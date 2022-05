Letales proyectiles rusos de dardos alcanzan hogares en la ciudad ucraniana de Irpin. 'Están por todas partes', dicen los vecinos

La destrucción que dejan las tropas rusas en Járkiv 5:06

(CNN) — Más de un mes después de que el ejército ucraniano retomara Irpin de manos de los rusos, Volodymyr Klimashevskyi sigue encontrando pequeños proyectiles con forma de clavo esparcidos por su jardín e incrustados en las paredes de su casa."No puedes sacarlos con las manos, necesitas pinzas", dice Klimashevskyi, apuntando a la pared salpicada de dardos oscuros.

Llamados flechettes (en francés, "pequeñas flechas"), estos proyectiles afilados como navajas de una pulgada de largo son un invento brutal de la Primera Guerra Mundial cuando los Aliados los usaron para atacar a tantos soldados enemigos como fuera posible. Vienen dentro en proyectiles que son disparados por tanques. Cuando el cartucho detona, varios miles de proyectiles se rocían sobre un área grande.

Los proyectiles de flechettes no están prohibidos, pero su uso en áreas civiles está prohibido por el derecho humanitario, debido a su naturaleza indiscriminada. Causan daños severos al atravesar el cuerpo, retorciéndose y doblándose, y pueden ser letales.

Estados Unidos los usó durante la Guerra de Vietnam y la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU acusó al ejército israelí de usarlos contra civiles en 2010 en Gaza, según un informe del Departamento de Estado de Estados Unidos. Pero fuera de eso, rara vez se utilizó en la guerra moderna.

Después de que las fuerzas rusas se retiraron de los pueblos y aldeas que ocuparon en marzo al norte de Kyiv, surgió evidencia de que habían estado utilizándolos durante el asalto.

Irpin, un suburbio de Kyiv, no es el único lugar donde apareció esa evidencia.

En el pueblo de Andriivka, a unos 20 kilómetros (12 millas) al oeste de Irpin, el agricultor Vadim Bozhko le dijo a CNN que encontró dardos esparcidos a lo largo del camino que conduce a su casa. Bozhko y su esposa se escondieron en el sótano mientras bombardeaban su casa. Fue destruida casi por completo por un proyectil.

Los dardos también se encontraron en los cuerpos de personas asesinadas en el suburbio de Bucha en Kyiv, según Liudmila Denisova, defensora del pueblo de Ucrania para los derechos humanos.

Denisova dijo el mes pasado que después de "la liberación de las ciudades en la región de Kyiv, se revelan nuevas atrocidades de las tropas rusas".

"Los expertos forenses encontraron dardos en los cuerpos de los residentes de Bucha e Irpin. Los [rusos] lanzaron proyectiles con ellos y los usaron para bombardear edificios residenciales en ciudades y suburbios", dijo Denisova en un comunicado. No está claro si los dardos fueron los que mataron a las víctimas.

Esta foto tomada el viernes 13 de mayo muestra proyectiles de dardos clavados en la pared de otra casa civil en Irpin. Klimashevskyi, de 57 años, todavía recuerda claramente el día en que las flechas comenzaron a llover sobre él. Era el 5 de marzo y estaba tirado en el piso de su casa, lejos de la ventana, resguardándose. Un proyectil golpeó la casa de al lado, pero no explotó.

Los dardos cubrieron el área y destruyeron la ventana de su automóvil, dijo.

Sus vecinos Anzhelika Kolomiec, de 53 años, e Ihor Novohatniy, de 64, huyeron de Irpin en medio de los peores combates de marzo. Cuando regresaron después de varias semanas de ausencia, dijeron que encontraron numerosos flechettes esparcidos por su jardín y arriba de su techo.

Los guardan en un frasco de vidrio en el patio. De vez en cuando, añaden otro.

“Los encontramos por todas partes”, dijo Novohatniy, señalando los dardos que aún están alojados en el techo del patio. "Estos sobresalen [del techo], pero por lo general, están esparcidos".

Cuando finalmente pudieron regresar a casa, Kolomiec hizo lo que hace cada primavera. Ella cuidó su jardín, plantó hortalizas para ensalada, cebolla y otras plantas.

Rebuscando, siguió encontrando los pequeños dardos de metal que los soldados rusos disparaban contra ella y su casa. Pero el recuerdo de esos días aterradores no le impide hacer lo que ama.

"Me encanta la jardinería. No tengo mucho espacio, pero el año pasado tenía cientos de tomates, se los estaba dando a todos mis amigos. Este año no pudimos conseguir tomates, pero tengo rúcula y cebolla y algunas flores".

Gul Tuysuz de CNN en Andriivka contribuyó con este reportaje.