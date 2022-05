Estrenos musicales de la semana: Bad Bunny rompe récords de 'streaming' con "Un verano sin ti"; Christina Aguilera da a conocer el video de "La reina"

(CNN Español) – Los estrenos musicales de la semana que terminó este 8 de mayo los lidera el cantante puertorriqueño Bad Bunny, quien sorprendió a sus seguidores con "Un verano sin ti".

También figuran el video de "La reina", el sencillo que Christina Aguilera presentó en su primer EP en español en 20 años. Además Jesse y Joy lanzaron el álbum "Clichés" y Francisca Valenzuela hizo lo propio con "Vida tan bonita".

En Zona Pop CNN recopilamos algunos de los estrenos más notables. Mira la lista, junto a sus videos musicales, de los estrenos de la primera semana de mayo de 2022.

No hemos llegado a verano boreal y ya Bad Bunny tiene el estreno musical que vas a reproducir durante toda esa estación. El puertorriqueño dio a conocer la semana pasada "Un verano sin ti", una producción con 23 canciones que incluye el éxito "Callaita", lanzado en 2019 y que ya supera los 980 millones de reproducciones en Spotify.

El disco cuenta con una diversidad de ritmos, como merengue en "Después de la playa" o el pop-electrónico en "Otro atardecer", en el que colabora con The Marías. Sonoramente, la producción supone una evolución musical para el artista.

Y la aceptación de su público así lo demuestra. Spotify anunció que el Conejo Malo es el artista más escuchado de todos los tiempos a nivel mundial en un día con 183 millones de reproducciones. Le arrebató el récord al cantante canadiense Drake, quien lo ostentaba con 176,8 millones de reproducciones.

Además, “Un verano sin ti” es el disco más escuchado en 2022 en Spotify. Según ChartData, Bad Bunny se convirtió en el primer artista latino en debutar en la primera posición del Billboard 200 en la historia de esa publicación, con un disco completamente en español.

