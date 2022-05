Hilary Duff revela cómo se siente sobre su apariencia a la revista Women's Health

Kim Cattrall presenta "How I met your father" en Hulu 1:09

(CNN) -- Hilary Duff se siente cómoda en su piel.



La actriz de "How I Met Your Father" aparece en la portada de mayo/junio de la revista Women’s Health, donde afirma que dejó atrás los ideales poco realistas sobre su cuerpo y que se siente “en paz” ahora cuando piensa en su apariencia.

"Estoy orgullosa de mi cuerpo”, dice Duff, añadiendo, “estoy en un momento en el que estoy en paz con los cambios que ha tenido mi cuerpo”.

Ella continúa: "Creo que a los 34 he ganado un gran respeto por mi cuerpo. Me ha llevado a todos los lugares a los que he tenido que ir. Me ayudó a crear a una familia hermosa. Siento que mientras más vieja soy, más confianza tengo en mí misma. Y mi cuerpo ha tenido diferentes formas y tamaños y realmente estoy fascinada simplemente por, primero, ser mujer, y segundo, por todos los cambios que puede atravesar tu cuerpo a lo largo de tu vida".

Duff afirma que la terapia también le ayudó a aceptarse a sí misma.

"Me siento afortunada en términos de salud mental pues no he tenido grandes obstáculos que superar, pero como todo el mundo, tengo mis asuntos, mis inseguridades y dolor”, dijo. “La terapia es de gran ayuda. Intento conectarme por Zoom con mi terapeuta al menos dos veces al mes, si no es que más, si lo necesito. Pero, creo que simplemente el tener a las personas correctas a tu alrededor, que verdaderamente pueden escucharte cuando las necesitas, y [tomar] espacio para ti”.

De hecho, la terapia es la parte más importante, según Duff.

"Nos esforzamos por ponernos en forma y vernos lo mejor posible. Nos hacemos faciales y nos ponemos Botox, nos arreglamos el cabello y lo teñimos, nos hacemos levantamiento de cejas y pestañas y todo eso. Pero yo quiero trabajar en lo que hay dentro”, explicó. “Esa es la parte más importante del sistema”.