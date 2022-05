Los 10 mejores hoteles del mundo y de Estados Unidos en 2022, según Tripadvisor

2 hoteles mexicanos califican entre los mejores del mundo 1:16

(CNN) -- Empiezas por la ubicación: una ladera verde y exuberante de plantas selváticas que da a las aguas azules del océano Pacífico.

Luego añades los servicios: más de 50 elegantes y modernos bungalows y villas repartidos en 33 verdes hectáreas. Acceso a una playa privada de arena con servicio de bebidas. Pájaros de colores y otros animales salvajes en las instalaciones. Hamacas, bañeras, piscinas y masajes.

Todo ello se combina para hacer de Tulemar Bungalows & Villas, en Costa Rica, el mejor hotel del mundo en 2022, según los premios anuales Travelers' Choice de Tripadvisor.

La clasificación de hoteles del sitio de viajes llega con los mejores destinos y las mejores playas a principios de este año.

"Sabemos que no hay un enfoque único para la planificación de viajes. Algunos viajeros buscan estancias únicas, desde hoteles en cuevas hasta bungalows sobre el agua, mientras que otros buscan un pintoresco B&B", dijo Kanika Soni, directora comercial de Tripadvisor, en un comunicado de prensa enviado a CNN Travel.

"No importa qué tipo de viaje esté buscando, los premios Travelers' Choice de este año -con ganadores que abarcan seis continentes y 90 países- muestran las mejores recomendaciones de otros viajeros".

Tulemar no es ajeno a los grandes elogios. Fue el número 9 en la lista de 2021.

El año pasado el número 1 fue el Hotel Colline de France en Gramado, Brasil. No ha entrado en la lista de los 10 mejores en 2022.

Los 10 mejores hoteles del mundo en 2022

Los 10 mejores hoteles de este año están repartidos por todo el mundo, siendo Turquía el único país que ocupa dos puestos. Son:

1. Tulemar Bungalows & Villas: Manuel Antonio, Costa Rica

2. Hotel Colline de France: Gramado, Brasil

3. Ikos Aria: Kefalos, isla de Kos, Grecia

4. Romance Istanbul Hotel: Estambul, Turquía

5. THE OMNIA: Zermatt, Suiza

6. Kayakapi Premium Caves: Capadocia; Urgup, Turquía

7. Six Senses Laamu: Isla Olhuveli, Maldivas

8. Hamanasi Adventure and Dive Resort: Hopkins, Belice

9. Padma Resort Ubud: Payangan, Indonesia

10. BLESS Hotel Madrid: Madrid, España

Los 10 mejores hoteles de Estados Unidos en 2022

En Estados Unidos, el mejor hotel es un popular lugar de descanso para las celebridades en la ciudad de Nueva York.

Según Tripadvisor, The Mark Hotel "se encuentra en un hermoso edificio emblemático de 1927, pero, por dentro, ha sido completamente reimaginado y se le ha dado una nueva vida e identidad para el siglo XXI".

Situado cerca de Central Park, esta es la primera aparición de The Mark en los premios. El año pasado, otro lugar de Nueva York fue el número 1: el Mint House, en el 70 de Pine (pero aun así entró en el top 10 de 2022).

Nueva York tiene tres hoteles en el top 10 este año, con los otros siete repartidos por todo Estados Unidos:

1. The Mark Hotel: Nueva York

2. Hotel Jerome, Auberge Resorts Collection: Aspen, Colorado

3. Trump International Hotel Washington: Washington

4. The Lodge at Woodloch: Hawley, Pennsylvania

5. Mint House at 70 Pine: Nueva York

6. Sage Lodge: Pray, Montana

7. Hotel Emma at Pearl: San Antonio, Texas

8. The Towers at Lotte New York Palace: Nueva York

9. The Oxford Hotel: Bend, Oregón

10. The Standard Spa, Miami Beach: Miami Beach, Florida

¿Por qué Estados Unidos no está entre los 10 mejores hoteles del mundo?

CNN Travel preguntó a Tripadvisor si los hoteles estadounidenses eran elegibles para el concurso mundial.

“Para confirmar, los hoteles en todos los países son elegibles para ser el mejor en el mundo en todas las subcategorías. The Mark no entró en el Top 25 del mundo", respondió Tripadvisor.

"Como puede imaginar, con millones de hoteles de todo el mundo en Tripadvisor, la competencia es extremadamente dura. En general, solo lo más granado -menos del 1%- es premiado como lo Mejor de los Mejores".

Otras categorías

También hubo numerosas subcategorías del concurso. Estas son las selecciones número 1 de todo el mundo en cada una de ellas, seguro que estarás bien familiarizado con una de ellas para cuando llegues al final de esta lista:

- Los hoteles más nuevos: Adiwana Suweta en Bali

- Resorts y lodges de montaña: Tulemar Bungalows & Villas en Costa Rica

- Hoteles en el agua: Ikos Aria en Grecia

- Hoteles fuera de lo común: Kayakapi Premium Caves en Capadocia, Turquía

- Hoteles de lujo: Ikos Aria en Grecia

- B&Bs y posadas: The Toulson Court en Scarborough, Reino Unido

- Pequeñas estancias: White House Hotel Istanbul, Turquía

- Hoteles para familias: Alpino Baby Family Hotel en Andalo, Italia

- Hoteles más románticos: Hotel Valle D'Incanto en Gramado, Brasil

- Resorts con todo incluido: Ikos Aria en Grecia

Varios hoteles estadounidenses figuran en varias listas mundiales, entre ellos el Candleberry Inn de Cape Cod, Massachusetts, como el segundo mejor B&B/inn de todo el mundo.

Cómo se eligieron los hoteles

Los premios Travelers' Choice Best of the Best se determinan en base a la calidad y cantidad de opiniones y calificaciones de los viajeros que han sido publicadas en Tripadvisor desde el 1 de enero de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2021, en función de cada subcategoría.

Haz clic aquí para ver todos los ganadores de 2022.