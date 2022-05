Creen que el preso desaparecido con una carcelera en Alabama fue visto en Indiana, revelan las autoridades

Ofrecen recompensas por ayudar a capturar a preso y carcelera que escaparon 0:49

(CNN) -- El Servicio de Alguaciles de EE.UU. publicó imágenes del hombre que creen es el preso Casey White, acusado de asesinato y quien escapó con la carcelera Vicky White hace más de una semana, cuando fue captado por una cámara de vigilancia en un lavadero de autos en Evansville, Indiana.

Esta es la primera vez desde que la pareja desapareció el pasado 29 de abril de una prisión en Alabama, que, supuestamente, se ve a Casey White.

Vicky White no aparecía en las fotos.

A los investigadores se les notificó en la noche de este domingo que se había descubierto un Ford F-150 2006 en un lavadero de autos en Evansville, a unos 120 kilómetros al norte del condado de Williamson, Tennessee, donde se encontró abandonado el Ford Edge 2007 que la pareja utilizó.

El propietario proporcionó las imágenes de una cámara de seguridad, dijo el Servicio de Alguaciles de EE.UU. en un comunicado.

La agencia ahora está en Indiana "siguiendo una pista después de que un vehículo que se cree que fue utilizado por los dos fugitivos de Alabama se encontró abandonado en el área", dijo la agencia.

Nuevos cargos contra Vicky White

En la tarde de este lunes, las autoridades presentaron nuevos cargos contra Vicky White, funcionaria de prisiones de Alabama, en relación con la fuga de Casey White, anunció el Departamento del Sheriff del Condado de Lauderdale.

Los nuevos cargos se derivan de que ella habría utilizado un alias para comprar el vehículo que se utilizó para la fuga, un Ford Edge 2007, dijeron las autoridades. La orden judicial muestra que a Vicky White se le señala cargos de falsificación y de robo de identidad.

Vicky White, que era subdirectora de correcciones del condado de Lauderdale, sacó a Casey White de la cárcel del condado el 29 de abril, diciendo que lo iba a llevar a una evaluación de salud mental, que las autoridades se enteraron después nunca se había programado. Luego dijo que iba a buscar atención médica después de dejar al recluso porque no se sentía bien.

El hecho de que Vicky White utilice un alias puede complicar la búsqueda de los dos, advirtió el sheriff del condado de Lauderdale, Rick Singleton.

“Si ella estuviera usando su propia identidad, sería bastante fácil para nosotros encontrarla”, comentó a CNN. "Sabemos que usó una identificación falsa para comprar un automóvil aquí localmente".

“Tenía dos identificaciones falsas que conocemos. Y no me sorprendería si tuviera otras nuevas o adicionales ahora”, dijo el sheriff.

Videos de vigilancia revelan nuevos detalles de cómo se planeó la fuga

Videos de vigilancia en los que aparece Vicky White, antes de huir con Casey White muestran el nivel de preparación que tuvo la fuga, señaló el sheriff.

Los investigadores encontraron imágenes de Vicky White en las que está comprando ropa de hombre en una gran tienda y en una "tienda para adultos", dijo Singleton. Y añadió que "obviamente tenía una muda de ropa" para el preso, Casey White, quien enfrenta cargos de asesinato.

"Esto nos dice que estaba muy bien planeado y calculado", dijo Singleton a Bianna Golodryga, de CNN, este lunes. "Obviamente, ella planeó muy bien este escape, a la perfección", insistió el funcionario.

Horas antes, los investigadores difundieron un video en el que se veía a Vicky White en un Quality Inn de Florence, donde se alojó la noche anterior a la fuga, hace más de una semana.

Qué dirección tomaron Vicky White y Casey White

La patrulla que la carcelera y el recluso se llevaron de la prisión se encontró abandonada en el aparcamiento de un centro comercial. En su interior, se hallaron las llaves de la cárcel, el radio y las esposas de Vicky White. Las autoridades creen que la pareja salió del estacionamiento en un vehículo diferente: la camioneta Ford 2007 tipo SUV que Vicky White ubicó en el aparcamiento la noche anterior.

El vehículo se localizó el 6 de mayo en Tennessee. La camioneta había sido abandonada en un bosque sin ninguna información de identificación el mismo día en que la pareja escapó, lo que indica que condujeron unas dos horas hacia el norte desde la cárcel de Florence, Alabama, hasta el condado de Williamson, Tennessee.

"Ahora sabemos dónde está el coche, sabemos qué dirección tomaron", dijo el sheriff. "Estamos tratando de sondear la zona en busca de cualquier testigo, también tratando de investigar, ver si se reportó algún vehículo robado en esa zona durante ese tiempo".

Las autoridades creen que el vehículo puede haber tenido problemas mecánicos que dieron lugar a que hicieran una parada brusca en la zona.

Vicky White, de 56 años, y Casey White, de 38, que no son parientes, se conocían desde al menos 2020 y habían desarrollado una relación romántica, según declaró el sheriff a CNN previamente.

Antes de su desaparición, Vicky White había anunciado sus planes de jubilarse y había vendido su casa por un precio muy inferior al valor de mercado.

Ahora tiene una orden de arresto activa por presuntamente permitir o facilitar la fuga de manera intencional. Ya no es empleada de la oficina del sheriff, dijo la oficina, y añadió que aunque el viernes fue su último día de trabajo, sus papeles de jubilación nunca quedaron finalizados.

Los investigadores creen que Vicky White tenía una gran cantidad de dinero cuando la pareja desapareció, dijo Singleton el viernes, añadiendo que las autoridades están trabajando para averiguar más detalles.

Las autoridades comparten fotos y aumentan las recompensas

La pareja debería ser considerada como peligrosa y puede estar armada con armas que incluyen un rifle AR-15, pistolas y una escopeta, dijo el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos.

La agencia dijo que Casey White amenazó a su exnovia y a su hermana en 2015, afirmando que si alguna vez salía "las mataría y quería que la policía lo matara". Las autoridades han advertido a los "objetivos potenciales" del recluso y han tomado medidas para protegerlos, dijo el Servicio de Alguaciles.

A los investigadores también les preocupa que Casey White no esté tomando la medicación para "controlar el temperamento y ese tipo de cosas", dijo Singleton el lunes.

"Tiene algunos problemas para los que está medicado, y cuando no toma la medicación, me han dicho que puede ser extremadamente violento", dijo Singleton.

El servicio también difundió varias fotos de Casey White y sus tatuajes, así como imágenes renderizadas de cómo se vería Vicky White, que era rubia cuando desapareció, con el pelo más oscuro y corto.

La agencia ofrece hasta US$ 10.000 por información que conduzca a la captura del recluso y hasta US$ 5.000 por la de la agente. El viernes, la gobernadora de Alabama, Kay Ivey, anunció recompensas adicionales de US$ 5.000 cada una por información que conduzca a la captura de los fugitivos.