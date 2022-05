Stephanie Beatriz: "Los latinos queremos vernos representados de una manera que parezca multifacética"

La actriz Stephanie Beatriz participó en la serie "Brooklyn Nine-Nine y prestó su voz para la cinta "Encanto" de Disney (Foto Stephanie Beatriz)

(CNN Español) -- La actriz Stephanie Beatriz saltó a la fama por interpretar a Rosa Díaz en la serie "Brooklyn Nine-Nine". En la pantalla grande participó en el musical "In the Heights" y más recientemente la escuchamos en "Encanto" en el personaje de Mirabel Madrigal. En 2016 habló públicamente sobre su bisexualidad en su cuenta de Twitter. Dos años después se casó con el director de fotografía Brad Hoss y hoy en día es la feliz madre de su hija Rosaline.

Quizá pocos saben que nació en Neuquén, Argentina, y a la edad de tres años se mudó a Estados Unidos Es hija de padre colombiano y madre boliviana, y siempre ha mostrado su orgullo de ser latina. Zona Pop CNN habló con ella en una video llamada a Los Ángeles, sobre sus planes, lo que representa ser latina hoy en día en la meca del cine y televisión y por supuesto, "Encanto".

Stephanie Beatriz, en pro de contar historias latinas

Stephanie Beatriz Bischoff Alvizuri, su nombre completo, siempre ha estado a favor de contar historias latinas que llenen de orgullo a la comunidad. Lucha porque los papeles principales de series y cintas sean de latinos.

"Hacen falta más historias de nosotros, en los papeles principales, más de nosotros completando el elenco, más de nosotros como directores, más de nosotros como productores, más y más y más porque tenemos tantas historias que contar", asegura la actriz.

"Hay tantos de nosotros en Estados Unidos. Formamos el 20% de la población en este país. Los latinos no somos un monolito. Somos todo tipo de personas. Venimos de todo tipo de lugares. Muchos de nosotros tenemos diferentes tipos de historias. Queremos vernos representados de una manera que parezca multifacética", añade.

Zona Pop: ¿Crees que la industria de Hollywood todavía nos ve como capos de la droga o gente de limpieza?

Sabes, lo que es interesante es que muchas de las historias de las que estás hablando, por ejemplo, historias que rodean el crimen, todo el mundo ama el crimen real en este momento. Entonces puedo entender de alguna manera por qué las cosas se hacen así.

Pero también creo que lo que me pasó en "Encanto" fue increíble. Colombia ha tenido una larga historia en el cine y particularmente en Estados Unidos. Y no siempre es una gran representación. Lo maravilloso del trabajo es que ahora cuando una persona dice 'soy de Colombia', la gente dirá, "Oh, como Encanto".

Orgullosa miembro de la comunidad LGBTQ

En junio de 2018, Stephanie Beatriz habló con la revista GQ sobre lo que publicó en Twitter en relación a ser bisexual y aseguró: "Soy bi y me caso este otoño. Estoy emocionada, nerviosa, aterrorizada y feliz. Elijo casarme porque esta persona en particular saca lo mejor de mí. Esta persona resulta ser un hombre. Todavía soy bi".

Zona Pop: Eres una gran inspiración para la comunidad LGBTQ hispana en Estados Unidos, porque ven a alguien como ellos. ¿Qué te hace sentir eso?

Estoy muy orgullosa. Muy orgullosa de hacer algo para que alguien se sienta más aceptado. Me acepto. Me amo porque cualquiera que sea tu carrera, sin importar lo que dure, nadie vive para siempre.

Una de las cosas de las que estoy más orgullosa es esa historia en la serie "Brooklyn Nine-Nine" de Rosa, que se declara bisexual y el tipo de discusión pública sobre la bisexualidad y en la comunidad queer y de lesbianas que eso provocó.

Ha sido muy, muy conmovedor que particularmente los fanáticos del programa digan que son bisexuales y latinos o tal vez son homosexuales. Me identifiqué con esa historia.

Visibilización de los latinos

El más reciente proyecto que Stephanie Beatriz está desarrollando es la iniciativa Spotlight Dorado junto con McDonald's en Estados Unidos, para elevar el talento latino en múltiples industrias, comenzando con el cine.

"Te decía que el 20% de la población en Estados Unidos es latina, pero en realidad solo alrededor del 1% de las historias de latinos que se cuentan en Hollywood. Así que buscamos fomentar cineastas latinos, ya sea un escritor, un director o un productor".

"Para mí, nadie en mi familia estaba en la industria del entretenimiento. Ni siquiera sabía cómo entrar o qué hacer o cómo llegar allí. Y esta es una manera increíble de fomentar estos nuevos cineastas. Somos tantos, hay tantas historias que contar", concluye.