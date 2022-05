Una aerolínea alemana se disculpa después de que se negara el embarque a un gran número de judíos

Prohíben embarcar a pasajeros judíos en vuelo de aerolínea alemana 2:47

(CNN) -- Una aerolínea alemana se disculpó después de que a principios de este mes se denegara el embarque a un gran número de pasajeros judíos en un vuelo de conexión en un aeropuerto de Frankfurt porque, según la compañía, un número "limitado" de ellos no siguieron las normas sobre mascarillas y otras instrucciones de la tripulación.

Los pasajeros le dijeron a CNN que volaron con Lufthansa desde el aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York a Frankfurt, con la intención de conectar con un vuelo a Budapest para una peregrinación religiosa el 4 de marzo.

Yitzy Halpern, de Nueva York, dijo que estaba tratando de abordar el vuelo cuando a él y a otros pasajeros reconocidos como judíos, que no estaban asociados con su grupo, se les dijo que no se les permitiría abordar.

Halpern dijo que una vez cerrada la puerta de embarque, la aerolínea anunció que sus billetes a Budapest habían sido cancelados debido a un incidente ocurrido en el vuelo desde el aeropuerto JFK, que la aerolínea dijo a CNN que incluía a personas que no cumplían con las reglas de las mascarillas u otras instrucciones de la tripulación.

Los pasajeros le dijeron a CNN que aunque no viajaban como “un grupo”, Lufthansa los trató como tales.

Durante el anuncio, que fue capturado en video, un empleado dijo: "Sabes por qué fue", y se escucha a los pasajeros gritar: "No, no lo sabemos".

Lufthansa dijo que se está comunicando con los pasajeros y se disculpó "no solo por las molestias, sino también por la ofensa causada y el impacto personal". Un portavoz le dijo a CNN que la aerolínea está realizando una revisión interna.

Los pasajeros acusan a la aerolínea de antisemitismo

En un video del incidente, publicado en el sitio web Dan's Deals, los pasajeros acusaron de antisemitismo a la aerolínea y a la policía alemana, que estaban en la puerta de embarque.

En un momento, en un intercambio acalorado, se puede escuchar a un pasajero, que no es visible para la cámara o identificado, llamando a un oficial de policía "nazi". Otro pasajero le dice a un agente de policía que vigila la puerta: "Tus abuelos estarían orgullosos".

Se escucha a Halpern decir: "No estoy con el grupo. Entiendo que el piloto tomó una decisión y no cuestionamos la decisión del piloto, pero aparentemente, estamos prohibidos en los otros vuelos de Lufthansa... ¿Es esta una decisión de Lufthansa, que todos los judíos que estaban en ese vuelo no pueden tomar ningún otro vuelo hoy?”.

Halpern pide hablar con la alta dirección y continúa cuestionando la decisión.

"Usé una mascarilla todo el tiempo. ¿Por qué estoy agrupado con ellos?" le pregunta al empleado.

"Todo el mundo tiene que pagar por una pareja", dice el empleado unos segundos después.

Cuando Halpern pide una aclaración de lo que significa "todos", el empleado responde: "Porque es judío viniendo de JFK".

Halpern y el empleado, que habla en inglés entrecortado, continúan con el ida y vuelta, y luego se escucha al empleado decir: "Los judíos fueron el desastre, los que crearon los problemas".

"¿Así que los judíos crearon los problemas en el avión para que todos los judíos estén prohibidos en Lufthansa por ese día?" pregunta Halpern.

"Solo por este vuelo", responde el empleado.

Tres pasajeros contactados por CNN informaron que no vieron nada fuera de lo común en el vuelo desde JFK y dijeron que los pasajeros que vieron cumplieron con las instrucciones del personal de la aerolínea para ajustar sus mascarillas.

Yitzy Schmidt, que viajaba con Halpern, dijo a CNN que no fue testigo de ninguna mala acción por parte de los pasajeros. Schmidt dijo que hubo algunas ocasiones en las que la gente comió y se olvidó de volver a ponerse la mascarilla, o en las que se le dijo a un pasajero que se ajustara la mascarilla, pero todos los que presenció acataron lo que dijeron los auxiliares de vuelo.

"Todos estábamos atónitos y tratando de obtener una aclaración de cómo podría suceder algo así", dijo Schmidt.

Lufthansa se disculpa, dice que la decisión se basó en el "incumplimiento"

“El razonamiento de la decisión se basó en varios casos de incumplimiento por parte de numerosos invitados con los requisitos de las mascarillas e instrucciones de seguridad de la tripulación en el vuelo anterior LH401 de Nueva York a Frankfurt”, dijo a CNN el portavoz de la aerolínea, Tal Muscal, en un comunicado. "Lufthansa lamenta las circunstancias que rodearon la decisión de excluir del vuelo a los pasajeros afectados, por lo que Lufthansa se disculpa sinceramente".

“Lo que sucedió no es consistente con las políticas o valores de Lufthansa. Tenemos tolerancia cero para el racismo, el antisemitismo y la discriminación de cualquier tipo”, dijo Muscal. "Si bien Lufthansa aún está revisando los hechos y las circunstancias de ese día, lamentamos que se haya negado el embarque al gran grupo en lugar de limitarlo a los invitados que no cumplieron".

Lufthansa adoptará un lenguaje neutro para saludar a sus pasajeros 0:40

Muscal dijo que no tiene conocimiento de ninguna acción disciplinaria.

El director ejecutivo de Lufthansa, Carsten Spohr, les dijo a los empleados que lo que sucedió no era aceptable, según un informe de noticias alemán confirmado por Muscal.

"El antisemitismo no tiene cabida en Lufthansa", dijo Spohr. "El procedimiento del miércoles pasado no debería haber sucedido así y ahora debe aclararse por completo".

Antes, este miércoles, habló con un líder judío en Berlín en una videollamada.

"Estamos analizando detalladamente (desde hace) días cómo ha podido ocurrir esto. Qué ha pasado exactamente. Varias fuentes. Hablamos con los miembros de nuestra tripulación por ahora. Hablamos de las normas del negocio. Es evidente. Por eso nos hemos disculpado", dijo Spohr al Rabino. "Esto no se ajusta a nuestras normas de comunicación y de comportamiento".

"Fue algún tipo de selección inaceptable"

Al menos dos hombres judíos pudieron abordar el vuelo a Budapest.

Max Weingarten le dijo a CNN que él y su socio comercial volaron en primera clase de JFK a Frankfurt sin problemas y se les permitió tomar el siguiente vuelo.

Su socio comercial fue detenido al abordar, pero finalmente se le permitió subir a bordo después de una discusión con el personal de la aerolínea.

“No nos vestimos como ultraortodoxos, parecíamos civiles normales”, dijo a CNN. "La selección de judíos versus no judíos o la selección entre judíos es horrible. Fue una especie de selección inaceptable la que se hizo. Me sentí completamente incómodo".

La política alemana Marlene Schönberger dijo que si las cuentas resultan ciertas, debe haber consecuencias.

“Excluir a los judíos de un vuelo porque eran reconocibles como judíos es un escándalo. Espero que las empresas alemanas en particular sean conscientes del antisemitismo”, tuiteó.

El comisionado de vida judía y lucha contra el antisemitismo del estado alemán de Hesse, Uwe Becker, exigió a Lufthansa una disculpa y una aclaración.

“Aquí, obviamente, se responsabilizó a todo un grupo de personas por algo que obviamente solo afectaba a los viajeros individuales, únicamente por su fe reconocible. Esto es discriminatorio y no es un asunto trivial”, dijo.

Caroll Alvarado, Christopher Stern, Liam Reilly, Nicki Brown y Alexandra Field de CNN contribuyeron a este informe.