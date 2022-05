Varios falsos electores cooperan en la investigación penal de Georgia sobre los esfuerzos de Trump para anular las elecciones de 2020

Musk dejará que Trump vuelva a Twitter cuando sea su dueño 2:05

(CNN) -- Los fiscales de Georgia que investigan los esfuerzos del expresidente Donald Trump para anular las elecciones de 2020 han entrevistado a varias personas que sirvieron como falsos electores del Partido Republicano del estado, según dos fuentes familiarizadas con la investigación criminal en curso.

La oficina del fiscal del condado de Fulton, Fani Willis, parece estar tratando de determinar si los electores proTrump en Georgia tenían algún conocimiento de que sus acciones pueden haber sido un componente de una trama más amplia y potencialmente ilegal para presionar a los funcionarios electorales y anular la victoria de Joe Biden, dijo una fuente a CNN.

Biden ganó en Georgia por un margen de casi 12.000 votos en 2020, siendo el primer demócrata en ganar el estado en 28 años. Inmediatamente surgieron teorías conspirativas en torno a la elección del estado y han persistido las afirmaciones infundadas de fraude incluso después de que tres recuentos de votos confirmaran que Biden era el ganador.

Perder el Estado del Melocotón fue una derrota dolorosa para Trump, que pasó meses intentando anular los resultados, incluso presionando al secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, para que "encontrara" los votos necesarios para inclinar el estado a su favor, una llamada que desencadenó la investigación criminal del área de Atlanta.

A los electores proTrump que se han reunido con los fiscales en Georgia, incluido el presidente del Partido Republicano del estado, David Shafer, se les aseguró que actualmente se les considera testigos, en lugar de sujetos u objetivos, en la investigación, una distinción notable que sugiere que el fiscal del distrito del área de Atlanta no considera sus acciones como criminales en este momento, dijeron dos de las fuentes a CNN.

Las entrevistas con los electores proTrump en Georgia, de las que no se había informado anteriormente, son el primer indicio de que el fiscal del condado de Fulton ya ha comenzado a investigar el asunto, lo que se suma a una serie de otras investigaciones del Departamento de Justicia, la comisión selecta de la Cámara de Representantes que investiga el 6 de enero y otros estados donde se presentaron listas alternativas.

Una causa ajena a la investigación federal contra Trump

La vicefiscal general, Lisa Monaco, dijo anteriormente a CNN que el Departamento de Justicia está investigando la trama de los electores falsos y un gran jurado de Washington emitió recientemente citaciones relacionadas con los electores falsos y otros asuntos.

Pero hay pocos indicios públicos de una investigación federal activa, y tres fuentes dijeron a CNN que los electores proTrump que están cooperando con la investigación estatal en Georgia aún no han sido contactados por nadie en el FBI, el Departamento de Justicia o las oficinas pertinentes de los fiscales estadounidenses.

Eso, sin embargo, no excluye la posibilidad de que los investigadores federales también estén investigando las circunstancias en torno a las listas alternativas de electores que se presentan en Georgia, reconocieron las fuentes.

Willis dijo a CNN la semana pasada que su equipo está investigando las certificaciones falsas del Colegio Electoral que los partidarios de Trump presentaron en Georgia como parte de la investigación más amplia sobre la conducta del ex presidente en Georgia después de las elecciones de 2020. Pero ofreció pocos detalles sobre cómo encaja el asunto dentro de la investigación más amplia.

"Vamos a buscar todo lo que esté relacionado con la interferencia en las elecciones de 2020", dijo Willis en una entrevista la semana pasada con Anderson Cooper de CNN. "He permitido que eso tenga un alcance amplio, no solo la llamada telefónica del (ex) presidente que usted reprodujo allí, sino otras cosas que indican que puede haber habido interferencia con esa elección, para incluir electorados falsos".

"Eso es de interés para mi oficina", añadió Willis.

En esa misma entrevista con CNN, Willis dijo que no tenía planes concretos para coordinar su investigación con las posibles pesquisas del Departamento de Justicia.

"Lo que su investigación sería, obviamente, el fraude electoral que pueda haber ocurrido en cualquier lugar de este gran país", dijo Willis. "La mía es mucho más pequeña, una gran investigación, pero mucho más pequeña. Solo estoy investigando la interferencia electoral en el estado de Georgia y, más específicamente, las cosas que pidieron en torno a esa llamada que ocurrió en mi condado, el de Fulton".

Durante las entrevistas con el equipo de Willis, los testigos de Georgia se han mostrado comunicativos y han proporcionado información factual significativa sobre lo que ocurrió el 14 de diciembre de 2020, cuando los electores proTrump se reunieron y votaron sobre las listas alternativas, según una fuente familiarizada con las reuniones.

CNN informó previamente que funcionarios de la campaña de Trump, encabezados por Rudy Giuliani, supervisaron los esfuerzos en diciembre de 2020 para presentar electores ilegítimos de siete estados que Trump perdió, incluyendo Georgia.

Giuliani y sus aliados coordinaron los detalles del proceso estado por estado, según dijeron tres fuentes a CNN. Una de las fuentes dijo que hubo múltiples llamadas de planificación entre los funcionarios de la campaña de Trump y los operativos estatales del GOP, y que Giuliani participó en al menos una llamada.

La fuente también dijo que la campaña de Trump alineó a los partidarios para llenar las vacantes de los electores, aseguró salas de reuniones en las casas de los estados para que los falsos electores se reunieran el 14 de diciembre, e hizo circular los borradores de los certificados falsos que finalmente fueron enviados a los Archivos Nacionales.

La comisión selecta de la Cámara de Representantes que investiga el 6 de enero ha demostrado un interés significativo en el esfuerzo por presentar listas de electores proTrump como parte de su investigación separada.

El panel ha entrevistado a Shafer y a otro elector proTrump de Georgia, determinando finalmente que cumplieron con sus citaciones al testificar, según una fuente familiarizada con la reunión. Shafer no respondió a la solicitud de comentarios de CNN.

Marshall Cohen de CNN contribuyó con su reporte