Publicaciones de los planes del sospechoso de la masacre en Buffalo se pudieron ver en línea 30 minutos antes del tiroteo masivo

¿Cómo se podría vetar retransmitir videos violentos en Internet? 3:36

(CNN) –– Treinta minutos antes de que un hombre blanco, de 18 años, supuestamente ejecutara este sábado un tiroteo masivo racista en el supermercado de un enclave mayoritariamente negro de Buffalo, Nueva York, reveló su plan de meses a algunos usuarios en redes sociales.

Payton S. Gendron ––el sospechoso de matar a 10 personas y herir a otras tres–– creó una sala de chat privada en la aplicación de comunicaciones Discord e invitó a las personas a ver el registro de sus mensajes antes del ataque en la tienda Tops Friendly Markets, le dijo un portavoz de Discord a CNN.

Sospechoso de tiroteo en Buffalo creó un "registro de diario personal en chat" privado

"Lo que sabemos en este momento es que el sospechoso creó un servidor privado, que necesitaba invitación, para que funcionara como un registro de diario personal en chat", señaló un portavoz de Discord en un comunicado a CNN este martes. "Sin embargo, aproximadamente 30 minutos antes del ataque, se invitó a un pequeño grupo de personas y se unieron al servidor. Antes de eso, nuestros registros indican que ninguna otra persona vio los mensajes de diario en este servidor privado", aclaró.

En las publicaciones ––que CNN analizó y que después se publicaron más ampliamente en 4chan, un foro en línea lleno de odio–– el sospechoso escribió que visitó el supermercado tres veces, el 8 de marzo, para inspeccionar su distribución. También escribió que utilizó la función de gráficos de Google que muestra las "horas más concurridas" de un lugar para determinar los momentos en que la tienda estaba más llena.

Gendron publicó que eligió el código postal de Buffalo porque tenía el mayor porcentaje de personas negras y estaba relativamente cerca de su casa en Conklin, Nueva York. Las ciudades están a unos 370 kilómetros de distancia.

Atacante de Buffalo habría planeado el tiroteo durante meses 2:58

Crimen de odio

Discord eliminó el servidor y el contenido relacionado "tan pronto como" lo detectó después del tiroteo, dijo el portavoz. La compañía no respondió si alguna de las personas invitadas a leer los registros alertó a los moderadores sobre las publicaciones.

4Chan no ha respondido a las solicitudes de CNN para comentar sobre las publicaciones de Gendron que se han compartido en la plataforma.

El tiroteo dirigido contra un supermercado en el corazón de una comunidad predominantemente negra se investiga como un crimen de odio y un acto de extremismo violento con motivaciones raciales, dijeron las autoridades. Y señalaron que 11 de las 13 personas que sufrieron disparos eran negras. Entre los fallecidos, está un expolicía que intentó detener al atacante, un maestro, un taxista y compradores, todos de entre 32 y 86 años.

"Nuestros más profundos sentimientos están con las víctimas y sus familias", dijo el portavoz de Discord. "El odio no tiene cabida en Discord y estamos comprometidos a combatir la violencia y el extremismo", añadió.

Gendron se declaró inocente de un cargo de homicidio premeditado, según las autoridades, y señalaron que se presentarán cargos adicionales..

La huella en redes sociales del sospechoso ha sido clave

Desde el tiroteo en Buffalo, el rastro en línea del sospechoso ha revelado detalles sobre los planes que tenía para el ataque. Y los funcionarios han seguido su huella digital para reconstruir sus motivos.

Primero, Gendron escogió un supermercado como la escena del crimen, en lugar de una iglesia o una escuela primaria porque la tienda congregaría a muchas personas en sus horas pico, según sus publicaciones de Discord que se publicaron en 4chan.

Luego tomó nota de cuántas personas blancas y negras había en el sitio cada vez que lo visitó el 8 de marzo y dibujó un mapa del interior de la tienda, según muestran sus publicaciones. Los mensajes también revelan que el atacante planeó la masacre para el 15 de marzo, pero lo retrasó varias veces.

Cuando ejecutó la masacre, llevaba un casco táctico y una armadura plateada, mientras transmitía en vivo sus movimientos, dijo el comisionado de la Policía de Buffalo, Joseph Gramaglia.

El documento racista del sospechoso del tiroteo en Buffalo

Los funcionarios también examinan un documento racista de 180 páginas que, dicen, escribió Gendron. En el texto, el sospechoso confiesa el ataque y se describe a sí mismo como fascista, supremacista blanco y antisemita.

El documento dice que el atacante no comenzó a planear seriamente el ataque hasta enero. El autor también comparte su perspectiva sobre la disminución del tamaño de la población blanca y los reclamos de reemplazo étnico y cultural de los blancos.

“Toda la evidencia que determinamos de ese manifiesto, a donde sea que nos lleve ese manifiesto, otras pruebas que ya teníamos, podemos usarlas y desarrollar potencialmente más cargos”, indicó el fiscal de distrito del condado de Erie, John Flynn.

Sospechoso del tiroteo en un supermercado no pertenecía a Buffalo 0:23

Discord, que se lanzó en 2015, no es tan conocido como otros grandes nombres del estilo de Instagram, a pesar de que aumentó a 150 millones de usuarios activos mensuales en todo el mundo durante la pandemia. Con reminiscencias de las salas de chat anónimas, combina la sensación de las primeras salas de chat de AOL o la aplicación de chat de trabajo Slack con el mundo caótico y personalizado de MySpace. También se conoce por sus comunidades de videojuegos.

El sospechoso lanzó una amenaza escolar meses antes del tiroteo en Buffalo

Otra señal de advertencia pudo haber sido una amenaza que Gendron hizo en junio cuando estudiaba en la secundaria Susquehanna Valley Central High School, en Conklin, dijo Gramaglia.

Gendron desarrolló un proyecto sobre asesinatos-suicidios, por lo que la policía lo envió a una evaluación de salud mental, dijo Gramaglia. Gendron quedó en libertad después de la evaluación, añadió el funcionario.

La evaluación no representó un compromiso obligatorio, por lo que no habría impedido que el supuesto atacante comprara o tuviera un arma según la ley federal, dijo en ese momento el portavoz de la Policía del estado de Nueva York, Beau Duffy.

Investigan amenaza previa

Ahora, la Fiscalía del Distrito del Condado de Broome investiga ese incidente de amenaza escolar, así como el comportamiento general del sospechoso, dijo.

“Incluso nos remontamos varios años en cuanto a cuál era su comportamiento en ese momento, su relación con su familia, su relación con los maestros y alumnos en la escuela”, dijo a CNN el fiscal, Michael Korchak.

Es "difícil determinar" si se debería haber hecho más en ese momento cuando ocurrió la amenaza, agregó.

"Entonces, no hubo amenazas directas a ningún estudiante o maestro", dijo Korchak. "Las personas que tienen problemas de salud mental pueden tenerlos bajo control durante un período, y luego, un día, simplemente se rompen y suceden cosas tan trágicas como esta", añadió.

No se solicitaron más medidas contra el sospechoso tras la amenaza

Después de la amenaza escolar, los agentes de la Policía del estado de Nueva York no solicitaron una orden de protección de "bandera roja" contra Gendron, dijo un portavoz de la Policía estatal a CNN este martes.

La Ley Bandera Roja, también conocida como la ley de órdenes de protección contra riesgos extremos, se promulgó el 24 de agosto de 2019, y está diseñada para evitar que cualquier persona que muestre signos de representar una amenaza para sí misma o para otros pueda comprar un arma de fuego, según el sitio web estatal. .

La Policía estatal se negó a entrar en detalles sobre por qué no se hizo la solicitud para implementar la ley. “La amenaza era de naturaleza general y no estaba dirigida a la escuela ni a nadie en concreto, y no mencionó específicamente disparos o armas de fuego”, dijo un funcionario de seguridad a CNN.

El control de armas

Ciertos médicos que determinan si es probable que alguien "tenga una conducta que podría resultar en daño grave a sí mismo o a otros" deben informarlo a un comisionado de Salud del condado, quien puede reportarlo a la División de Servicios de Justicia Penal del estado. Esta agencia puede impedir que la gente compre armas y revocar los permisos de armas, dijo a CNN esta semana un alto exfuncionario de la Oficina de Salud Mental del estado.

La ley federal prohíbe que alguien internado contra su voluntad en una institución de salud mental compre un arma, dijo el funcionario. Pero no incluye a alguien que está una institución mental "para observación", aclaró.

Donie O'Sullivan, Jenn Selva, Brian Todd y Jennifer Hauser, Travis Caldwell, Mark Morales y Alaa Elassar, todos de CNN, contribuyeron a este informe.