los misiles probados este año fue un ICBM (misil balístico intercontinental), que se supone capaz de golpear el territorio continental de Estados Unidos. Esa fue la primera prueba de misiles balísticos intercontinentales desde 2017 y fue ampliamente vista como un presagio de las pruebas por venir.

Kim dejó en claro su intención de avanzar a toda velocidad con su programa nuclear en un desfile militar el 25 de abril.

Y las imágenes de satélite comerciales sugieren que Pyongyang está tratando de restaurar el acceso a su sitio de prueba subterráneo Punggye-ri, según funcionarios surcoreanos y grupos de reflexión.

Funcionarios estadounidenses le dicen a CNN que Corea del Norte podría estar lista para reanudar las pruebas nucleares a finales de este mes.

En este contexto, la invasión rusa, y las sanciones internacionales que siguieron, han creado una "tormenta perfecta" de condiciones para que Pyongyang opere, dicen los analistas.

"Hay algunas consecuencias interesantes, quizás no deseadas, para la respuesta occidental contra Rusia en particular, que es que una Rusia que ha sido completamente aislada de la economía global y sometida a una tremenda presión de sanciones, creo que tiene muy pocos incentivos para hacer cumplir las sanciones contra Corea del Norte", dijo Ankit Panda, investigador principal del Programa de Política Nuclear del Carnegie Endowment for International Peace.

Una clara división entre los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (Rusia y China por un lado, Reino Unido, Estados Unidos y Francia por el otro) significa que cualquier decisión unificada para castigar a Corea del Norte es imposible.

"Está bastante claro que China y Rusia bloquearán sanciones adicionales y, francamente, no está muy claro qué más se puede sancionar", dijo Lankov.

Incluso una séptima prueba nuclear puede no provocar la respuesta negativa habitual de Beijing, "China no va a estar lo suficientemente contenta con las pruebas nucleares, pero se las tragará", dijo Lankov.

Sacar provecho de un viejo amigo

En todo caso, Corea del Norte puede incluso beneficiarse financieramente a medida que otros países boicotean el petróleo y el gas rusos. El país con problemas de liquidez estaría más que feliz de tomar parte del relevo, potencialmente con un descuento, y tratar con una Rusia que ya no está restringida por las sanciones dirigidas por Estados Unidos contra el Norte.

"Creo que Rusia brindará más apoyo económico y energético a Corea del Norte", dijo Ramón Pacheco Pardo, presidente de KF-VUB Corea en el Instituto de Estudios Europeos de la Vrije Universiteit Brussel.

"Petróleo y gas, ciertamente, pero también podría incluir alimentos... fertilizantes, podría ser todo tipo de ayuda económica que Corea del Norte quiera".

Que Pyongyang se ponga del lado de Moscú en un nuevo orden mundial no es una sorpresa.

Las relaciones entre los dos países fueron forjadas por la Guerra de Corea de 1950-1953, y compartieron una ideología comunista durante décadas.

La antigua Unión Soviética fue un gran benefactor de Corea del Norte, apoyando financieramente al régimen de Kim. Si bien esa tarea ahora se ha transferido a China, el regreso de Rusia al gobierno de un hombre fuerte bajo el presidente Vladimir Putin ha dado un nuevo brillo a la relación.

"(Pyongyang) estaba un poco disgustado con la Rusia democrática y liberal o semidemocrática, semiliberal que solía existir, y básicamente saludaron a Vladimir Putin como un líder que estaba conduciendo al país en la dirección correcta", dijo Lankov.

El baile fugaz de Kim con EE.UU. (la celebración de tres reuniones con el expresidente Donald Trump que finalmente rindieron poco) solo le recordó que sus lealtades más naturales y lucrativas siguen siendo China y Rusia.

Pyongyang por su parte ha dejado claro a quién atribuye la culpa de la guerra en Ucrania. "La causa fundamental de la crisis de Ucrania radica totalmente en la política hegemónica de Estados Unidos y Occidente, que se entregan a la prepotencia y la arbitrariedad hacia otros países", dijo su Ministerio de Relaciones Exteriores.

¿Corea del Norte invadiría el Sur?

Desde la invasión de Rusia, la retórica de Corea del Norte hacia Corea del Sur ha cambiado.

El mes pasado, la hermana de Kim, Kim Yo Jong, advirtió que si Corea del Sur se enfrentara militarmente al Norte, su ejército "enfrentaría un destino miserable poco menos que la destrucción total y la ruina".

El lenguaje amenazante de Pyongyang no es nada nuevo: un funcionario estadounidense describió una vez que el ser insultado públicamente por Corea del Norte era como una "insignia de honor".

Lo que es nuevo es que desde la invasión, expertos como Lankov han estado preguntándose si Corea del Norte consideraría una invasión del Sur nuevamente, más de siete décadas después de que su invasión en 1950 desencadenara la Guerra de Corea.

Esa pregunta ha sido descartada durante años. La mayoría de los expertos todavía ven los cambios como insignificantes, pero el hecho de que incluso se esté discutiendo es digno de mención.

"Los norcoreanos probablemente estén soñando de nuevo con algo que (ellos) solían tomar en serio, pero que en las últimas décadas casi olvidaron. Eso es la conquista del Sur", dijo Lankov.

Por ahora, la idea parece fantasiosa. Pero el futuro es otra cosa.

"Tal vez, solo tal vez, el presidente estadounidense del año 2045 o 2055 no arriesgue San Francisco para salvar a Seúl", dijo Lankov. "(Para entonces) los norcoreanos podrían usar misiles balísticos intercontinentales, tal vez submarinos con armas nucleares para (aterrorizar) a los estadounidenses, para chantajear a los estadounidenses para sacarlos del conflicto".