¿Qué pasa si no estás en casa durante el Censo 2022 en Argentina? ¿Te cobran una multa?

Así se ve el cuestionario del censo. (Crédito: censo.gob.ar)

(CNN Español) -- Contestar las preguntas del censo en Argentina es obligatorio: si no lo haces, o si mientes en tus respuestas, puedes recibir una multa. Sin embargo, eso no significa necesariamente que no puedas abandonar la casa en ningún momento del día. Aquí te explicamos cómo funciona.

Este miércoles 18 de mayo será el Día del Censo en Argentina, en el que el Estado recopilará la información actualizada de más de 45 millones de habitantes y más de 15 millones de viviendas.

En esta ocasión, y por primera vez, el censo funciona en el país con una modalidad mixta: puedes completarlo online y el Día del Censo simplemente entregar el comprobante del trámite que hiciste al censista que vaya a tu casa o responder las preguntas en el momento en que va.

Todos los habitantes del país están obligados a responder las preguntas del censo y "quienes no suministren en término, falseen u omitan la información solicitada incurrirán en infracción y serán pasibles de multa", indica un decreto que regula el funcionamiento del censo, previsto originalmente para 2020 pero que se realizará finalmente este 2022.

¿Me tengo que quedar en casa?

El Día del Censo es feriado nacional precisamente para que las personas puedan quedarse en los lugares donde viven habitualmente y recibir a los censistas que harán su recorrido a partir de las 8:00 a.m. hora local.

publicidad

Ese día, además, hasta las 8 p.m. hora local no se pueden hacer espectáculos ni reuniones públicas ya sea al aire libre o en lugares cerrados. Esto incluye, entre otros eventos, las competencias deportivas, la exhibición de películas en el cine y las funciones de teatro. Además, todos los negocios de alimentos y bebidas tienen que estar cerrados hasta esa hora.

El Gobierno recomienda que, si vas a salir de tu casa por alguna razón, te asegures de que quede allí alguien que pueda responder las preguntas. Si completaste el censo digital, puedes dejarle a esa persona el comprobante de finalización del trámite para que se lo den a los censistas.

Si ese día estás de viaje, por ejemplo, te sugieren que respondas el censo digital y dejes el comprobante a un vecino que pueda entregarlo por ti. Recuerda que el censo digital está habilitado desde el 16 de marzo y puedes completarlo hasta el mismo 18 de mayo a las 8:00 a.m.

Si no completaste el censo digital y directamente esperas a la llegada del censista no tendrás ningún problema, ya que esa es una opción pero no es obligatoria.

Multa en caso de no responder o mentir en el censo en Argentina

Las multas oscilan entre los $1.076,36 y los $106.799,35, según una resolución oficial de febrero de 2022.

Los montos a pagar, según la legislación, se ajustan de manera semestral.