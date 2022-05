El primer nacimiento de trillizos de guepardo asiático en cautiverio es un hito para la especie

Rescatan a guepardos cachorros del tráfico ilegal 0:46

(CNN) -- Un guepardo asiático dio a luz a cachorros en una instalación de Irán, lo que supone la primera vez que la especie se reproduce en cautiverio, según la Sociedad Iraní de Guepardos.



Tres pequeños guepardos nacieron en el Centro de Cría de Guepardos Asiáticos de la Reserva de la Biosfera de Turan, en Teherán, según un comunicado de prensa del 1 de mayo del Departamento de Medio Ambiente de Irán.

La guepardo madre, llamada Irán, dio a luz a sus cachorros mediante una cesárea y luego los bebés pasaron a cuidados intensivos, según el comunicado de prensa.

Uno de los cachorros murió el 4 de mayo debido a malformaciones en el pulmón izquierdo y a una adherencia pulmonar, según el Dr. Behrang Ekrami, veterinario del Centro de Cría de Guepardos Asiáticos.

En un principio se anunció que las crías de guepardo eran todas hembras, pero tras un examen más detallado se determinó que son machos.

Plantando la semilla

Los investigadores salvaron a la madre guepardo en diciembre de 2017, después de que la encontraran en una casa de Irán con 8 meses de edad, según Jamshid Parchizadeh, asistente de investigación graduado en The Global Wildlife Conservation Center y estudiante de doctorado en el SUNY College of Environmental Science and Forestry en Syracuse, Nueva York. Se cree que los traficantes de especies silvestres planeaban traficar con ella, añadió.

Los conservacionistas empezaron a presentarle lentamente un guepardo asiático macho, Firouz, en 2021. Había sido capturado en el Parque Nacional de Turan para aparearse con ella en cautiverio.

Los guepardos se aparearon por primera vez el 24 de enero de 2022, y continuaron apareándose un total de 17 veces en los días siguientes, según la Sociedad Iraní de Guepardos.

El hecho de que la guepardo haya demostrado que puede dar a luz, significa que probablemente será fértil durante los próximos cinco años, dijo el Dr. Ali Selajgeh, jefe del Departamento de Medio Ambiente de Irán, en un comunicado de prensa.

Al borde de la extinción

Los guepardos asiáticos solían habitar Asia Central, desde el Medio Oriente hasta Rusia, pero ahora solo se han visto en Irán, según la Sociedad Internacional de Felinos en Peligro de Extinción de Canadá.

Según la organización, los guepardos han desaparecido en gran medida por la caza, la pérdida de hábitat y la disminución de presas debido a la caza excesiva por parte de los humanos. Se calcula que ahora solo quedan 12 guepardos asiáticos en libertad, señaló la Sociedad Iraní de Guepardos en un comunicado de prensa. Sin embargo, esta cifra no incluye a los cachorros, añadió la organización.

Al tratarse de una especie en peligro crítico, este esfuerzo de cría es de suma importancia, según Parchizadeh.

Los investigadores consideraron que la hembra de guepardo iraní era un cachorro porque "creían que podría dar a luz a cachorros en un futuro próximo y estos cachorros podrían aumentar el número de la población de guepardos asiáticos, lo que podría ser una gran esperanza para la gente de Irán y el estado de Irán", dijo Parchizadeh por correo electrónico.

Esta especie de guepardo es muy similar a sus primos africanos, añadió. Ambos pueden alcanzar velocidades de hasta 128 kilómetros por hora, según One Earth.

Sin embargo, el guepardo asiático es de color más pálido y tiene un pelaje más grueso, dijo Parchizadeh.