Melania Trump se refirió a un segundo mandato como primera dama en la primera entrevista desde que dejó la Casa Blanca

Peñalver: Melania Trump no quería ser primera dama 1:41

(CNN) -- En la primera entrevista de Melania Trump desde que dejó la Casa Blanca, la ex primera dama insinuó que existe la posibilidad de que vuelva a vivir ahí, mientras el expresidente Donald Trump contempla con una oferta de reelección para 2024.

“Creo que logramos mucho en cuatro años de la administración Trump”, dijo Melania Trump a Fox en una entrevista que se transmitió este domingo por la mañana, y agregó: “nunca digas nunca”, cuando se le preguntó si podría volver a vivir en la Casa Blanca si su esposo se postulara para la reelección.

Durante la entrevista, Trump habló sobre lo que llamó sus "proyectos NFT". La ex primera dama ha diseñado y puesto a la venta en su sitio web personal varios tokens no fungibles, que son coleccionables digitales autenticados por el blockchain que a menudo son una obra de arte digital. Todos los artículos que Trump vende solo se pueden comprar con criptomonedas, y el primer lote de artículos que se puso a la venta a principios de este año no logró alcanzar el umbral monetario deseado de US$ 250.000 para una oferta inicial.

El NFT más reciente, titulado "The MetaRose", es una rosa azul que anima. Por lo general, la mayoría de las primeras damas modernas establecen fundaciones u organizaciones, generalmente sin fines de lucro, que promueven las iniciativas que comenzaron durante su mandato en la Casa Blanca. Trump dijo nuevamente durante la entrevista que "algunas de las ganancias" de la venta de los NFT — que se cotizan en US$ 150 cada uno — se destinarán a apoyar a los niños de acogida.

CNN ha buscado varias veces claridad sobre qué parte de las ventas se destinará o se ha destinado a esfuerzos caritativos, y a qué organizaciones benéficas, y no ha recibido respuesta. Trump nunca ha dicho públicamente cuánto dinero se ha embolsado con la venta de estos artículos digitales, que ha estado vendiendo desde finales del año pasado.

En la entrevista habló sobre el hecho de que ella no apareció en la portada de la revista Vogue durante su tiempo en la Casa Blanca, una tradición de décadas que se reanudó el año pasado cuando la revista puso a la primera dama Jill Biden en su portada.

"Son parciales y tienen gustos y disgustos, y es tan obvio", dijo sobre por qué la revista de moda nunca se centró en ella como lo han hecho otras primeras damas.

Jill Biden es la portada de la revista Vogue 0:40

Trump también opinó sobre el estado en que se encuentra Estados Unidos bajo el presidente Joe Biden y dijo: "Creo que es triste ver lo que está pasando, si realmente lo analizas profundamente".

“Creo que mucha gente está luchando y sufriendo y lo que está pasando en todo el mundo también. Así que es muy triste de ver y espero que cambie rápido”, dijo Trump.

Devan Cole de CNN contribuyó a este reporte.