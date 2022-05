'Doctor Strange' recauda unos US$ 185 millones en su fin de semana de estreno en Norteamérica

Las 5 mejores películas de Marvel, según IMDb 1:07

(CNN Business) -- “Doctor Strange in the Multiverse of Madness ”, la última película del Universo Cinematográfico de Marvel , recaudó un estimado de US$ 185 millones a nivel nacional para su estreno este fin de semana, según Disney.

Esta cifra supera las expectativas, que situaban a la película entre US$ 170 millones y US$ 185 millones en Norteamérica. También convierte a "Multiverse of Madness", protagonizada por Benedict Cumberbatch en el papel del superhéroe hechicero, en la undécima mayor apertura de la historia de la taquilla nacional.

Por si fuera poco, el debut de la película duplicó con creces el fin de semana de estreno del "Doctor Strange" original, que obtuvo un fin de semana de US$ 85 millones en 2016. "Multiverse of Madness" se erige fácilmente como el estreno más grande de 2022 hasta el momento.

La película, en la que Doctor Strange lucha contra las fuerzas del mal en universos paralelos, ya ha recaudado US$ 450 millones en todo el mundo.

Una película de Marvel que va bien en la taquilla no es una sorpresa. La franquicia ha recaudado más de US$25 mil millones en ventas de boletos desde 2008 y tiene múltiples récords de taquilla. Sin embargo, esta noticia es excelente para una industria de los cines que todavía está tratando de alcanzar un nivel de normalidad después de que la pandemia diezmara el negocio.

Gracias a éxitos como "The Batman" en marzo y "Sonic The Hedgehog 2" en abril, la taquilla se recuperó este año, pero todavía tiene un largo camino por recorrer para alcanzar las alturas previas a la pandemia. Pero más estrenos como "Multiverse of Madness" este verano, históricamente la temporada más lucrativa de la industria, podrían ayudar a cambiar eso.

Afortunadamente para Hollywood, hay varias películas en agenda esta temporada que podrían ayudar a los cines a atraer audiencias.

Está "Top Gun: Maverick", la secuela de la querida película de acción de 1986 protagonizada por Tom Cruise. "Jurassic World: Dominion" es la entrada más reciente en la saga de los dinosaurios, y "Elvis", una película biográfica sobre El Rey protagonizada por Tom Hanks como el coronel Tom Parker, se estrenará en junio. Las películas familiares notables incluyen "Lightyear" de Pixar y "Minions: The Rise of Gru". La última película de terror de Jordan Peele, "Nope", se estrena en julio.

En cuanto a Marvel, la máquina de éxitos aún no ha terminado con el verano.

"Thor: Love and Thunder", la próxima película de la exitosa franquicia protagonizada por Chris Hemsworth como el electrizante Avenger, llega a los cines en julio.