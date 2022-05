El debate sobre el derecho al aborto es más complejo de lo que crees

La legalidad del aborto en América: ¿qué países lo prohíben? 1:03

(CNN Español) -- El derecho al aborto en EE.UU. es un tema muy debatido y, ante la posibilidad de que se derogue Roe vs. Wade, el caso que estableció el derecho federal al aborto, la discusión retoma fuerza.

Pero si crees que tienes gran conocimiento del panorama sobre el aborto en Estados Unidos, puede que algunas de estas estadísticas te sorprendan:

Los abortos no están en aumento

En los 49 años que han pasado desde que se legalizó el aborto en todo el país, nunca ha habido tasas de aborto tan bajas en EE.UU. Sin embargo, esas disminuciones podrían tener poco que ver con las leyes que restringen el derecho al aborto aprobadas en todo el país en los últimos años, dicen los investigadores.

"La tasa de abortos en EE.UU. se redujo a 13,5 abortos por cada 1.000 mujeres de 15 a 44 años en 2017, la tasa más baja registrada desde que se legalizó el aborto en 1973", dijo el Instituto Guttmacher, una organización que apoya el derecho al aborto.

El número de abortos se redujo en 196.000, de 1.058.000 abortos en 2011 a 862.000 en 2017, una disminución del 19%.

El grupo de investigación realiza un censo de proveedores de servicios relacionados con el aborto cada tres años y dedica aproximadamente dos años a analizar y agregar los datos.

Por su parte, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC), que comenzaron a documentar en 1969 el número y las características de quienes se someten legalmente a abortos inducidos, reportaron los siguientes datos:

Las personas que abortan no son quienes algunos creen que son

Con mucha frecuencia, la objeción al derecho al aborto se presenta como una objeción religiosa. Según los datos más recientes del Instituto Guttmacher, el 62% las personas que abortaron en Estados Unidos mencionó una afiliación religiosa.

Tampoco hay una división racial visible

Ninguna raza constituye la mayoría de los pacientes de aborto reportados, según las cifras más recientes de un estudio realizado por los CDC.

Según los datos sobre raza y etnia, los porcentajes más altos de abortos en 2019 fueron registrados en mujeres blancas no hispanas (33,4%) y mujeres negras no hispanas (38,4 %). Las hispanas representaron el 21% de todos los abortos en 2020, mientras que las mujeres no hispanas de otras razas representaron el 7,2%.

La mayoría de quienes abortaron ya tenían hijos

Los CDC reportan que las personas que abortaron (59,7%) en 2019 ya habían tenido al menos un hijo, mientras que el 40,2% no tenía hijos.

Para la mayoría, fue su primer aborto

Según los CDC, la mayoría (58,2%) de quienes se sometieron a un aborto en 2019 no reportaron uno previo, mientras que el 23,8% dijo haberse realizado un aborto anteriormente, el 10,5% ya había tenido dos abortos y el 7,5% había tenido tres o más abortos anteriormente.

Los abortos “en etapa avanzada” son raros

En el debate sobre el derecho al aborto, los abortos “en etapa avanzada” son a menudo los tipos de procedimientos más cuestionados. Sin embargo, también representan un número minúsculo de procedimientos de aborto.

Algunos consideran que el aborto “en etapa avanzada” es cualquier cosa desde el punto de viabilidad fetal (cuando el feto es capaz de sobrevivir fuera del útero), pero la definición y los parámetros de "viabilidad" son en sí mismos una zona gris. Sin embargo la Dra. Jennifer Conti, miembro del grupo de defensa Médicos para la Salud Reproductiva y presentadora "The V Word" explicó que el aborto más tarde en el embarazo se refiere al aborto que ocurre a las 21 semanas o después, así que es en el segundo o tercer trimestre.

Según los CDC, los abortos después de las 21 semanas de gestación representan el 1% de todos los que se practican en Estados Unidos realizados en 2019. Esto significa que los abortos que ocurren más allá de las 24 semanas constituyen menos del 1% de todos los procedimientos reportados.

Medicamentos para abortar al alza

El número de personas que recurren al aborto en general ha disminuido, según los CDC. Pero el porcentaje que consume fármacos para ello se incrementó entre quienes optan por un aborto.

Un estudio publicado en febrero por el Instituto Guttmacher muestra que 20 años después de la aprobación del aborto con medicamentos, este método representó más de la mitad de todos los abortos en Estados Unidos.

En 2020, alrededor de 54% de las personas eligieron este método, en comparación con el 24% que optó por los medicamentos en 2011.

Es poco probable que el debate termine pronto

En 2021 se les preguntó a los votantes estadounidenses registrados que eligieran entre "defensores del derecho al aborto" u "opositores al derecho al aborto", el 49% de los encuestados dijo que se identificaba como partidarios "del derecho de las mujeres a un aborto legal", mientras que el 47% se identificó como "opositor al derecho al aborto", según una encuesta de Gallup.

Sin embargo, una clara mayoría de los encuestados (48%) cree que el aborto debería ser legal solo bajo ciertas circunstancias, frente al 19% que cree que el aborto debería ser completamente legal.

AJ Willingham, Jessica Ravitz y Jen Christensen de CNN colaboraron con este reporte