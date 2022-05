Vicky White tenía una 'relación especial' con el recluso Casey White. Estas son otras personas que se enamoraron de presos

Divulgan detalles sobre relación entre preso y agente fugados 2:57

(CNN) -- Una agente penitenciaria de Alabama que desapareció a finales del mes pasado con un recluso, con quien las autoridades creen que pudo haber tenido una relación romántica, murió de una herida de bala.

La agente Vicky White, de 56 años, y el recluso Casey White, de 38, fueron arrestados en Evansville, Indiana, el 9 de mayo después de que una cacería humana a nivel nacional terminó en una persecución automovilística y Vicky White resultó herida por un aparente disparo autoinfligido, según las autoridades.

Horas más tarde, el sheriff Dave Wedding del condado de Vanderburgh le dijo a CNN que ella había muerto debido a sus heridas.

Vicky White ha sido acusada de permitir o facilitar una fuga y otros cargos. Antes de escapar el 29 de abril, Casey White fue acusado de asesinato.

Según todos los relatos, los supervisores de Vicky White la describieron como una "empleada modelo" y una "persona confiable", y el caso dejó atónitos a sus amigos, familiares y a todos los que la conocían ante la posibilidad de que pudiera haber desarrollado una atracción por un hombre acusado de asesinato y que posiblemente lo ayudó a escapar.

Pero el caso de Vicky White no es el único. Una mirada rápida a la historia de algunos homicidas y asesinos en serie muestra que tenían muchas seguidoras, y muchos de ellos se casaron con algunas de ellas mientras estaban en prisión.

Los expertos dicen que existe un término para este tipo de atracción.

"A veces denominada en nuestra cultura como 'Síndrome del chico malo', la hibristofilia es la atracción y/o el interés sexual en aquellos que cometen delitos, en particular delitos atroces y violentos como la violación y el asesinato", dijo el Dr. Casey Jordan, criminólogo y profesor de Administración de Justicia y Derecho en la Universidad Estatal de Western Connecticut.

"Vicky White seguramente cree que está enamorada de Casey White, porque él le da la sensación de estar viva después de décadas de sentirse seria, segura y 'confiable'", agregó Jordan.

Estos son algunos ejemplos de romances que no se vieron obstaculizados por las rejas de la prisión:

Richard Matt y David Sweat

La trabajadora de prisiones Joyce Mitchell, quien ayudó a dos asesinos convictos, Richard Matt y David Sweat, a fugarse de una prisión en el norte del estado de Nueva York en 2015 fue condenada por promover el contrabando penitenciario y la facilitación criminal, y fue liberada en 2020 luego de cumplir cinco años de prisión.

Las autoridades dijeron que Mitchell, sastre de la prisión, proporcionó a Matt y Sweat las herramientas que usaron para cortar a través de las paredes de las celdas para escapar de las instalaciones en Dannemora, Nueva York. Pero finalmente no cumplió con su papel en el plan de escape, que incluía que Matt matara al esposo de Mitchell, Lyle Mitchell.

"El recluso Matt y yo nos llevamos bien. Hablamos todos los días y él me trató con respeto y fue amable conmigo. Me hizo sentir especial", dijo Mitchell en su confesión.

Jordan dice que la psicología de Vicky White parece coincidir con la de Mitchell.

"El profundo vacío que sienten en la mediana edad mientras luchan con el proceso de envejecimiento y el dolor por la disminución del atractivo y la pérdida de entusiasmo en sus vidas se llena de alguna manera con la atención de un chico malo... actúan como un adolescente y asumen riesgos inimaginables sin importar cómo terminará", explicó Jordan.

"Sé que había accedido a ayudarlos a escapar y huir con ellos, pero entré en pánico y no pude seguir adelante con el resto del plan. Realmente amo a mi esposo y él es la razón por la que no conocí al recluso Matt e Inmate Sweat", dijo Mitchell en sus declaraciones en ese momento.

"El comportamiento humano es complejo, y las motivaciones detrás del comportamiento pueden deberse a muchas razones. Entonces, para algunos, dependiendo de lo que motivó el comportamiento o las condiciones psiquiátricas que tengan, absolutamente podría ser cuando están fuera de ese contexto, o algo sucede en su vida, que se dan cuenta del error de sus caminos", dijo la Dra. Arielle Baskin-Sommers, profesora Asociada de Psicología y Psiquiatría en la Universidad de Yale.

Ted Bundy

Ted Bundy se aprovechó de mujeres jóvenes y finalmente confesó más de dos docenas de asesinatos antes de ser ejecutado, pero es posible que haya estado relacionado con otros asesinatos.

Mientras estaba en juicio por asesinato, se casó con Carole Ann Boone, quien más tarde tuvo a su hijo. Boone, que había trabajado con Bundy en el Departamento de Servicios de Emergencia del Estado de Washington, testificó por él como testigo de carácter y se casaron durante el juicio, literalmente mientras ella testificaba.

"Los reparadores-salvadores creen que se les ha dado una señal (a menudo de Dios o de un poder superior) para salvar al criminal. A menudo se niega a reconocer evidencia de culpabilidad, insiste en que fue incriminado y cree que tiene una visión única de su psique", dijo Jordan.

Bundy, con su buena apariencia y educación universitaria, también podría ser muy encantador. Había estudiado psicología en la universidad, trabajó como voluntario en una línea directa de suicidio mientras estaba en la escuela y en un momento se desempeñó como subdirector de la Comisión Asesora de Prevención del Crimen de Seattle.

"Solo en el nivel humano general, la gente quiere sentirse querida y quiere sentirse conectada y quiere sentirse halagada, y algunos de estos hombres son muy buenos para hacer esas cosas. Ted Bundy era muy encantador y muy atractivo. Y podrías imaginar que cualquier ser humano, una vez que estás cautivado, encantado y comprometido, haces cualquier cosa para descartar los ejemplos de comportamiento que podrían ser más problemáticos", dijo Baskin-Sommers.

Charles Manson

El asesino en serie Charles Manson, a los 80 años, había planeado casarse con Afton "Star" Burton, de 26 años, mientras estaba en prisión. Ella comenzó a comunicarse con él a través de cartas y llamadas telefónicas y luego se mudó cerca de la prisión estatal de Corcoran en California, donde estuvo encarcelado cuando ella tenía 19 años.

Ella creía en su inocencia, pasó años tratando de limpiar su nombre y continuó apoyándolo, aunque dijo que sabía que la gente pensaba que estaba loca.

"No me importa lo que ese tipo de personas piensen. No hace ninguna diferencia. El hombre que conozco no es lo que tienen en las películas o en los documentales y los libros. No es nada de eso. Él no le dice a la gente qué hacer. No es manipulador en absoluto", había dicho Burton en ese momento.

"Estas mujeres a menudo tienen una larga historia de involucrarse con 'chicos malos' y buscar arreglar sus malos caminos o llevarlos a la salvación. En su mente, su fe y compromiso eternos lo persuadirán", dijo Jordan.

Baskin-Sommers dijo que algunos asesinos convictos muestran características consistentes con un trastorno llamado psicopatía. “Ese trastorno está asociado con un comportamiento superficial y encantador y con la falta de relaciones genuinas… simplemente estarían usando a las mujeres para hacer cosas: ayudarlos a salir de la cárcel, pagar los servicios”, explicó.

Erik y Lyle Menendez

Erik Menendez y su hermano Lyle, quienes fueron condenados por el asesinato de sus padres en 1989, se casaron mientras estaban en prisión. Lyle Menendez se casó con su amiga por correspondencia Anna Erikkson, una ex modelo, pero luego se divorciaron y él se volvió a casar. Y Erik Menéndez se casó con Tammi Ruth Saccoman.

"La razón subyacente más básica de la atracción es, de hecho, la infamia de estos criminales... cuya imagen ha sido exagerada en los medios y son nombres familiares", dijo Jordan.

"Muchas personas profundamente inseguras que anhelan la atención y la validación de una persona conocida buscan al famoso criminal como el objeto de su amor y atracción. Sus vidas suelen ser vacías y aburridas sin perspectivas de logro o autorrealización, por lo que creen que su asociación con el asesino llenará el vacío", añadió Jordan.

Toby Lyles de CNN contribuyó a esta historia.